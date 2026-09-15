Empresario Max Álvarez desmiente y rechaza supuestas redadas de ICE en El Arepazo

MIAMI. — “No he autorizado operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en El Arepazo y adoptaré medidas para impedir que ocurran dentro de la propiedad”, afirmó el empresario Máximo 'Max' Álvarez, presidente de Sunshine Gasoline Distributors y propietario del mencionado restaurante, en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS.

“Si lo están haciendo, están en contra de mi voluntad y yo voy a asegurarme de que eso no pase ahí”, aseveró Álvarez en declaraciones exclusivas a este rotativo, tras ser consultado sobre versiones difundidas en redes sociales acerca de presuntas acciones de agentes migratorios en ese establecimiento.

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Hasta ahora, no existe confirmación oficial de que ICE haya ejecutado una redada dentro de El Arepazo. Sin embargo, residentes han reportado la presencia de agentes federales en diferentes sectores de Doral, mientras algunas familias modificaron sus actividades cotidianas por temor a posibles detenciones.

Pide priorizar a criminales

Entretanto, Álvarez manifestó su respaldo a la aplicación de las leyes migratorias, pero cuestionó que los operativos alcancen a trabajadores sin antecedentes criminales.

“Todos nosotros vivimos en un país de leyes y estamos de acuerdo con que los inmigrantes ilegales han violado la ley”, resaltó. No obstante, consideró que las autoridades “deben de concentrarse en buscar a los criminales”.

El empresario pidió que ICE no acuda a lugares de trabajo para detener indiscriminadamente a empleados. “Por favor, no deben de estar molestando a quienes están trabajando en Homestead o en las estaciones de gasolina o en los negocios pequeños, porque eso no es correcto”, sostuvo.

A su juicio, las autoridades deberían revisar individualmente la situación de quienes no tienen historial delictivo. “Bota al que ha cometido un crimen, ese lo tienes que botar mañana. Pero a los otros, eso es un caso, caso por caso, que tenemos que ver por qué llegaron, quiénes son, qué es lo que están haciendo”, expresó.

Álvarez agregó que “hay muchísima gente que está aquí que adora a este país, que es productiva, como fuimos nosotros cuando llegamos aquí”.

Impacto

El empresario también alertó que los operativos podrían erosionar el respaldo electoral de sectores cubanos, venezolanos y nicaragüenses que se identifican con el Partido Republicano.

“Vamos a perder las elecciones; vamos a perder todo de verdad, inclusive a los inmigrantes”, opinó Álvarez, quien exhortó a los legisladores del sur de Florida a intervenir.

La inquietud no se limita a Doral. En Miami, Miami Beach, Homestead y otras comunidades del sur de la Florida, las alertas sobre la presencia de agentes migratorios se multiplican en redes sociales y grupos vecinales, aunque no todos los avisos han podido ser corroborados.

En Doral, donde una parte importante de la población es de origen venezolano, cubano y nicaragüense, el temor ya repercute en la vida cotidiana y la actividad comercial.

El escenario forma parte del endurecimiento de la política migratoria a escala nacional y de una cooperación cada vez mayor entre autoridades federales, estatales y locales.

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