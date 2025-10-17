viernes 17  de  octubre 2025
CONflicto

Hamas se compromete a devolver a Israel todos los cadáveres de rehenes

La principal asociación de allegados de los secuestrados reclamó al gobierno isrelí "detener inmediatamente la implementación de cualquier etapa adicional del acuerdo" hasta que no se recuperen los restos de todos los cautivos.

Personas rinden tributo a un joven asesinado por el grupo terrorista Hamás.

Personas rinden tributo a un joven asesinado por el grupo terrorista Hamás.

PRAKASH MATHEMA/ AFP

JERUSALÉN.- El movimiento islamista palestino Hamás se comprometió el viernes a devolver a Israel los cadáveres de todos los rehenes que siguen en la Franja de Gaza, como estipula el acuerdo de alto el fuego promovido por Estados Unidos.

Acusado por Israel de violar los términos de la tregua Gimplementada el 10 de octubre, Hamás pidió tiempo ante las dificultades de encontrar y extraer los cuerpos de las ruinas del territorio palestino, ampliamente destruido por dos años de guerra.

Lee además
tunel de ezequias: una historia contra el odio antisemitico de cuba comunista
Opinión

Túnel de Ezequías: una historia contra el odio antisemítico de Cuba comunista
El presidente Donald Trump habla con periodistas.
Conflicto

Trump, dispuesto a permitir que Israel reanude la ofensiva en Gaza si Hamás incumple el acuerdo

"El proceso de restitución de los cuerpos de los prisioneros israelíes podría tomar algún tiempo", precisó en Telegram el grupo que gobierna Gaza desde 2007.

El movimiento islamista aprovechó el fin de los combates para intentar retomar el control del territorio y el martes reivindicó las ejecuciones de varios hombres a quienes presentó como "colaboradores" de Israel.

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó el jueves con "ir a matar" a los miembros de Hamás si este "no deja de matar gente" en Gaza.

El acuerdo de alto al fuego promovido por el presidente de EEUU establecía que el regreso de los rehenes vivos y muertos se iba a producir antes del lunes a las 09H00 GMT, 72 horas después del inicio del alto al fuego.

El movimiento islamista liberó a tiempo a los últimos 20 rehenes vivos, pero solo ha entregado los cuerpos de nueve fallecidos, de los 28 que se comprometió a devolver.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se dijo el jueves "decidido" a recuperar todos los cadáveres. La víspera, el titular de Defensa, Israel Katz, amenazó con reanudar los combates en Gaza.

Trump llamó a la paciencia: "Es un proceso macabro (...), pero están cavando, cavando de verdad" y "encuentran muchos cuerpos", afirmó el miércoles.

En su comunicación, Hamás reiteró "su compromiso" con el alto al fuego y la devolución de los cadáveres, pero dijo que recuperar los cuerpos restantes precisa de equipos especiales.

Turquía anunció el jueves el envío de especialistas para participar en la búsqueda de cadáveres, "incluidos los de rehenes". Según Ankara, unos 80 rescatistas, expertos en operar en terrenos difíciles, ya se encuentran en el lugar.

- Accesos restringidos -

A cambio del regreso de los restos de los rehenes, Israel devolvió los cuerpos de 120 palestinos, 30 de ellos a Gaza, afirmó el Ministerio de Salud del territorio palestino.

La principal asociación de allegados de los secuestrados reclamó al gobierno isrelí "detener inmediatamente la implementación de cualquier etapa adicional del acuerdo" hasta que no se recuperen los restos de todos los cautivos.

Por ahora, los accesos a Gaza, controlados todos por Israel, siguen muy restringidos.

El pacto prevé el acceso de ayuda por el paso de Rafah, en la frontera con Egipto, que la ONU y otras organizaciones humanitarias reclaman insistentemente. El ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Saar, apuntó a una reapertura el domingo.

La ONU declaró a finales de agosto una hambruna en varias zonas de Gaza, un diagnóstico que no comparte Israel.

Este viernes volvió a la carga, avisando por medio del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de que con el desastre humanitario ocasionado por la guerra "llevará tiempo" remediar el hambre en el enclave costero.

"Disponemos actualmente de cinco puntos de distribución operativos, más cercanos a la población (...) nuestro objetivo es desplegar 145", para "inundar Gaza de comida", dijo la portavoz del PMA, Abeer Etefa.

La Organización Mundial de la Salud también advirtió de que las epidemias en el territorio están "fuera de control" porque el sistema de salud "fue desmantelado".

En su primera fase, el plan de Trump prevé el alto al fuego, el intercambio de rehenes por presos palestinos, una retirada israelí de numerosos sectores y la entrada de ayuda humanitaria a Gaza.

En etapas posteriores, se debería producir un desarme de Hamás, la amnistía o desarme de sus miembros y el repliegue completo de Israel, pero estos puntos están todavía en negociación.

La guerra estalló con el ataque de Hamás contra el sur de Israel del 7 de octubre de 2023. El asalto resultó en la muerte de 1.221 personas, en su mayoría civiles, según un balance establecido por AFP en base a datos oficiales.

La ofensiva de represalia israelí provocó 67.967 muertos en Gaza, también civiles mayoritariamente, según las cifras del Ministerio de Salud de Hamás, consideradas fiables por la ONU.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Familia Cunio celebra la liberación de los hermanos secuestrados por Hamás

Hamás lanza ola represiva y aterroriza a la población haciendo ejecuciones públicas en Gaza

Israel identifica los cuatro cadáveres de rehenes entregados por Hamás el lunes

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Jay Collins,  teniente gobernador de Florida, durante la rueda de prensa. 
GRAN GOLPE AL NARCO

Florida intercepta cargamento de cocaína valorado en $17,3 millones en operación con la DEA

El exsecretario de Seguridad Nacional John Bolton 
JUSTICIA

Fiscalía federal inculpa a John Bolton, exsesor de Seguridad Nacional

El presidente Donald J. Trump en la Casa Blanca.
FINANZAS

Déficit presupuestario de EEUU cae 2% en cinco meses, gracias a aranceles

Esta fotografía publicada por la Presidencia venezolana muestra al dictador Nicolás Maduro (centro), pronunciando un discurso junto al ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López (izq.), durante una reunión con miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en Caracas, el 28 de diciembre de 2023.
VENEZUELA

Régimen de Maduro se prepara ante crecientes tensiones con EEUU, reportan que barco encalló

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump estrecha la mano de su homólogo Vladimir Putin durante su encuentro en Alaska.
GUERRA EN UCRANIA

Trump acuerda reunirse con Putin en Budapest y Zelenski llega a Washington

Te puede interesar

EEUU reclama a México el envío de petróleo subsidiado a Cuba y Venezuela
DICTADURAS

EEUU reclama a México el envío de petróleo subsidiado a Cuba y Venezuela

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Personas rinden tributo a un joven asesinado por el grupo terrorista Hamás.
CONflicto

Hamas se compromete a devolver a Israel todos los cadáveres de rehenes

El presidente Donald Trump.
NATALIDAD

Trump anuncia plan para mejorar acceso a fecundación in vitro

El guitarrista y miembro fundador de la banda de rock Kiss, Paul Daniel Frehley, conocido como Ace Frehley, falleció a los 74 años.
OBITUARIO

Muere Ace Frehley, legendario guitarrista y miembro fundador de Kiss

El nuevo presidente interino de Perú, José Jeri Oré, saludando tras su juramentación en el Congreso Nacional en Lima, después de que los legisladores destituyeran a la expresidenta Dina Boluarte.
MEDIDAS

Presidente de Perú solicita facultades especiales al Congreso para combatir al crimen organizado