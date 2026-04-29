Jefe del Pentágono se enfrenta a legisladores demócratas por la guerra con Irán; les llamó "derrotistas"

El Secretario de Defensa, Pete Hegseth, testifica ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara en el Edificio de Oficinas Rayburn de la Cámara el 29 de abril de 2026 en Washington, DC.

WASHINGTON — El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, chocó el miércoles repetidamente con legisladores demócratas durante su primera comparecencia en el Congreso por la guerra con Irán lanzada por EEUU hace más de dos meses.

El Pentágono estima que la guerra contra Irán ha costado a Estados Unidos 25.000 millones de dólares, principalmente en municiones, desde el comienzo de la operación el pasado 28 de febrero, declaró este miércoles un alto funcionario del Departamento de la Guerra.

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El Pentágono compartió por primera vez una cifra sobre los gastos de la guerra durante una audiencia para dar cuenta de los presupuestos del Departamento ante los legisladores, en la que comparecen Hegseth y el jefe del Estado Mayor Conjunto estadounidense, el general Dan Caine.

Según estimaciones del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, en inglés), ya las primeras 100 horas de la guerra contra Irán tuvieron un coste de al menos 3.700 millones de dólares, lo que se traduce en casi 900 millones al día.

Por su parte, Hegseth insistió en la necesidad de continuar con la operación, ya que, a su juicio, Irán todavía no ha abandonado sus ambiciones nucleares y restó importancia a la duración del conflicto.

"Les recuerdo cuánto tiempo (estuvimos) en Afganistán y cuánto tiempo en Vietnam. Llevamos apenas dos meses inmersos en una lucha existencial por la seguridad del pueblo estadounidense. Irán no puede poseer una bomba nuclear", señaló.

El jefe del Pentágono preguntó al comité: "¿Cuánto vale garantizar que Irán nunca obtenga un arma nuclear?".

"El mayor adversario"

Además, aprovechó para cargar contra aquellos legisladores que se oponen a la guerra, a los que consideró el "mayor adversario" en estos momentos.

"El mayor desafío, el mayor adversario que enfrentamos en este momento, son las palabras imprudentes, ineficaces y derrotistas de los demócratas del Congreso y de algunos republicanos", criticó.

El representante Adam Smith, el demócrata de más alto rango del comité y férreo enemigo de la administración Trump, apuntó a las repercusiones regionales de la guerra y a su costo tanto para las tropas estadounidenses como para los civiles, señalando que quería respuestas sobre hacia dónde se dirige el conflicto y sobre "el plan para alcanzar nuestros objetivos".

Posteriormente, preguntó a Hegseth cómo se podía convertir la "acción cinética, letal" de la guerra en una mejora respecto al programa nuclear de Irán, que Washington busca eliminar.

Hegseth arremetió contra el acuerdo nuclear con Irán, al que calificó de "muy malo" y que Trump desechó durante su primer mandato. Los demócratas también reconocieron la amenaza que representa Irán con su proyecto nuclear, pero lo ignoraron. La administración del demócrata Barack Hussein Obama es señalada de haberle hecho concesiones al régimen teocrático iraní que habrían contribuido a acelerar la construcción del arma nuclear.

El representante John Garamendi, otro demócrata, acusó a Hegseth de "mentir al pueblo estadounidense sobre esta guerra desde el primer día" y describió lo que está ocurriendo en Oriente Medio como una "calamidad geopolítica, un error estratégico que ha derivado en una crisis económica mundial".

"Durante los 60 días de la guerra de Trump con Irán, se han gastado municiones críticas a un ritmo alarmante, reduciendo los niveles de existencias por debajo de lo que se considera necesario para mantener a raya a China", dijo Garamendi, quien describió la guerra como "atolladero", según su criterio.

Hegseth respondió que calificar la guerra como "atolladero" es "entregarles propaganda a nuestros enemigos".

FUENTE: Con información de AFP y EFE