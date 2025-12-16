miércoles 17  de  diciembre 2025
Janucá en la Casa Blanca

Trump insta a las naciones a combatir las "fuerzas malignas del terrorismo islámico radical"

"Todas las naciones deben unirse contra las fuerzas malignas del terrorismo islámico radical, y eso es lo que estamos haciendo", dijo Trump en una recepción de Janucá en la Casa Blanca

Los invitados asisten a una recepción de Janucá organizada por el presidente Donald Trump, en la Sala Este de la Casa Blanca en Washington, DC, el 16 de diciembre de 2025.

Los invitados asisten a una recepción de Janucá organizada por el presidente Donald Trump, en la Sala Este de la Casa Blanca en Washington, DC, el 16 de diciembre de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El presidente Donald Trump pidió el martes una lucha global contra el "terrorismo islámico radical", después de que 15 personas fueran baleadas y asesinadas en el ataque contra una multitud que celebraba la festividad judía de Janucá en una popular playa de Sídney.

"Todas las naciones deben unirse contra las fuerzas malignas del terrorismo islámico radical, y eso es lo que estamos haciendo", dijo Trump en una recepción de Janucá en la Casa Blanca.

Lee además
Agentes de policía asisten al encendido de la menorá, conmemorando la festividad de Janucá en Islington, Londres, el 14 de diciembre de 2025, mientras la comunidad judía se reúne para reflexionar sobre el atentado terrorista ocurrido en Australia ese mismo día.
MASACRE

Ataque antisemita en Sídney deja al menos 15 muertos y 42 heridos
Los dolientes se reúnen en un homenaje en el Bondi Pavillion en memoria de las víctimas de un tiroteo en Bondi Beach, en Sídney, el 15 de diciembre de 2025.
Ataque terrorista Australia

Primer ministro dice que atentado en Sídney estaría motivado por la "ideología del Estado Islámico"

Entre las medidas adoptadas por la administración Trump, amplió este martes la prohibición de entrada a Estados Unidos a ciudadanos de varios países de África y Medio Oriente, incluidas las personas que tengan documentos de viaje emitidos por la Autoridad Palestina.

La Casa Blanca afirmó que Trump, quien lleva mucho tiempo abogando por restringir la inmigración, actúa "para proteger la seguridad de Estados Unidos", según una publicación en redes sociales.

También quiere impedir la entrada de extranjeros en Estados Unidos que "socaven o desestabilicen su cultura, su gobierno, sus instituciones o sus principios fundacionales", añadió.

Durante la jornada, la Casa Blanca ha decidido restringir y limitar completamente la entrada de ciudadanos de Burkina Faso, Malí, Níger, Sudán del Sur, Siria y Palestina. También impone restricciones totales a Laos y Sierra Leona, que hasta ahora solamente contaban con "restricciones parciales".

Restricciones para otros 15 países

La medida de Trump llega pocos días después de que dos soldados estadounidenses y un civil murieran en Siria, país al que Trump ha intentado rehabilitar internacionalmente desde la caída de Bashar al Asad.

Las autoridades sirias dijeron que el autor del ataque era un miembro de las fuerzas de seguridad que iba a ser destituido por "ideas islamistas extremistas".

Además, el decreto incluye en el listado de "restricciones parciales" a otros 15 países: Angola, Antigua y Barbuda, Benín, Costa de Marfil, Dominica, Gabón, Gambia, Malaui, Mauritania, Nigeria, Senegal, Tanzania, Tonga, Zambia y Zimbabue.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

Temas
Te puede interesar

Investigador llama a denunciar ataques antisemitas y atender sistemas de seguridad

Trump anuncia bloqueo naval de "petroleros sancionados" que lleguen o salgan de Venezuela

Expresidente Juan Orlando Hernández, indultado por Trump, niega que planee regresar a Honduras

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Ángel Leal, abogado de inmigración.
OPERACIONES MASIVAS

Miedo a ICE: Inmigrantes en sur de Florida cambian visitas legales por videollamadas

Helen Massiell Garay Sánchez, de 32 años, originaria de Chinandega, Nicaragua.
REVELACIONES

Salen a luz más detalles sobre mujer muerta en congelador de Dollar Tree en Miami

El presidente de Chile, José Antonio Kast, del partido Partido Republicano.
CHILE

Kast hace frente a ataques verbales de Maduro: "Me tienen sin cuidado, es un narcodictador"

El Departamento de Seguridad Nacional dijo que la Operación Víbora del Pacífico continúa los esfuerzos de la Guardia Costera para proteger EEUU, combatir el narcotráfico y desmantelar organizaciones terroristas extranjeras y las organizaciones criminales transnacionales 
NARCOTRÁFICO

Comando Sur reanuda operaciones contra "narcolanchas" en el Pacífico, reporta ocho muertos

Oficial de la TSA verificando los documentos de identidad de los pasajeros en un punto de control de seguridad en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, en Arlington, Virginia.
Seguridad nacional

Trump amplía la prohibición de entrada a EEUU a ciudadanos de otros siete países, incluidos palestinos

Te puede interesar

Grupo anfibio listo Iwo Jima (ARG) y la 22.ª Unidad Expedicionaria de Marines (MEU), apoyados por varios destructores.
Nueva escalada

Trump anuncia bloqueo naval de "petroleros sancionados" que lleguen o salgan de Venezuela

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Ángel Leal, abogado de inmigración.
OPERACIONES MASIVAS

Miedo a ICE: Inmigrantes en sur de Florida cambian visitas legales por videollamadas

Oficial de la TSA verificando los documentos de identidad de los pasajeros en un punto de control de seguridad en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, en Arlington, Virginia.
Seguridad nacional

Trump amplía la prohibición de entrada a EEUU a ciudadanos de otros siete países, incluidos palestinos

Los Boeing EA-18G Growlers de la Armada de Estados Unidos. 
SEGURIDAD

EEUU renueva alerta sobre tráfico aéreo en Venezuela debido a los peligros por actividad militar

El Departamento de Seguridad Nacional dijo que la Operación Víbora del Pacífico continúa los esfuerzos de la Guardia Costera para proteger EEUU, combatir el narcotráfico y desmantelar organizaciones terroristas extranjeras y las organizaciones criminales transnacionales 
NARCOTRÁFICO

Comando Sur reanuda operaciones contra "narcolanchas" en el Pacífico, reporta ocho muertos