EEUU advierte de más bombardeos si Irán "toma una errónea decisión"

Personal de la Fuerza Aérea de Estados Unidos carga un bombardero para las operaciones en Medio Oriente.

Actualiza con cambio de origen, anuncio de cese al fuego en Líbano, reacción de primer ministro libanés, parlamentario de Hezbolá, declaraciones de EEUU sobre el bloqueo, ministro israelí de Defensa

Estados Unidos volverá a bombardear a Irán si Teherán "toma una mala decisión", advirtió este jueves el secretario estadounidense de Defensa, Pete Hegseth, quien prometió mantener bloqueados los puertos iraníes "el tiempo que sea necesario".

Guerra en Irán EEUU afirma que ningún buque cruzó el paso del estrecho de Ormuz en las primeras 48 horas de bloqueo

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Pakistán media para lograr un segundo ciclo de diálogos entre Irán y Estados Unidos.

El presidente Donald J. Trump anunció que Israel y Líbano acordaron un alto al fuego de 10 días.

El conflicto en el Medio Oriente estalló el 28 de febrero con bombardeos de Estados Unidos e Israel contra el régimen terrorista de Irán, que se dirigía a construir 11 bombas nucleares.

El jefe del ejército de Pakistán, Asim Munir, se encuentra en Irán y se reunió este jueves con el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, considerado un interlocutor clave.

Con la mediación de Pakistán, Estados Unidos e Irán acordaron una tregua y celebraron un primer ciclo de diálogos el fin de semana pasado en Islamabad, que concluyó sin acuerdo porque Irán rechazó todos puntos de la propuesta de EEUU.

Líbano quedó excluido de esta tregua y Estados Unidos acogió esta semana las primeras conversaciones directas de alto nivel en décadas entre Israel y representantes libaneses, que avanzaron hacia un acuerdo para un cese de hostilidades que entraría en vigor este jueves, con la cuestión del grupo terrorista proiraní libanés Hezbolá.

Líbano se vio arrastrado al conflicto el 2 de marzo, cuando los terroristas chiitas de Hezbolá, atacaron a Israel en represalia por los bombardeos contra su aliado Irán.

EEUU en control del Estrecho de Ormuz

De momento, Irán mantuvo cerrado el estrecho de Ormuz, una vía crucial para el transporte de hidrocarburos, hasta que Washington tomr el control de la vía marítima e impuso desde el lunes un bloqueo a buques que provienen de o se dirigen a puertos iraníes, una medida para asfixiar

"Si Irán toma una mala decisión, se enfrentará a un bloqueo y a bombas cayendo sobre su infraestructura, su red eléctrica y sus instalaciones energéticas", advirtió el jefe del Pentágono.

Casi siete semanas después del estallido de la guerra, los objetivos de Israel y Estados Unidos seguían siendo "idénticos", aseguró el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, al citar "el abandono de la capacidad de enriquecimiento de uranio dentro de Irán".

Trump ha dejado claro que EEUU jamás permitirá que Irán construya una bomba nuclear y el peligro ya era inminente, por eso la escalada militar contra el régimen asesino de Teherán.

Este jueves, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, advirtió que si Irán rechaza una propuesta estadounidense, en la que se le exige renunciar al "armamento nuclear", sus fuerzas lanzarán ataques "aún más dolorosos" contra nuevos objetivos.

De momento no se ha fijado "ninguna fecha" para una segunda ronda de conversaciones, dijo a la prensa el portavoz de la cancillería pakistaní.

Satisfacción por el alto al fuego

El primer ministro libanés, Nawaf Salam, afirmó que "acoge con satisfacción" el anuncio sobre un alto el fuego y declaró que es "una demanda clave" que su país buscó desde el primer día de la guerra entre Hezbolá e Israel.

El diputado terrorista de Hezbolá Ibrahim al Musawi dijo que "su grupo respetará el alto al fuego, si Israel deja de atacar al movimiento proiraní", cuando ellos fueron los que comenzaron los ataques contra Israel.

Trump anunció este jueves que invitará a la Casa Blanca al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y al presidente de Líbano, Joseph Aoun.

Antes de la entrada en vigor de la tregua, el ejército israelí destruyó un puente clave del sur de Líbano.

FUENTE: Con información de AFP.