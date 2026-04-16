jueves 16  de  abril 2026
CONFLICTO

EEUU proclama el "control real" del tráfico en Ormuz y aconseja a Irán cerrar un acuerdo

"Las cifras son claras: estamos utilizando el 10% de la Marina más poderosa del mundo, e Irán tiene el 0% de su Marina" según afirmó el Secretario de Defensa de EEUU

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth.&nbsp;

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth. 

AFP

WASHINGTON.- Estados Unidos bloqueará los puertos iraníes "el tiempo que sea necesario", declaró este jueves el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, quien advirtió con nuevos ataques si Teherán no llega a un acuerdo.

"Si Irán toma una mala decisión, se enfrentará a un bloqueo y a bombas cayendo sobre su infraestructura, su red eléctrica y sus instalaciones energéticas", dijo el jefe del Pentágono en una conferencia de prensa en Washington.

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Fuerzas estadounidenses comenzaron a bloquear los puertos iraníes a las 14H00 GMT del lunes, después que las conversaciones de paz celebradas en Pakistán el fin de semana concluyeran sin acuerdo.

El jefe del Estado mayor, el general Dan Caine, aclaró por su parte que el "bloqueo se aplica a todos los barcos, independientemente de su nacionalidad, que se dirijan hacia o salgan de puertos iraníes".

"Si no acatan este bloqueo, haremos uso de la fuerza", advirtió a su vez Caine en la rueda de prensa. "Hasta el momento, 13 buques han tomado la sabia decisión de dar media vuelta", añadió.

Hegseth señaló que las fuerzas iraníes están intentando desenterrar el equipamiento que sepultaron durante las más de cinco semanas de ataques estadounidenses e israelíes contra la República Islámica.

Dirigiéndose directamente a los líderes iraníes, declaró: "Sabemos qué activos militares están movilizando y hacia dónde los están trasladando. Mientras ustedes se dedican a desenterrar —que es exactamente lo que están haciendo: desenterrar material de instalaciones bombardeadas y devastadas—, nosotros no hacemos más que fortalecernos".

"Están desenterrando los lanzadores y misiles que les quedan, sin tener la capacidad de reemplazarlos; carecen de industria de defensa y de la capacidad para reponer sus capacidades ofensivas o defensivas", afirmó el secretario.

El almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central de Estados Unidos, responsable de las fuerzas de su país en Oriente Medio, indicó que Washington está aprovechando el alto el fuego para rearmarse y realizar ajustes.

"Estamos rearmándonos, estamos reequipándonos y estamos ajustando nuestras tácticas, técnicas y procedimientos. No existe en el mundo ninguna fuerza militar capaz de adaptarse como lo hacemos nosotros, y eso es precisamente lo que estamos haciendo ahora mismo, durante el alto el fuego", concluyó Cooper.

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