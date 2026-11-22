El líder de la minoría del Senado de Estados Unidos Chuck Schumer, demócrata de Nueva York, se encuentra junto a un cartel que muestra una imagen del presidente Donald Trump, mientras habla con la prensa tras una reunión a puerta cerrada con los senadores demócratas en el Capitolio, en Washington, DC, el 3 de marzo de 2026.

MIAMI — El presidente Donald Trump advirtió este domingo que le resultará "muy difícil" trabajar con el demócrata Chuck Schumer en caso de que vuelva a convertirse en el líder de la mayoría en el Senado, y lo calificó como "uno de los peores de la historia" en ese cargo.

Chuck Schumer enfrenta un desafío interno con Chris Van Hollen, quien busca convertirse en líder de la mayoría demócrata en el Senado. La votación final será en diciembre

"Va a ser muy difícil para mí trabajar con Chuck Schumer en caso de que se convierta en líder de la mayoría en el Senado. Fracasó gravemente como 'líder' una vez antes, uno de los peores de la historia, y tengo pocas dudas de que volverá a fallar", dijo el mandatario en un mensaje en su plataforma Truth Social.

Trump acusó además al dirigente demócrata de haberse dedicado a impulsar investigaciones en su contra durante su anterior etapa al frente de la mayoría senatorial, lo que, según aseguró, terminó impulsando su regreso al poder en las urnas en las elecciones presidenciales de 2024.

El mandatario afirma que "todo lo que ha hecho ha sido perpetuar el bulo de Rusia, Rusia, Rusia y otros muchos bulos y timos, lo que hizo muy fácil y gloriosa mi victoria de 2024". "¡Allá vamos otra vez!", remarcó.

El desafío de Schumer

Schumer lidera a los demócratas en el Senado desde 2017, pero ha recibido críticas del ala de extrema izquierda del partido y varios senadores han evitado expresar públicamente su respaldo a su continuidad.

En este sentido, el senador por Maryland Chris Van Hollen, del ala extremista, disputará a Schumer el liderazgo de su partido en el Senado en una votación a puerta cerrada en diciembre, en lo que supone el primer desafío interno de este tipo en décadas.

La disputa se produce tras la victoria de los demócratas en las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre, en las que recuperaron el control del Senado con 56 escaños.

Dispuesto a "colaborar"

El presidente Trump tuvo un tono conciliador hacia los demócratas, pese a que lo han amenazado con múltiples investigaciones cuando tomen el control del Congreso. El líder de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, mencionó uno de sus planes contra el mandatario tras ser electo presidente de esa cámara.

En una entrevista en Fox News difundida el sábado, Trump planteaba la posibilidad de llegar a una "histórica" colaboración con los demócratas y mencionaba nombres de demócratas moderados como Hakeem Jeffries o el propio Chuck Schumer. "Hakeem Jeffries es un tipo inteligente y razonable. Lo mismo, Chuck Schumer", apuntó.

El jefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, es una muy buena persona y pienso que Hakeem Jeffries lo podrá ver. Espero colaborar con Hakeem Jeffries", insistió. "Hay opciones de que lo podamos hacer mejor que con una mayoría muy pequeña de los republicanos", arguyó.

"Los demócratas tienen puntos buenos en sanidad... y tienen algunos puntos malos. Hay opciones de que podamos hacerlo bien en sanidad y en otras muchas cosas", explicó.

Sin embargo, desde la elección del 3 de noviembre los demócratas se han dedicado a amenazar a funcionarios de la administración republicana que recuerda la persecución durante el primer gobierno de Trump y la campaña electoral para frenar la reelección del actual mandatario.

FUENTE: Con información de EFE y Europa Press