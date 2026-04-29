Exdirector del FBI, James Comey, se presenta ante tribunal tras ser acusado de amenazas contra Trump

WASHINGTON — El exdirector del FBI, James Comey, se presentó este miércoles ante un tribunal de Virginia y negó las acusaciones en su contra de supuestamente haber amenazado al presidente estadounidense, Donald Trump, por medio de una publicación en su cuenta de Instagram el año pasado.

El exdirector del FBI negó que la foto que publicó de conchas marinas que formaban la frase "86 47" tuviera la "intención de amenazar al presidente" y prometió luchar contra el caso.

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Comey, de 65 años, fue inculpado de dos cargos relacionados con la foto publicada en Instagram en mayo de 2025, que luego eliminó, y que mostraba los números "86 47" formados con conchas marinas.

Trump aseguró en una entrevista con Fox News en aquel momento que "86" era jerga para "matar" y que "47" se refería a él como presidente número 47 de Estados Unidos.

Comey en libertad

Durante la audiencia frente al juez William Fitzpatrick, se acordó que Comey permanezca en libertad bajo palabra hasta una audiencia en la que se declarará culpable o inocente ante un juez federal.

El martes, el Departamento de Justicia imputó a Comey por amenazar la vida del presidente y por transmisión de amenazas por redes sociales.

Trump arremetió nuevamente contra Comey hoy en el despacho oval frente a la prensa al referirse a él como "un policía corrupto".

Este es el segundo caso en el que el Departamento de Justicia acusa a Comey, durante el segundo mandato del republicano, y la primera acusación por una supuesta declaración falsa ante el Congreso que fue desestimada a finales de 2025.

Comey, convertido en enemigo acérrimo del mandatario estadounidense, ya había advertido que era muy probable que este volviera a intentar procesarlo. "Donald Trump probablemente venga por mí otra vez", afirmó en un video publicado en su Instagram.

La trama rusa

James Comey, un republicano que había sido nombrado en 2013 por el expresidente Barack Obama (2009-2017), fue despedido por Trump después de llegar al poder por primera vez en 2017.

Su despido fue muy polémico porque en ese momento Comey lideraba la investigación sobre la llamada "trama rusa" en las elecciones ganadas por Trump en 2016, para deslegitimar su victoria del republicano, una conspiración cuyas investigaciones han revelado que no existieron los supuestos vínculos de Trump .

Las alegaciones involucran a varios funcionarios de la Administración del demócrata Barack Hussein Obama que habrían hecho declaraciones falsas afirmando que Rusia intentó interferir a través de medios cibernéticos en el resultado de las elecciones de 2016.

La directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, hizo una pesquisa contra altos funcionarios de la Administración Obama por esa presunta conspiración contra Trump.

Gabbard pidió investigar a Obama y a varios funcionarios de inteligencia. La exfiscal general, Pam Bondi, anunció que el Departamento de Justicia crearía un equipo para evaluar las pruebas entregadas por la líder de Inteligencia Nacional, procedentes de documentos desclasificados.

FUENTE: Con información de EFE y AFP