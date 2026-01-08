jueves 8  de  enero 2026
EEUU

Trump anuncia medida para vetar a grandes inversores acaparar viviendas; una medida de control de precios

"Durante mucho tiempo, comprar y poseer una vivienda se consideraba la cima del sueño americano", escribió Trump en su plataforma Truth Social

Un empleado trabaja durante la terminación de viviendas.

JIM WATSON/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El presidente Donald Trump anunció que su gobierno está tomando medidas para impedir que los grandes inversores institucionales acaparen viviendas unifamiliares y, con este fin, adoptará medidas "inmediatas" que permitan garantizar a los ciudadanos cumplir "el sueño americano" de poseer una casa.

La medida es destinada a frenar el aumento de precios.

"Durante mucho tiempo, comprar y tener una casa se consideró el pilar del sueño americano. Era la recompensa al trabajo duro y a hacer lo correcto", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Sin embargo, señaló que este objetivo está "cada vez más fuera del alcance de demasiadas personas, especialmente de los estadounidenses más jóvenes".

El mandatario estadounidense considera que la mala praxis demócrata ha provocado que "ese sueño americano sea cada vez más inalcanzable para mucha gente, especialmente para los jóvenes", por lo que ha apelado a la ayuda del Congreso para establecer límites en la compra de viviendas, en un mensaje publicado en su red social.

Planes de reforma de la vivienda

"Es por esa razón, y por muchas más, por lo que voy a tomar medidas inmediatas para prohibir a los grandes inversores institucionales la compra de más viviendas unifamiliares", escribió Trump en las redes sociales sin entrar en detalles de lo que hará.

"Las personas viven en casas, no las empresas", afirmó. La inflación y, en especial, el acceso a una vivienda están entre los problemas más importantes para los votantes estadounidenses.

El inquilino de la Casa Blanca dijo en diciembre que tenía previsto dar a conocer "algunos de los planes de reforma de la vivienda más agresivos de la historia de Estados Unidos".

FUENTE: Con informaciòn de AFP

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Los dictadores de Cuba, Raúl Castro y Miguel Diaz-Canel.
Política

Trump sobre el régimen castrista: "Cuba pende de un hilo, está en serios problemas"

Atali Cabrejo, la madre del encarcelado Juan José Freitas, de 35 años, de Vente Venezuela, gesticula cerca de la entrada de El Helicoide tras el anuncio del régimen de liberar a presos políticos.
VENEZUELA

Dan a conocer nombres de los primeros 22 presos políticos en libertad, incluidos extranjeros

El buque de asalto anfibio USS Iwo Jima (LHD-7) de la @USNavy ha salido oficialmente de Norfolk rumbo a Venezuela.
ALERTA

Clara advertencia a aliados de La Habana: presencia de buques de EEUU al norte de Cuba

Imagen de referencia de una aereonave de Cubana de Aviación. 
CUBA

Avión oficial cubano aborta aterrizaje en Venezuela en medio de vigilancia aérea de Estados Unidos