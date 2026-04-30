Reinician vuelos Miami-Caracas, tras 7 años sin conexión directa

Los pilotos sacan las banderas de loso dos países en vuelo inaugural

MIAMI-. Los vuelos directos entre Miami y Caracas se reanudaron este jueves 30 de abril desde el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) tras siete años suspendidos, en una ceremonia que autoridades calificaron de histórica por su impacto en la reunificación familiar, el comercio y las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela.

La aerolínea American Airlines reinició su servicio diario sin escalas entre Miami (MIA) y Caracas (CCS), convirtiéndose en la primera en retomar esta ruta en siete años. La operación estará a cargo de Envoy Air, subsidiaria de la compañía, y contará con un segundo vuelo diario a partir del 21 de mayo.

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Durante el acto, autoridades estadounidenses, locales y venezolanas coincidieron en que el reinicio representa un momento clave para restablecer conexiones humanas, económicas y culturales entre ambos países.

AVION Parte el primer vuelo desde Miami a Caracas CESAR MENENDEZ DLA

Ceremonia simbólica en aeropuerto de Miami

La inauguración incluyó el tradicional corte de cinta y el paso del avión bajo arcos de agua lanzados por los bomberos del aeropuerto, una señal distintiva de los vuelos inaugurales.

Juan Carlos Liscano, vicepresidente de operaciones de American Airlines en Miami, destacó la relevancia del momento:

“Es increíblemente importante poder conectar familias… pero también iniciar una nueva etapa de negocios y de relaciones entre Estados Unidos y Venezuela”.

Subrayó además el papel estratégico de la ciudad:

“Miami es la puerta de entrada a las Américas y Venezuela vuelve a ser parte de esa red tan importante”.

AVION VUELO CARACAS MIAMI Los pilotos sacan las banderas de loso dos países en vuelo inaugural CESAR MENENDEZ DLA

Avance, pero con la mirada en la democracia

La alcaldesa del condado, Daniella Levine Cava, ofreció uno de los mensajes más matizados del evento, al celebrar la reanudación de los vuelos como un paso importante, pero dejando claro que no representa el final del proceso que vive Venezuela.

Durante su intervención, subrayó el peso humano de este momento para miles de familias separadas por años:

“Muchas familias han vivido con esa distancia en el corazón, una distancia que no solo se mide en millas, sino en tiempo e incertidumbre”.

Sin embargo, la alcaldesa insistió en que esta nueva conexión aérea debe interpretarse como un avance dentro de un camino más amplio hacia la libertad y la institucionalidad en el país sudamericano.

En declaraciones posteriores, enfatizó que, aunque el reinicio de vuelos es significativo, aún existen limitaciones para muchos venezolanos.

“Es un paso importante, pero no hemos llegado. Tenemos que seguir adelante hasta que la democracia se consolide en Venezuela”.

Levine-Cava también señaló que aún hay personas que no pueden viajar por temor o por falta de documentación, lo que refleja que la normalización no es completa.

En ese contexto, hizo un llamado a la comunidad venezolana, especialmente en el sur de Florida, a mantener una postura activa.

“Tienen que alzar la voz, no pueden quedarse callados. Eso es la democracia, expresar lo que es importante y seguir empujando por los cambios”.

Testimonios: entre la emoción y la esperanza

Entre los pasajeros del vuelo inaugural predominó la emoción. Jorge, residente en Miami, afirmó:

“Llevamos 18 años sin ir. Queríamos ser parte de esta historia y ver a nuestros seres queridos”.

Por su parte, Carlos Ramos, con 26 años en Estados Unidos, aseguró:

“Es un evento muy importante… es el primer viaje en muchos años y lo hago con mucha esperanza”.

d18ecd5e-e2a7-4b99-bf79-487bd5b27adc Natalia Molano, portavoz del Departamento de Estado. CESAR MENENDEZ DLA

Un paso dentro de una estrategia mayor

La portavoz del Departamento de Estado, Natalia Molano, enmarcó la reanudación de los vuelos como parte de una estrategia más amplia de política exterior hacia Venezuela, impulsada por la administración del presidente Donald J. Trump.

