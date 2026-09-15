Centroamérica celebra su Día de la Independencia con entrega de la Antrocha de la Libertad

Cada septiembre, mes de la independencia, la flama recorre los cinco países de la región que se independizaron en 1821: sale de Guatemala, sigue hacia El Salvador, Honduras, Nicaragua, y finaliza en Costa Rica el día 15.

REDACCIÓN.- El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica — celebran este 15 de septiembre el Día de la Independencia , una fecha que conmemora la firma del Acta de 1821, cuando la región decidió separarse de la Corona española y emprender su propio camino político.

El 15 de septiembre de 1821, las autoridades de la Capitanía General de Guatemala firmaron el acta que declaraba la independencia de los territorios centroamericanos. Aunque cada país siguió luego su propio proceso histórico, la fecha quedó como símbolo compartido de libertad, identidad y soberanía.

Uno de los emblemas más destacados de este día es la Antorcha de la Libertad, que se entrega entre los países en señal de celebración. Este domingo el régimen de Daniel Ortega realizó la tradicional entrega de la antorcha a su vecino Costa Rica, en conmemoración del 205 aniversario de la independencia de la Corona española.

La flama centroamericana fue entregada en el puesto fronterizo de Peñas Blancas, que comparten Nicaragua y Costa Rica en el Pacífico, en un acto que sobresalió por los colores oficiales de cada país y presentaciones artísticas y culturales.

Nicaragua recibió la antorcha de la paz y la libertad de Centroamérica el jueves pasado en el puesto fronterizo Las Manos, frontera con Honduras, tras recorrer el territorio del país vecino.

La antorcha recorrió 503 kilómetros en suelo nicaragüense y fue portada por 13.000 estudiantes, según las autoridades.

El recorrido de la antorcha centroamericana de la paz y la libertad es uno de los actos conjuntos con los que la región conmemora su independencia todos los años.

Cada septiembre, mes de la independencia, la flama recorre los cinco países de la región que se independizaron en 1821: sale de Guatemala, sigue hacia El Salvador, Honduras, Nicaragua, y finaliza en Costa Rica el día 15.

El fin del recorrido de la antorcha coincide con la declaración de independencia de Centroamérica, el 15 de septiembre de 1821

Saludos diplomáticos

El Secretario de Estado, Marco Rubio envió un saludo al gobierno de El Salvador, según un informe publicado en el portal WEB.

"En nombre de los Estados Unidos, felicito al pueblo de El Salvador en su Día Nacional y celebro nuestra aspiración compartida por un futuro próspero. Nuestra sólida alianza se fortalece cada vez más. Bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele, el firme compromiso de El Salvador con la seguridad regional ha contribuido a que nuestro hemisferio sea más seguro, incluso mediante su participación en el Grupo Permanente de Socios para restablecer la estabilidad en Haití. El Salvador nos acompaña como miembro fundador del Escudo de las Américas, defendiendo la soberanía democrática en todo nuestro hemisferio, y como miembro de Pax Silica para impulsar la innovación y garantizar la seguridad de las cadenas de suministro regionales".

Destacó que este 15 de septiembre, Estados Unidos se solidariza con el pueblo salvadoreño para seguir fortaleciendo los lazos entre nuestras naciones.

¿Qué se come durante la celebración?

Aunque cada país tiene su identidad culinaria, el 15 de septiembre suele estar marcado por platos tradicionales:

El Salvador: pupusas, tamales de elote, atol shuco.

Guatemala: pepián, chuchitos, rellenitos.

Honduras: baleadas, tamales hondureños, sopa de caracol.

Nicaragua: vigorón, nacatamales, indio viejo.

Costa Rica: gallo pinto, tamal tico, arroz con pollo.

En muchos lugares se organizan festivales gastronómicos y ferias donde las familias disfrutan de comida típica mientras participan en actividades culturales.