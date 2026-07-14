Trump amenaza con atacar plantas de energía de Irán la próxima semana si no hay acuerdo

El presidente Donald Trump en la Oficina Oval de la Casa Blanca el 14 de julio de 2026 en Washington, DC.

WASHINGTON — El presidente Donald Trump dijo el martes a Fox News que la próxima semana ampliará los ataques de Estados Unidos contra Irán para incluir centrales eléctricas y puentes si Teherán no alcanza un acuerdo.

"La próxima semana se pone realmente mal para ellos, porque la próxima semana vienen las centrales eléctricas. La próxima semana vienen los puentes", dijo Trump en una entrevista con la cadena estadounidense.

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"Vamos a destruir todas sus plantas de energía. Vamos a destruir todos sus puentes a menos que se sienten a la mesa y negocien", agregó.

Los comentarios de Trump se produjeron mientras las fuerzas estadounidenses llevaban a cabo ataques contra Irán por cuarto día consecutivo y restablecían un bloqueo naval sobre los puertos del país.

Un frágil alto el fuego alcanzado el 17 de junio entre ambas partes se ha caído.

Cuando se le preguntó cuánto tiempo continuarían los ataques estadounidenses, Trump respondió: "Seguirán hasta que yo diga que es suficiente".

Bloqueo a puertos

Durante la entrevista, Trump también aseguró que Estados Unidos podría volver a atacar una instalación nuclear iraní si lo considera necesario.

Al comentar imágenes satelitales que, según el entrevistador, muestran trabajos en uno de esos complejos tras bombardeos previos, afirmó que Irán habría sellado con concreto algunos accesos, pero advirtió que Washington podría causar "un daño enorme" al sitio "en cuestión de minutos".

El mandatario defendió además el bloqueo impuesto por Estados Unidos a los puertos iraníes y sostuvo que el estrecho de Ormuz permanece abierto para el tráfico marítimo internacional, aunque "cerrado para Irán, tanto para entrar como para salir".

También calificó de "malvados" a los anteriores dirigentes iraníes y dijo que, aunque el actual liderazgo también incluye "personas muy malas", son quienes, a su juicio, están obstaculizando un posible acuerdo.

Estados Unidos llevó a cabo nuevos ataques contra Irán el martes por la noche y restableció el bloqueo de sus puertos, en tanto el presidente Donald Trump renunció a gravar a los buques que cruzan el estrecho de Ormuz, epicentro de la guerra.

El bloqueo estadounidense, en vigor desde las 20H00 GMT, y los bombardeos lanzados una hora antes por Washington amenazan los esfuerzos diplomáticos para sostener al protocolo de acuerdo firmado el 17 de junio.

"Actualmente hay más de 20 buques de guerra de la Marina de Estados Unidos y cientos de aeronaves militares operando en todo Oriente Medio", dijo el mando militar estadounidense para la región (Centcom).

La medida contra los puertos iraníes, que había sido levantada el mes pasado, "ha desmantelado, en cierto modo, el memorando" para pausar el conflicto y permitir negociaciones de paz, declaró el martes viceministro de Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi.

Los precios del petróleo, que el lunes se dispararon más de un 9%, moderaron su alza luego de que Trump desistiera de su plan de imponer peajes en Ormuz.

Al igual que Teherán, que contempla cobrar por el paso por el estrecho, Trump había asegurado que quería aplicar una tasa equivalente al 20% del valor de las cargas a cambio de la protección de esta ruta marítima, a contrapelo del derecho internacional y del principio de libertad de navegación.

Pero en un mensaje el martes en su red Truth Social, cambió su proyecto por "acuerdos de comercio e inversión" de Estados Unidos con las monarquías del Golfo.

El martes, el gobierno de Estados Unidos anunció también que reforzará sus sanciones contra el sector petrolero iraní, al apuntar contra medio centenar de personas y entidades vinculadas a la red del magnate del petróleo Mohammad Hossein Shamkhani.

FUENTE: Con información de AFP y EFE