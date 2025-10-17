Hamas se compromete a devolver a Israel todos los cadáveres de rehenes

JERUSALÉN .- El movimiento islamista palestino Hamás se comprometió el viernes a devolver a Israel los cadáveres de todos los rehenes que siguen en la Franja de Gaza, como estipula el acuerdo de alto el fuego promovido por Estados Unidos.

Acusado por Israel de violar los términos de la tregua Gimplementada el 10 de octubre, Hamás pidió tiempo ante las dificultades de encontrar y extraer los cuerpos de las ruinas del territorio palestino, ampliamente destruido por dos años de guerra.

Conflicto Trump, dispuesto a permitir que Israel reanude la ofensiva en Gaza si Hamás incumple el acuerdo

Opinión Túnel de Ezequías: una historia contra el odio antisemítico de Cuba comunista

"El proceso de restitución de los cuerpos de los prisioneros israelíes podría tomar algún tiempo", precisó en Telegram el grupo que gobierna Gaza desde 2007.

El movimiento islamista aprovechó el fin de los combates para intentar retomar el control del territorio y el martes reivindicó las ejecuciones de varios hombres a quienes presentó como "colaboradores" de Israel.

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó el jueves con "ir a matar" a los miembros de Hamás si este "no deja de matar gente" en Gaza.

El acuerdo de alto al fuego promovido por el presidente de EEUU establecía que el regreso de los rehenes vivos y muertos se iba a producir antes del lunes a las 09H00 GMT, 72 horas después del inicio del alto al fuego.

El movimiento islamista liberó a tiempo a los últimos 20 rehenes vivos, pero solo ha entregado los cuerpos de nueve fallecidos, de los 28 que se comprometió a devolver.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se dijo el jueves "decidido" a recuperar todos los cadáveres. La víspera, el titular de Defensa, Israel Katz, amenazó con reanudar los combates en Gaza.

Trump llamó a la paciencia: "Es un proceso macabro (...), pero están cavando, cavando de verdad" y "encuentran muchos cuerpos", afirmó el miércoles.

En su comunicación, Hamás reiteró "su compromiso" con el alto al fuego y la devolución de los cadáveres, pero dijo que recuperar los cuerpos restantes precisa de equipos especiales.

Turquía anunció el jueves el envío de especialistas para participar en la búsqueda de cadáveres, "incluidos los de rehenes". Según Ankara, unos 80 rescatistas, expertos en operar en terrenos difíciles, ya se encuentran en el lugar.

- Accesos restringidos -

A cambio del regreso de los restos de los rehenes, Israel devolvió los cuerpos de 120 palestinos, 30 de ellos a Gaza, afirmó el Ministerio de Salud del territorio palestino.

La principal asociación de allegados de los secuestrados reclamó al gobierno isrelí "detener inmediatamente la implementación de cualquier etapa adicional del acuerdo" hasta que no se recuperen los restos de todos los cautivos.

Por ahora, los accesos a Gaza, controlados todos por Israel, siguen muy restringidos.

El pacto prevé el acceso de ayuda por el paso de Rafah, en la frontera con Egipto, que la ONU y otras organizaciones humanitarias reclaman insistentemente. El ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Saar, apuntó a una reapertura el domingo.

La ONU declaró a finales de agosto una hambruna en varias zonas de Gaza, un diagnóstico que no comparte Israel.

Este viernes volvió a la carga, avisando por medio del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de que con el desastre humanitario ocasionado por la guerra "llevará tiempo" remediar el hambre en el enclave costero.

"Disponemos actualmente de cinco puntos de distribución operativos, más cercanos a la población (...) nuestro objetivo es desplegar 145", para "inundar Gaza de comida", dijo la portavoz del PMA, Abeer Etefa.

La Organización Mundial de la Salud también advirtió de que las epidemias en el territorio están "fuera de control" porque el sistema de salud "fue desmantelado".

En su primera fase, el plan de Trump prevé el alto al fuego, el intercambio de rehenes por presos palestinos, una retirada israelí de numerosos sectores y la entrada de ayuda humanitaria a Gaza.

En etapas posteriores, se debería producir un desarme de Hamás, la amnistía o desarme de sus miembros y el repliegue completo de Israel, pero estos puntos están todavía en negociación.

La guerra estalló con el ataque de Hamás contra el sur de Israel del 7 de octubre de 2023. El asalto resultó en la muerte de 1.221 personas, en su mayoría civiles, según un balance establecido por AFP en base a datos oficiales.

La ofensiva de represalia israelí provocó 67.967 muertos en Gaza, también civiles mayoritariamente, según las cifras del Ministerio de Salud de Hamás, consideradas fiables por la ONU.

FUENTE: Con información de AFP