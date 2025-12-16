Trump insta a las naciones a combatir las "fuerzas malignas del terrorismo islámico radical"

Los invitados asisten a una recepción de Janucá organizada por el presidente Donald Trump, en la Sala Este de la Casa Blanca en Washington, DC, el 16 de diciembre de 2025.

WASHINGTON — El presidente Donald Trump pidió el martes una lucha global contra el " terrorismo islámico radical", después de que 15 personas fueran baleadas y asesinadas en el ataque contra una multitud que celebraba la festividad judía de Janucá en una popular playa de Sídney.

"Todas las naciones deben unirse contra las fuerzas malignas del terrorismo islámico radical, y eso es lo que estamos haciendo", dijo Trump en una recepción de Janucá en la Casa Blanca .

Ataque terrorista Australia Primer ministro dice que atentado en Sídney estaría motivado por la "ideología del Estado Islámico"

Entre las medidas adoptadas por la administración Trump, amplió este martes la prohibición de entrada a Estados Unidos a ciudadanos de varios países de África y Medio Oriente, incluidas las personas que tengan documentos de viaje emitidos por la Autoridad Palestina.

La Casa Blanca afirmó que Trump, quien lleva mucho tiempo abogando por restringir la inmigración, actúa "para proteger la seguridad de Estados Unidos", según una publicación en redes sociales.

También quiere impedir la entrada de extranjeros en Estados Unidos que "socaven o desestabilicen su cultura, su gobierno, sus instituciones o sus principios fundacionales", añadió.

Durante la jornada, la Casa Blanca ha decidido restringir y limitar completamente la entrada de ciudadanos de Burkina Faso, Malí, Níger, Sudán del Sur, Siria y Palestina. También impone restricciones totales a Laos y Sierra Leona, que hasta ahora solamente contaban con "restricciones parciales".

Restricciones para otros 15 países

La medida de Trump llega pocos días después de que dos soldados estadounidenses y un civil murieran en Siria, país al que Trump ha intentado rehabilitar internacionalmente desde la caída de Bashar al Asad.

Las autoridades sirias dijeron que el autor del ataque era un miembro de las fuerzas de seguridad que iba a ser destituido por "ideas islamistas extremistas".

Además, el decreto incluye en el listado de "restricciones parciales" a otros 15 países: Angola, Antigua y Barbuda, Benín, Costa de Marfil, Dominica, Gabón, Gambia, Malaui, Mauritania, Nigeria, Senegal, Tanzania, Tonga, Zambia y Zimbabue.

FUENTE: Con informaciòn de AFP