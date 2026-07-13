lunes 13  de  julio 2026
Seguridad nacional

Trump afirma que EEUU investiga si Irán almacena drones en Cuba: "Si los tienen, nos encargaremos"

"No vamos a permitir que eso suceda", advirtió, al señalar que EEUU analiza si Teherán podría estar utilizando Cuba como punto de almacenamiento de drones

El presidente Donald Trump conversa con periodistas en el Despacho Oval en la Casa Blanca.

El presidente Donald Trump conversa con periodistas en el Despacho Oval en la Casa Blanca.

AFP
La foto muestra a personas caminando y vehículos circulando a lo largo de una calle en La Habana, Cuba, el 11 de julio de 2026.

La foto muestra a personas caminando y vehículos circulando a lo largo de una calle en La Habana, Cuba, el 11 de julio de 2026.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que su Gobierno está investigando si Irán tiene drones almacenados en Cuba y advirtió que Washington actuará si confirma la presencia de esos equipos en la isla.

"Si los tienen, y es muy posible que los tengan, nos encargaremos de ello", declaró Trump ante periodistas en el Despacho Oval, en referencia a una pregunta sobre la posible presencia de armamento iraní en la isla caribeña.

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"No vamos a permitir que eso suceda", agregó, al señalar que las autoridades estadounidenses analizan si Teherán podría estar utilizando Cuba como punto de almacenamiento de drones.

La declaración de Trump se produce en un momento de creciente presión de Estados Unidos sobre Cuba, después de que la Administración estadounidense haya ampliado las sanciones contra funcionarios y entidades vinculadas al régimen comunista cubano.

Más sanciones a Cuba

Estados Unidos sancionó al Ministerio de Turismo de Cuba y a nueve entidades estatales, entre ellas agencias de exportación de combustible y bienes y servicios, como parte de su política de presión sobre la isla, que atraviesa una aguda crisis económica.

"El Departamento de Estado designa a diez entidades para impulsar la iniciativa integral de la Administración (de Donald) Trump destinada a poner fin a las actividades malignas del régimen cubano, tanto en Cuba como en todo nuestro continente", indicó un comunicado.

Las sanciones afectan a Enetec, S.A., una empresa estatal de importación, exportación y comercialización de combustibles; Coreydan S.A., dedicada a importar combustible subsidiado desde México; el Grupo Empresarial del Comercio Exterior (Gecomex), que facilita la compra y venta de bienes y servicios con otros países, y el Grupo Empresarial de Transporte marítimo Portuario (Gemar).

El pasado mes de junio, las sanciones alcanzaron al designado gobernante del castrismo, Miguel Díaz-Canel, a varios de sus familiares y al coronel Alejandro Castro Espín, hijo del dictador Raúl Castro (2008-2018), hermano menor de Fidel Castro.

El Departamento de Justicia también ha presentado una acusación contra Raúl Castro por su responsabilidad en el derribo, en 1996, de dos avionetas de una organización del exilio cubano que causó la muerte de cuatro personas, tres de ellas, ciudadanos estadounidenses y un residente legal.

FUENTE: Con información de EFE

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