Trump anuncia medida para vetar a grandes inversores acaparar viviendas; una medida de control de precios

WASHINGTON — El presidente Donald Trump anunció que su gobierno está tomando medidas para impedir que los grandes inversores institucionales acaparen viviendas unifamiliares y, con este fin, adoptará medidas "inmediatas" que permitan garantizar a los ciudadanos cumplir "el sueño americano" de poseer una casa.

La medida es destinada a frenar el aumento de precios .

"Durante mucho tiempo, comprar y tener una casa se consideró el pilar del sueño americano. Era la recompensa al trabajo duro y a hacer lo correcto", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Sin embargo, señaló que este objetivo está "cada vez más fuera del alcance de demasiadas personas, especialmente de los estadounidenses más jóvenes".

El mandatario estadounidense considera que la mala praxis demócrata ha provocado que "ese sueño americano sea cada vez más inalcanzable para mucha gente, especialmente para los jóvenes", por lo que ha apelado a la ayuda del Congreso para establecer límites en la compra de viviendas, en un mensaje publicado en su red social.

Planes de reforma de la vivienda

"Es por esa razón, y por muchas más, por lo que voy a tomar medidas inmediatas para prohibir a los grandes inversores institucionales la compra de más viviendas unifamiliares", escribió Trump en las redes sociales sin entrar en detalles de lo que hará.

"Las personas viven en casas, no las empresas", afirmó. La inflación y, en especial, el acceso a una vivienda están entre los problemas más importantes para los votantes estadounidenses.

El inquilino de la Casa Blanca dijo en diciembre que tenía previsto dar a conocer "algunos de los planes de reforma de la vivienda más agresivos de la historia de Estados Unidos".

FUENTE: Con informaciòn de AFP