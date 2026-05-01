Raúl Castro reaparece en el acto del "Día del Trabajo", a cuatro meses de la captura de Maduro

El dictador cubano, Raúl Castro asiste a un mitin del Primero de Mayo en conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores en La Habana el 1 de mayo de 2026.

El dictador cubano, Raúl Castro (centro), y el exvicepresidente José Ramón Machado Ventura (derecha), asisten a un mitín del Primero de Mayo en conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores en La Habana el 1 de mayo de 2026.

LA HABANA — El dictador cubano Raúl Castro reapareció este viernes en La Habana en el acto por el Día Internacional del Trabajo, que se convirtió en un acto para reiterar el llamado del régimen a la defensa nacional ante una posible intervención militar de EEUU en la isla y en medio de una crisis económica en la isla.

Con 94 años, Castro estuvo en la Tribuna Antiimperialista José Martí, situada frente a la Embajada de EEUU, donde le entregaron dos libros que, según la dictadura que sigue liderando, contenían más de 6,2 millones de rúbricas recogidas en la iniciativa gubernamental 'Mi firma por la Patria'.

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El dictador cubano participó en la ceremonia junto al gobernante designado por el castrismo, Miguel Díaz-Canel; el exsegundo secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC, único), José Ramón Machado Ventura, el otro único representante de la llamada generación histórica aún en activo, y otros dirigentes de la isla.

El predecesor de Díaz-Canel no aparecía públicamente desde el recibimiento a los restos de los 32 militares cubanos que murieron en los ataques estadounidenses en Caracas y la captura del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.

A la tradicional marcha por el Día Internacional del Trabajo en La Habana asistieron decenas de miles de personas y, según cifras oficiales, más de 800 representantes extranjeros de 38 países, así como delegaciones de 152 organizaciones sindicales y solidarias.

Bajo el lema 'La Patria se defiende', el Primero de mayo en la capital cubana, el régimen castrista hizo un llamado a la unidad por la soberanía ante las amenazas bélicas por parte de Washington.

Llamando al sacrificio y cero reivindicaciones

Mensajes de “mantener la soberanía” e “isla insumisa” fueron expresados en la concentración, que mostró un Primero de mayo lejano de reivindicaciones laborales.

"Cuba es una isla insumisa (...) La Patria se defiende, incluso, con fusil en mano si fuera necesario”, advirtió el dirigente sindical Osnay Colina, quien tuvo a su cargo las palabras centrales del acto.

Otros asistentes a la marcha se hicieron eco de esas afirmaciones, aunque reconocieron que la isla atraviesa una situación económica compleja, pero aseguraron que se oponen a una intervención externa.

"Reconocemos que tenemos que resolver muchos problemas en Cuba, pero no permitiremos la intervención de nadie en la solución de nuestras dificultades internas", dijo el habanero Oscar Mederos, a la salida de la marcha.

Más sanciones

La narrativa de la dictadura cubana instaurada desde 1959 llevaba una semana vinculando este acto con la defensa nacional frente a las presiones desde Washington, que no descartan la opción militar para forzar a La Habana a aplicar reformas económicas y políticas.

Durante décadas el Día Internacional del Trabajo ha sido en Cuba una celebración convocada por el sindicato único Central de Trabajadores de Cuba (CTC), donde prima el carácter festivo y progubernamental frente a las reivindicaciones laborales.

Desde enero pasado, EEUU presiona al régimen de la isla caribeña para que introduzca reformas económicas y políticas. Como parte de esa escalada ha sido un bloqueo petrolero que ha agudizado notablemente la crisis estructural que ya sufría el país.

La presión se ha intensificado en la última semana con Washington advirtiendo que no tolerará bases militares o de inteligencia de "adversarios" (China) en la isla, mientras La Habana denuncia estos argumentos como “pretextos falaces” para tratar de justificar una posible intervención.

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, ordenó el viernes imponer nuevas sanciones destinadas a asfixiar al régimen castrista de Cuba.

Trump aseveró que el régimen totalitario "sigue representando una amenaza extraordinaria" para la seguridad nacional estadounidense y pidió sanciones a los bancos extranjeros que trabajan con el regimen comunista de La Habana, así como endurecer las normas migratorias.

FUENTE: Con información de EFE