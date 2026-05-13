miércoles 13  de  mayo 2026
RECHAZO

Protestan por desapariciones forzadas de presos políticos en Venezuela

Familiares y activistas denunciaron en Caracas la desaparición de decenas de presos políticos y las muertes registradas bajo custodia del régimen chavista

Estudiantes y familiares de presos políticos exhiben retratos de los reclusos durante una protesta para exigir su liberación frente a la Universidad Central de Venezuela (UCV) en Caracas, el 13 de mayo de 2026. Estudiantes universitarios y sus familias bloquearon la principal avenida de Caracas ese día para protestar por la desaparición forzada de unos 50 presos políticos en Venezuela y la muerte bajo custodia de aproximadamente 20 detenidos en la última década.

Estudiantes y familiares de presos políticos exhiben retratos de los reclusos durante una protesta para exigir su liberación frente a la Universidad Central de Venezuela (UCV) en Caracas, el 13 de mayo de 2026. Estudiantes universitarios y sus familias bloquearon la principal avenida de Caracas ese día para protestar por la desaparición forzada de unos 50 presos políticos en Venezuela y la muerte bajo custodia de aproximadamente 20 detenidos en la última década.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS_ Familiares de presos políticos y activistas de derechos humanos protestaron este miércoles en Caracas para denunciar desapariciones forzadas y la muerte de detenidos bajo custodia del régimen chavista, en una manifestación que bloqueó parte de la principal autopista de la capital venezolana.

La protesta ocurrió tres meses después de la aprobación de una ley de amnistía promovida por la gobernante encargada, Delcy Rodríguez, quien asumió el poder tras la captura del depuesto dictador Nicolás Maduro en enero durante una operación estadounidense.

Lee además
Familiares de los presos políticos en Venezuela exigen su liberación
Derechos humanos

Trump asegura que va a liberar "a todos" los presos políticos en Venezuela
Captura de una publicación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en redes sociales, con un mapa del norte de Sudamérica en el que aparece Venezuela coloreado con la bandera estadounidense y bajo el lema 51º estado
POLÍTICA

Trump publica la imagen del mapa de Venezuela pintado con la bandera de EEUU: "Estado 51"

“Tenemos muchísima preocupación por lo que puede estar pasando con las personas que están en desaparición forzada”, declaró Diego Casanova, integrante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve).

Según Casanova, actualmente existen alrededor de 50 presos políticos cuyo paradero sigue siendo desconocido tras haber sido detenidos por organismos de seguridad del régimen.

Los manifestantes llegaron a la autopista escoltados por funcionarios policiales y portaban pancartas con fotografías de detenidos y consignas contra el chavismo.

El caso de Víctor Hugo Quero

El rostro del comerciante Víctor Hugo Quero, de 51 años, se convirtió en símbolo de la protesta. Quero fue detenido en enero de 2025 y su familia denunció durante meses desconocer su paradero.

“Murió bajo custodia del régimen”, se leía en varios afiches exhibidos durante la manifestación.

Las autoridades informaron oficialmente sobre su fallecimiento el pasado 7 de mayo, nueve meses después de su muerte, según denunciaron familiares y organizaciones de derechos humanos. Durante más de un año, su madre, Carmen Teresa Navas, recorrió distintos centros de detención buscándolo.

Quero figura entre los al menos 20 presos políticos fallecidos bajo custodia desde 2014, de acuerdo con la ONG Foro Penal.

“¡Ni uno, ni dos, que sean todos!”, “Víctor, presente, tu justicia está pendiente” y “Delcy, libera, la familia los espera”, gritaban los asistentes.

“A los detenidos les niegan todos los derechos, los mantienen incomunicados, los aíslan y les niegan atención médica. El resultado de esa injusticia es que muchos terminan falleciendo bajo custodia”, afirmó Casanova.

Reclamos de familiares

Entre los participantes estaba Zoraida González, una pensionada de 64 años que marchó con fotografías de su hijo, José Miguel Estrada, y de su nuera, Yanín Pernía Coronel, detenidos en 2018 por un supuesto intento de magnicidio con drones contra Maduro.

“Delcy tiene la llave, tiene que abrir esa reja”, expresó entre lágrimas.

También participó Simón Belisario, estudiante de Derecho de 21 años, quien cuestionó que todavía existan cientos de presos políticos pese a la ley de amnistía impulsada por el chavismo.

“Nos prometían reconciliación y la liberación de los presos políticos”, afirmó.

Cuestionamientos a la amnistía

Organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron irregularidades y limitaciones en la aplicación de la amnistía anunciada por el régimen.

Según cifras oficiales, más de 8.600 personas fueron beneficiadas, aunque gran parte ya se encontraba bajo medidas cautelares o libertad condicional.

Foro Penal señaló que entre enero y finales de abril fueron excarcelados 768 presos políticos en Venezuela, de los cuales apenas 186 recibieron beneficios directos vinculados con la amnistía.

La organización sostiene además que actualmente permanecen detenidos al menos 457 presos políticos en el país, entre ellos civiles, militares y ciudadanos extranjeros.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Ley de Amnistía está "muy lejos" de garantizar libertad de los presos políticos en Venezuela, según HRW

Venezuela: más de 30 presos políticos han muerto en la última década

María Corina Machado pide liberación de presos políticos en Irán y el fin de la indiferencia mundial

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El fentanilo sintético, la droga china altamente mortal y 100 veces más fuerte que la morfina. 
DROGAS

Muertes por sobredosis en EEUU disminuyen por tercer año consecutivo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (C), y el embajador de Estados Unidos en China, David Perdue (centro-derecha), acompañados por el vicepresidente de China, Han Zheng (derecha), son recibidos por jóvenes chinos a su llegada al Aeropuerto Internacional de Pekín el 13 de mayo de 2026. 
DIPLOMACIA

Trump llega a Pekín para reunirse con el presidente Xi Jinping

Esta fotografía, difundida por la Fiscalía General de Venezuela el 9 de abril de 2024, muestra al exministro de Petróleo venezolano Tareck El Aissami (C) escoltado por miembros de la Policía Nacional Anticorrupción tras su arresto en Caracas.
VENEZUELA

Exigen juicio público a exministro Tareck El Aissami por corrupción en PDVSA

El nuevo presidente de la Reserva Federal Kevin Warsh.
SENADO/CONFIRMACIóN

Kevin Warsh es el nuevo presidente de la Reserva Federal de EEUU

El Hard Rock Stadium será el epicentro del deporte en el sur de la Florida.
FÚTBOL

Mundial 2026: Miami en vilo por baja venta de entradas y hoteles

Te puede interesar

El nuevo presidente de la Reserva Federal Kevin Warsh.
SENADO/CONFIRMACIóN

Kevin Warsh es el nuevo presidente de la Reserva Federal de EEUU

Por Leonardo Morales
El vicepresidente de EEUU, JD Vance, durante una conferencia de prensa en la Sala del Tratado Indio del Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower, en la Casa Blanca, en Washington D. C., el 13 de mayo de 2026. 
EEUU

JD Vance anuncia "avances" en las negociaciones con Irán para terminar la guerra

El fentanilo sintético, la droga china altamente mortal y 100 veces más fuerte que la morfina. 
DROGAS

Muertes por sobredosis en EEUU disminuyen por tercer año consecutivo

Imagen de uno de los pasillos con mercancías de un mercado de la cadena Walmart.
economía

Inflación mayorista en EEUU sube un 1,4% en abril

Imagen referencial. 
Análisis

El comunismo: el fracaso más exitoso de la historia