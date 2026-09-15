Trump afirma que el fallo del Supremo sobre el voto por correo "es una gran derrota para EEUU"

WASHINGTON — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó este martes que el Tribunal Supremo haya rechazado autorizar al Servicio Postal a que aplique nuevas restricciones al voto por correo en las elecciones legislativas de mitad de mandato, previstas para el 3 de noviembre, un duro revés para el inquilino de la Casa Blanca, quien calificó el fallo de "horrible y altamente político".

"Es una gran derrota para los republicanos y para la propia América, y hace que el fraude de (...) la izquierda radical en las papeletas por correo sea mucho más fácil de llevar a cabo ¡y ahora tienen vía libre para hacerlo! ¡El Tribunal Supremo realmente ha defraudado a nuestro país!", señaló en un extenso mensaje en sus redes sociales.

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Trump insistió en que el sistema de voto por correo, empleado por casi un tercio de los estadounidenses, es "un sistema totalmente corrupto y fuera de control que es objeto de burla en todo el mundo" y que Estados Unidos es "el único país que tiene que soportar semejante estafa destructora de la nación".

El mandatario estadounidense criticó el argumento de falta de tiempo del alto tribunal, que considera que aplicar el plan de Trump para los próximos comicios "resultaría arbitrario y caprichoso (...) dado que los funcionarios electorales estatales y locales no disponen de tiempo suficiente para implementarlo de manera razonable antes de que tengan lugar".

Voto por correo "un desastre"

Trump culpó de esa falta de tiempo a que la Justicia ha tardado una "eternidad" en emitir su dictamen y volvió a denunciar el sistema de voto por correo, tachándolo de "desastre", "totalmente corrupto" y "estafa".

El presidente aprovechó para cargar contra la corte por otros reveses para su partido. "¡El Tribunal Supremo realmente ha decepcionado a nuestro país! Su horrible decisión sobre los aranceles le costará a Estados Unidos, durante muchos años, billones y billones de dólares. Asimismo, la decisión sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento es un desastre total y absoluto y ya ha provocado una corrupción masiva en lo que respecta a la "ciudadanía en nuestro país", sentenció.

"La incapacidad y la falta de voluntad del Tribunal para hacer lo correcto por nuestro país quedarán registradas, de manera muy negativa, en los anales de la historia. Estas no son las personas a las que entrevisté para servir en el Supremo", agregó, en alusión a los magistrados Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett, quienes apoyaron este dictamen.

Sus palabras llegan un día después de que el Supremo haya denegado una solicitud del Departamento de Justicia para levantar la orden de un juez federal de Boston, que impedía al Servicio Postal hacer obligatorias sus nuevas normas sobre el voto por correo durante los comicios de noviembre.

El reglamento impugnado exigiría a los estados que cumplan con estándares revisados de diseño de sobres y que envíen información sobre los votantes que recibirán las papeletas a un nuevo portal centralizado. Las autoridades postales estarían facultadas para devolver el correo electoral a los estados si los sobres no incluyen un código de barras que coincida con la información del votante registrada, recoge la agencia de noticias Bloomberg.

"Están aterrorizados"

Esta es la tercera vez que la Administración Trump acude de urgencia al tribunal, después de que varios grupos pro Partido Demócrata hayan intentado bloquear la medida. Varios de los recursos interpuestos contra la norma alegan que esta excede la autoridad del presidente estadounidense.

El lunes, el Supremo decidió rechazar la petición de emergencia del Gobierno Trump para imponer, antes de las elecciones legislativas de noviembre, un sistema por el cual el servicio postal debe enviar papeletas solo a aquellos ciudadanos incluidos en unas listas que deben elaborar los estados, encargados de gestionar las elecciones federales en el país.

El presidente destacó que los jueces conservadores Samuel Alito y Clarence Thomas fueron los únicos que "expresaron su firme desacuerdo con este fallo horrible y altamente político" y afirmó que ciertos jueces estadounidenses "están aterrorizados" ante "estos demócratas enloquecidos y depravados".

"Son totalmente incapaces de mostrar el valor necesario para salvar a nuestra nación", añadió.

El magnate neoyorquino ha nombrado a tres de los seis magistrados conservadores que componen el máximo tribunal estadounidense -Neil Gorsuch, Amy Coney Barrett y Brett Kavanaugh- y los tres votaron ayer en contra de imponer de momento las restricciones al voto por correo.

FUENTE: Con información de Europa Press y AFP