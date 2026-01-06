Tras cuatro años de hermético silencio, ahora Powell dice que la vivienda será un problema en EEUU

La venta de viviendas sigue su tendencia descendente y ya suma más de tres años.

Después de cuatro años de silencio absoluto sobre la crisis inmobiliaria que causó el gobierno de Joe Biden con un desplome récord en las ventas, ahora Jerome Powell advierte que la vivienda en Estados Unidos sería un problema y admite que la Reserva Federal no tiene las herramientas para resolver lo que él denomina "problemas estructurales".

El presidente Donald Trump ha acusado a la Reserva Federal de "perjudicar a la gente" e impedir que los estadounidenses "compren viviendas" al mantener las tasas de interés elevadas y los altos precios que provocó también el mismo gobierno anterior.

Sin embargo, en una reciente conferencia de prensa, el cuestionado Powell argumentó que simplemente reducir el costo de las hipotecas no solucionará la razón de que las viviendas en Estados Unidos son inasequibles.

"La vivienda va a ser un problema", indicó Powell, poco después de anunciar otro mínimo recorte de 0.25 puntos básicos el 10 de diciembre en la tasa referencial.

"Podemos subir y bajar las tasas de interés, pero en realidad no tenemos las herramientas para abordar una escasez de vivienda estructural y a largo plazo".

Powell, antes de irse, siembra las dudas

Desde inicios de 2024, el mercado experimentó un incremento sustancial del inventario inmobiliario en EEUU luego de casi tres años del desplome en la compraventa de viviendas, y a pesar de que los precios se redujeron de forma considerable el crecimiento del valor entre 2021 y 2022 fue extremadamente alto y sin precedentes en la historia económica del país.

Según Powell, la falta de oferta sigue siendo un "desafío importante" que enfrentan los compradores de vivienda en el país, lo que genera dudas sobre si la reducción de las tasas "marcará una diferencia para la gente".

Sin embargo, esa afirmación contrasta con la realidad y al parecer ahora el controversial Powell deja caer una nota discordante antes de irse en mayor y sembrar así en estos momentos la incertidumbre y dudas entre inversionistas.

Durante la crisis inmobiliaria de ventas en el gobierno de Joe Biden o quienes realmente dirigían la Casa Blanca, Powell jamás se cuestionó el sector de la vivienda y su situación que fue bastante crítica en ese desacertado mandato.

Desde la crisis inmobiliaria del 2007 fomentada por los bancos, el número de hogares formados ha superado el número de viviendas construidas y terminadas en todo el país, según Goldman Sachs.

La invasión migratoria

Esta supuesta falta de oferta, que en su momento fue disparada y augudizada en el 2021 con la entrada de más de 13 millones de migrantes de todas partes del mundo, creó una escasez sin precedentes que, según los expertos, oscila entre 1,5 y 5,5 millones de unidades.

Goldman Sachs estima que para cerrar esta brecha se necesitarán entre tres y cuatro millones de unidades adicionales. De manera similar, JP Morgan cree que se necesitarían 2,8 millones de unidades adicionales, un esfuerzo que podría llevar varios años.

Acelerar el proceso no es fácil. Goldman Sachs señala las restrictivas normas de zonificación que dificultan la construcción de nuevas viviendas en muchos centros urbanos, mientras que JP Morgan destaca el hecho de que una era de hipotecas baratas ha hecho que muchos propietarios se muestren reacios a mudarse.

"Aproximadamente la mitad de los prestatarios hipotecarios actuales en Estados Unidos todavía disfrutan de tasas inferiores al 4%, y alrededor del 80% paga menos del 6%, lo que crea un efecto de "bloqueo": hay pocos incentivos para vender y asumir un pago más alto, lo que mantiene el inventario de viviendas existentes en mínimos históricos", dice el informe.

Políticas fallidas

Las políticas de la administración Biden fabricaron el caos con una inmigración descontrolada e irresponsable y mediante la peor inflación en cinco décadas con sus políticas fallidas de extrema izquierda y corte socialista, ambientalistas y globalistas.

En medio de tal situación heredada, los aranceles impuestos por la actual administración sobre materiales de construcción esenciales como la madera y el aluminio han tenido un reducido, pero al final impacto. Esto ha causado que proyectos de construcción sean menos viables -al menos por ahora- de forma comercial.

El Centro para el Progreso Estadounidense estima que se construirán 450.000 viviendas menos para 2030, una cifra que tampoco representa un impacto decisivo ni importante en esa fecha.

Las regulaciones impuestas bajo Biden a los bancos y prestamistas tras la crisis bancaria en 2022, también creada por el gobierno de los demócratas, es hoy uno de los frenos para los potenciales compradores. Más de una cuarta parte de las viviendas bajo contratos tiene que regresar al mercado, porque los interesados no califican para el crédito hipotecario.

