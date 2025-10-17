Trump asegura que Marco Rubio pasa a la historia como el mejor secretario de Estado de EEUU

El secretario de Estado de EEUU Marco Rubio estrecha la mano del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu durante su visita a Tel Aviv.

MIAMI. -El presidente Donald Trump resaltó la misión decisiva del secretario de Estado , Marco Rubio, en los esfuerzos diplomáticos por alcanzar el alto al fuego en la Franja de Gaza, en una primera fase del proceso, y lo reconoció como "el mejor Secretario de Estado en la historia de los Estados Unidos ".

El mandatario estadounidense elogió a su jefe del Departamento de Estado durante su discurso en la Knéset (parlamento en Tel Aviv), donde celebró el acuerdo de paz alcanzado entre Israel y Hamás, el 10 de octubre, y que permitió la liberación de ciudadanos vivos y la entrega de cuerpos de otros por parte de la organización terrorista, en un proceso que aún no culmina.

Hamás se compromete a devolver a Israel todos los cadáveres de rehenes

Hamás, en un asalto sangriento, secuestró a más de 500 israelíes y mató a otros en los asentamientos judíos en la Franja de Gaza, el 7 de octubre de 2023.

Marco Rubio y los esfuerzos en Gaza

En su intervención Trump, elogió el rol de Rubio como un hecho sin precedentes en la política exterior de EEUU, mientras era ovacionado en varias ocasiones por los miembros del Parlamento.

“Había gente increíblemente buena trabajando en esto y también había un hombre llamado Marco Rubio, que está aquí. Tengo la predicción de que Marco pasará a la historia, y lo digo en serio, como el mejor secretario de Estado de la historia de Estados Unidos. Lo creo”, afirmó.

Durante un complejo proceso diplomático, Rubio expresó con firmeza el objetivo del presidente Trump de lograr el cese de los ataques que conduzca a la paz en esa álgida zona del Medio Oriente.

“Tanto los israelíes como todo el mundo reconocen que no se puede liberar a los rehenes en medio de los ataques, por lo que estos tendrán que cesar", dijo Rubio en una cadena estadounidense, a principios de octubre.

"Esto es lo más cerca que hemos estado de liberar a todos los rehenes, a todos y cada uno, a los 48, incluidos los 28 fallecidos. Pero hay muchos obstáculos en el camino. Queda mucho trabajo por delante", expresó.

FUENTE: Con información redes Donald Trump, Fox News, DW