En su alocución, recordó que durante casi siete años no existieron vuelos comerciales directos entre ambos países, y destacó que este restablecimiento responde a un trabajo coordinado entre el Gobierno estadounidense, el gobierno interino venezolano y el sector privado.

“Hemos restaurado esta conexión vital entre Miami y Caracas. Con cada vuelo fortalecemos los lazos económicos, facilitamos el comercio y acercamos a nuestros pueblos”.

Molano subrayó que el objetivo va más allá del transporte aéreo, al considerar que la conectividad es una herramienta clave para reactivar el potencial económico de Venezuela y su integración en la región.

Asimismo, vinculó este avance con un plan estructurado en tres fases promovido por Washington.

“El presidente Trump y el secretario Rubio han planteado un plan de estabilización, recuperación y reconciliación, seguido de una transición en Venezuela”.

En ese sentido, señaló que el vuelo inaugural y los que le seguirán son evidencia tangible de los avances logrados en pocos meses.

“Son un recordatorio poderoso de cuánto se ha logrado en tan poco tiempo”, dijo antes de abordar el vuelo.

Mientras, el subsecretario de Transporte, Ryan McCormack, destacó que la conectividad aérea servirá como “un puente entre ambas naciones” para impulsar el desarrollo económico.

DSCN8609 Felix Plasencia, embajador de Venezuela en Estados Unidos. CESAR MENENDEZ DLA

Más rutas en el horizonte y expansión hacia otras ciudades

El embajador de Venezuela, Felix Plasencia, fue uno de los más enfáticos en proyectar el futuro de esta reapertura aérea, al asegurar que Caracas no será el único destino dentro de esta nueva etapa de conectividad.

“Caracas no debe ser la última. Estamos comprometidos a volar desde Miami y desde otras ciudades de Estados Unidos hacia distintos destinos en Venezuela como Margarita, Puerto La Cruz, Barcelona y Maracaibo”.

El diplomático subrayó que el objetivo es ampliar progresivamente las frecuencias, aumentar la capacidad operativa e incluso incorporar aeronaves de mayor tamaño ante la alta demanda prevista.

En su intervención, Plasencia destacó además el potencial estratégico de Venezuela como centro de conexiones aéreas en la región.

“Venezuela tiene la posibilidad de convertirse en un hub regional por su ubicación privilegiada entre Norteamérica, el Caribe y Sudamérica”.

El diplomático también insistió en que esta reapertura trasciende el ámbito comercial, al considerar que las aerolíneas funcionan como “embajadas en tránsito” que facilitan el intercambio cultural, económico y humano entre países.

American Airlines también adelantó que este es solo el inicio de su expansión en Venezuela, con planes de anunciar próximamente vuelos a ciudades como Maracaibo.

Apertura de consulados y número de emigrantes

En un intercambio con la prensa, la periodista venezolana Gabi Perozo cuestionó al embajador Plasencia por presentar a Venezuela, en su intervención, como un país históricamente receptor de inmigrantes, sin reconocer la magnitud del éxodo actual.

Perozo hizo referencia a las cifras de organismos internacionales, que estiman en más de 7.7 millones los venezolanos obligados a abandonar su país en los últimos años .

El representante diplomático del régimen evitó pronunciarse directamente sobre estos datos y respondió con referencias históricas a la migración hacia Venezuela.

“No estoy hablando de eso… estoy hablando de realidades estructurales, no coyunturales”, insistió.

El intercambio se tornó tenso cuando la periodista reiteró la pregunta, lo que provocó una reacción más airada de Plasencia , quien cuestionó la validez de las cifras mencionadas, “las cifras que usted caprichosamente dice”, espetó.

Más adelante, la periodista preguntó sobre la reapertura de los consulados venezolanos en EEUU, una de las principales demandas de la diáspora.

El diplomático evitó dar fechas, “estamos trabajando eso… usted entiende que eso no se abre en 24 horas”, respondió.

Después Plasencia se justificó al decir que las sedes diplomáticas en territorio estadounidense habían sido “vandalizadas, invadidas y destruidas”, lo que retrasa el restablecimiento de los servicios consulares y añadió que actualmente se brindan atenciones limitadas desde Washington D.C., en espacios provisionales mientras se recuperan las instalaciones oficiales.

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