Trump afirma que Irán acordó entregar sus reservas de uranio enriquecido

Un crucero de misiles guiados por el USS Philippine Sea (CG 58) transitando por el estrecho de Ormuz, foto proporcionada por el Departamento de Defensa de EEUU

WASHINGTON — El presidente Donald Trump afirmó este jueves que Irán aceptó entregar sus reservas de uranio enriquecido y que ambas partes están "cerca" de alcanzar un acuerdo de paz que ponga fin a seis semanas de conflicto en Medio Oriente.

Con la mediación de Pakistán, Estados Unidos e Irán acordaron una tregua que entró en vigor el 8 de abril y expira la próxima semana.

CONFLICTO EEUU asegura tener el "control real" del tráfico en Ormuz y aconseja a Irán cerrar un acuerdo

El influyente jefe del ejército de Pakistán, Asim Munir, se encuentra en Irán y se reunió este jueves con el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, principal negociador de ese país, que perdió a varios dirigentes en la guerra, empezando por el líder supremo Alí Jamenei en el primer día del conflicto.

Irán: enriquecimiento de uranio es "negociable"

En paralelo a la diplomacia, el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, había amenazado a Irán con bombardeos, si "toma una mala decisión" y prometió mantener bloqueados los puertos iraníes "el tiempo que sea necesario".

Después, Trump declaró a los reporteros en la Casa Blanca que Irán acordó entregar sus reservas de uranio enriquecido.

"Han aceptado devolvernos el 'polvo' nuclear", dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca, en alusión al uranio enriquecido que podría utilizarse para fabricar armas nucleares.

Irán defiende que su programa atómico tiene fines civiles y el miércoles la Cancillería reiteró que nadie puede "arrebatar" a Irán su derecho a hacer un uso pacífico de la energía nuclear, pero matizó que el nivel de enriquecimiento de uranio es "negociable".

Israel también aumentó las presiones y el ministro de Defensa, Israel Katz, declaró que, si Irán rechaza una propuesta de Washington de renunciar al "armamento nuclear", su país lanzará ataques "aún más dolorosos".

"Irán se encuentra en una encrucijada histórica: un camino consiste en renunciar al terrorismo y al armamento nuclear, en conformidad con la propuesta estadounidense; el otro conduce a un abismo", afirmó el ministro durante una ceremonia.

"Si el régimen iraní elige la segunda opción", descubrirá muy rápidamente que Israel puede bombardear objetivos que resulten "aún más dolorosos" que los que ya ha atacado, añadió.

Presión sobre el petróleo

De momento, Washington impuso desde el lunes un bloqueo a buques desde o hacia a puertos iraníes.

Además, Irán amenazó con bloquear también el mar Rojo, pero insistió en su "voluntad de negociar".

El pulso sobre el tráfico marítimo en esta zona, donde se concentran los grandes exportadores de petróleo del Golfo, mantiene elevados los precios del crudo y el barril de Brent del mar del Norte subía sobre las 21H00 GMT un 3,24% a 98,01 dólares este jueves.

En cualquier caso, de momento no se ha fijado "ninguna fecha" para una segunda ronda de conversaciones, dijo a la prensa el portavoz de la cancillería pakistaní.

FUENTE: Con información de AFP