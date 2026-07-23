EEUU anuncia que "todo daño" a buques en Ormuz será pagado con "fondos iraníes en posesión de EEUU"

Buque de carga anclado cerca del estrecho de Hormuz, frente a la costa este de los Emiratos Árabes Unidos en Khor Fakkan.

WASHINGTON — El presidente Donald Trump dijo el jueves que Estados Unidos usará los activos iraníes congelados para pagar por los barcos y cargamentos dañados en los ataques en el Golfo y sus alrededores.

"Que esta declaración sirva para representar, hasta nuevo aviso, que de ahora en adelante, cualquier y todo daño causado a barcos, cargamentos o cualquier cosa relacionada con ello será pagado con dinero iraní que Estados Unidos tiene en su posesión y controla", dijo el mandatario estadounidense en su red Truth Social.

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En el mismo mensaje subrayó que, aunque "estos daños pueden ser muy cuantiosos (...), esta es la forma justa y equitativa de proceder", en referencia a los ataques de Irán a buques comerciales.

Aunque Trump no precisó el rango geográfico de esta declaración, cabría suponer que alude a las aguas del estrecho de Ormuz y de los dos golfos que une, el Pérsico y el de Omán, en donde Irán tiene línea de costa.

Con todo, unas horas antes este mismo jueves, el magnate republicano responsabilizaba a Irán de los ataques lanzados por los rebeldes hutíes contra buques saudíes en el mar Rojo, amenazando con atacar tanto a unos como otros si la milicia yemení continúa disparando a buques en el paso de Bab el Mandeb, en el marco del bloqueo naval que el grupo ha impuesto contra Arabia Saudí como respuesta a lo que describen como un "asedio" por parte de Riad.

Escalada del conflicto

Irán y Estados Unidos prometieron este jueves intensificar sus ataques, después de que los rebeldes de Yemen, aliados de Teherán, abrieran otro frente con su ofensiva contra buques sauditas en el mar Rojo y los precios del petróleo llegaran de nuevo a sobrepasar los 100 dólares.

El conflicto se extendió al mar Rojo esta semana después de que los rebeldes de Yemen declararan un bloqueo de los puertos de Arabia Saudita y después afirmaran que atacaron dos petroleros sauditas.

El barril de Brent del mar del Norte trepó por encima de los 100 dólares durante la jornada por los temores sobre el tránsito de petróleo por el mar Rojo, una vía alternativa para evitar el estrecho de Ormuz.

El presidente Trump amenazó con un "gran castigo militar" a Irán y a los rebeldes hutíes de Yemen si lanzan nuevos ataques.

Las hostilidades entre Estados Unidos e Irán se reanudaron a principios de este mes tras un alto el fuego que duró apenas semanas, en una espiral que volvió a sumir a la región en un caos por el control del vital estrecho de Ormuz.

Ataques a aliados de EEUU

Kuwait, por su parte, informó después de un ataque con drones contra uno de sus puestos fronterizos con Irak y afirmó que no se habían producido víctimas.

El emirato también reportó que sus defensas aéreas estaban "interceptando ataques hostiles con misiles y drones tras la agresión injustificada de Irán".

Del otro lado de la península de Arabia, los hutíes yemenitas afirmaron que atacaron el miércoles con misiles y drones dos petroleros sauditas en el mar Rojo, el Encelia y el Layla, y concretaron así su amenaza de bloquear a Arabia Saudita en esas aguas que sirven de vía alterna a Ormuz.

Riad confirmó que el Encelia fue alcanzado, sin hacer comentarios sobre el otro petrolero.

Hacia las 14H00 GMT del jueves, 18 buques con materias primas cruzaron el estrecho de Bab el Mandeb - que comunica el mar Rojo con el océano Índico - frente a 26 navíos que surcaron el paso la víspera, según la consultora Kpler.

Omán, un mediador clave en la prolongada guerra entre los hutíes y Arabia Saudita, dijo que estaba trabajando para reanudar las conversaciones entre ambas partes, al tiempo que expresó su "gran preocupación" por la situación en el mar Rojo.

FUENTE: Con información de AFP y Europa Press