Legisladores de Florida respaldan propuesta de Trump de vetar a grandes inversores al mercado de casas

MIAMI.- El presidente Donald J. Trump anunció esta semana que avanza en una propuesta para prohibir que grandes inversores institucionales sigan comprando viviendas unifamiliares, una medida que vinculó directamente con la crisis de asequibilidad de la vivienda en Estados Unidos. La iniciativa generó una reacción inmediata en Florida , donde líderes estatales celebraron el anuncio al considerar que estas compras masivas han inflado los precios y alejado a miles de familias del sueño de la casa propia.

En un mensaje publicado en la red social Truth Social , Trump sostuvo que durante décadas ser propietario de una vivienda fue “la cúspide del sueño americano”, pero que hoy ese objetivo resulta cada vez más inalcanzable, especialmente para los jóvenes.

El mandatario atribuyó parte del problema a la inflación y al peso de los grandes inversores en el mercado inmobiliario, y afirmó que ya está “tomando medidas para prohibir que grandes inversores institucionales compren más casas unifamiliares”. Además, adelantó que pedirá al Congreso convertir esta decisión en ley.

“La gente vive en casas, no las corporaciones”, escribió Trump, quien anunció que profundizará en propuestas de vivienda y asequibilidad en un discurso previsto en Davos, Suiza, en dos semanas.

Respaldo desde Florida

La propuesta fue recibida con entusiasmo por dirigentes republicanos de Florida. Daniel Pérez, presidente de la Cámara de Representantes estatal, afirmó que “no podemos reducir los precios de la vivienda mientras grandes inversores institucionales sigan distorsionando el mercado”, y calificó la iniciativa presidencial como una puerta de entrada al sueño americano para “innumerables familias”.

El comisionado de Miami-Dade René García coincidió en que estas instituciones han retirado muchas propiedades del mercado, presionando los precios al alza, y felicitó la medida por su impacto directo en las familias.

Por su parte, el representante estatal Juan C. Porras, describió la propuesta como “una gran victoria para inquilinos y compradores primerizos” y subrayó que “las casas son para las personas, no para Wall Street”.

El peso real de los inversores

De acuerdo con un informe de la firma de inteligencia de mercado C.J. Patrick, utilizando datos de BatchData, los inversores compraron cerca de una de cada tres viviendas unifamiliares vendidas en el segundo trimestre de 2025.

Sin embargo, el mismo estudio señala que las compañías con más de 1.000 propiedades representan solo el 2% del total de viviendas en manos de inversores, mientras que pequeños propietarios con hasta 10 casas concentran más del 90% del mercado inversor. Aun así, el anuncio presidencial tuvo un impacto inmediato en Wall Street.

Reacción del mercado financiero

Tras el mensaje de Trump, las acciones de empresas vinculadas a la compra y alquiler de viviendas cayeron con fuerza. Plataformas y grandes propietarios institucionales registraron descensos de entre 7% y 11% durante la jornada, reflejando la inquietud de los mercados ante una posible intervención legislativa que limite su modelo de negocio.

Perspectivas del mercado inmobiliario

En paralelo, las previsiones apuntan a una moderada reducción de las tasas hipotecarias en 2026, aunque lejos de los mínimos históricos de la pandemia.

Según Freddie Mac, el 11 de diciembre de 2025, la tasa fija a 30 años se ubicaba en 6,22%.

Las proyecciones de Zillow y Realtor.com sitúan las tasas en el rango bajo o medio del 6% en el presente año, mientras que Fannie Mae estima que podrían cerrar 2026 alrededor de 5,9%.

Analistas advierten, no obstante, que incluso con tasas algo más bajas, los altos precios de las viviendas, los impuestos a la propiedad y el costo de los seguros seguirán limitando el acceso a la compra.

Clave política

Para que la propuesta tenga efecto permanente, el Congreso deberá actuar. Trump confirmó que impulsará la codificación de la prohibición, reabriendo un debate nacional —y particularmente sensible en Florida— sobre el rol de los grandes inversores en la crisis de vivienda y el equilibrio entre mercado, regulación y acceso al hogar propio.