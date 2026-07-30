jueves 30  de  julio 2026
MEDIDA

EEUU sanciona a cuatro empresas por prestar servicios a la aerolínea iraní Mahan Air

Según Washington, Mahan Air "se hace pasar por una aerolínea civil" mientras en sus aeronaves viaja "personal de la Guardia Revolucionaria"

Foto de la fachada del Departamento del Tesoro en Washington.

Foto de la fachada del Departamento del Tesoro en Washington.

LEONARDO MORALES/ DLA
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este jueves la imposición de sanciones contra un hombre y cinco empresas, cuatro de ellas por apoyar las operaciones de la aerolínea iraní Mahan Air, sancionada por el país norteamericano por proporcionar servicios a la Guardia Revolucionaria de la República Islámica.

Entre los afectados por las medidas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés) figuran las empresas con sede en China Shanghai Elite International Travel Co y Shanghai Wings International Logistics Co, así como el director ejecutivo de ambas, Tang Xin.

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De acuerdo con el Tesoro, las dos compañías actúan como "agentes de ventas" de Mahan Air en el gigante asiático, acusación que extendió a las empresas Skiez Travels and Logistics Private Limited y Air Cargo Pro Limited, que operan en India y Rusia, respectivamente.

Washington tomó esta medida alegando que estas entidades brindan servicios a Mahan Air, que "se hace pasar por una aerolínea civil" mientras en sus aeronaves viaja "personal de la Guardia Revolucionaria para su entrenamiento militar, además de facilitar la adquisición y el transporte por parte de Irán de sistemas de vehículos aéreos no tripulados y armas hacia y desde Irán".

Por otra parte, sancionó a DadeNegar Startup Studio, una "empresa pantalla afiliada" a la Guardia Revolucionaria, que "presta apoyo a operaciones militares mediante el uso de una página web", recabando información sobre la "ubicación de fuerzas estadounidenses e israelíes" para facilitar operaciones de Teherán en la guerra en curso.

FUENTE: Con información de EUROPA PRESS

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