EEUU captura en Venezuela a alias "El Ingeniero", uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI

Aníbal Alexander Canelón Aguirre fue capturado este fin de semana en Venezuela, tras años de prófugo. (FBI)

WASHINGTON — Durante una audiencia de supervisión ante el Comité Judicial del Senado, el director del FBI, Kash Patel, informó sobre la captura en Venezuela de Aníbal Alexander Canelón Aguirre, conocido como “Prometheus” o “El Ingeniero”, de nacionalidad venezolana y uno de los 10 delincuentes más buscados por esta agencia. Fue detenido el fin de semana pasado, tras años prófugo.

Patel afirmó que el FBI capturó “más de dos veces y media” la cantidad de integrantes de la lista de los 10 más buscados que había sido capturada durante el período de la administración anterior. El funcionario sostuvo además que se trata de un resultado inédito en la historia de la institución.

TERRORISMO FBI arresta a terrorista de ISIS que planeaba atentado al Capitolio de Nueva York

“Estoy orgulloso de anunciar hoy, y odio tener que corregirlo, que no hemos capturado a nueve de los 10 individuos más buscados de nuestra lista, hemos capturado a 10”, dijo Patel durante la audiencia. Según su relato, el décimo detenido fue localizado en Venezuela durante el fin de semana y llevaba años prófugo.

Canelón Aguirre había sido incorporado en marzo a la lista de los 10 fugitivos más buscados. El FBI lo señala como presunto líder de una red internacional dedicada al llamado jackpotting, una modalidad que permite manipular cajeros automáticos mediante malware para extraer grandes cantidades de dinero; según la acusación estadounidense, parte de esos fondos estaba destinada a financiar al Tren de Aragua.

Primer ciberdelincuente

Canelón Aguirre era, además, el primer ciberdelincuente incorporado a esa lista.

El FBI había informado que sobre él pesaban acusaciones por:

*Conspiración para cometer fraude bancario.

*Robo en instituciones financieras

*Daños intencionales a sistemas informáticos

*Lavado de dinero y suministro de apoyo material a terroristas.

El otro venezolano que figura en la lista de los 10 más buscados es Giovanni Vicente Mosquera Serrano, alias “El Viejo” o “Jhovanni San Vicente”, señalado por el FBI como dirigente de alto rango del Tren de Aragua. Fue incluido en junio de 2025 por cargos relacionados con la distribución internacional de cocaína y apoyo material a una organización terrorista extranjera y continúa prófugo.

El Departamento de Estado ofrece una recompensa de hasta $5 millones por información que conduzca a su captura o condena.

La operación contra Canelón Aguirre abre, además, una interrogante política y diplomática: ¿cómo fue posible que un fugitivo incluido en la lista más importante del FBI fuera localizado y capturado dentro de Venezuela?

Patel no ofreció durante su intervención pública detalles sobre quién ejecutó el operativo, qué organismos venezolanos participaron ni bajo qué mecanismo fue detenido. Tampoco se conocía, al momento de su anuncio ante el Senado, un pronunciamiento público de Delcy Rodríguez sobre la captura.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de AlbertoNews (@albertorodnews)

FUENTE: Con información La Patilla/FBI