martes 14  de  octubre 2025
POLÍTICA

Marco Rubio pide la excarcelación de más de 700 presos "políticos" en Cuba

"Instamos a la comunidad internacional a unirse a nosotros para exigir al régimen cubano que rinda cuentas por sus abusos", indicó el diplomático

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.&nbsp;

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. 

AFP
El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio (Foto archivo)

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio (Foto archivo)

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON - El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, instó al régimen de Cuba a liberar de manera inmediata a más de 700 presos políticos, coincidiendo con la llegada al país del líder opositor José Daniel Ferrer, quien aceptó salir de la Isla a cambio de su excarcelación.

“Pedimos la liberación inmediata de los más de 700 presos políticos detenidos injustamente e instamos a la comunidad internacional a unirse a nosotros para exigir al régimen cubano que rinda cuentas por sus abusos y su influencia maligna en toda nuestra región”, señaló Rubio en un comunicado.

Lee además
José Daniel Ferrer ofrece sus primeras declaraciones tras llegar a Miami. 
Política

Opositor cubano José Daniel Ferrer llega al exilio
El opositor cubano José Daniel Ferrer, y su esposa junto a los congresistas Carlos Giménez y Mario Diaz Balart. 
REACCIÓN ANTE EL DESTIERRO

Líderes del sur de Florida celebran la llegada de José Daniel Ferrer y condenan su destierro

El funcionario reafirmó el compromiso de la Administración del presidente Donald Trump con la lucha del pueblo cubano por liberarse de la tiranía y con la defensa de la democracia en el país caribeño.

"Abusos, torturas y amenazas"

Rubio confirmó la llegada de Ferrer a Estados Unidos, a quien calificó como un “valiente líder del movimiento prodemocrático cubano”. Además, denunció los abusos, torturas y amenazas sufridos por el opositor durante su reclusión.

“El liderazgo y la incansable defensa del pueblo cubano por parte de Ferrer suponían una amenaza para el régimen, que lo encarceló y torturó en repetidas ocasiones. Nos alegra que Ferrer se haya liberado de la opresión del régimen”, agregó el comunicado del Departamento de Estado.

Rubio escribió en su cuenta de X un mensaje de bienvenida a Ferrer: “El pueblo cubano aspira a tener libertades fundamentales y democracia, y es una inspiración para mucha gente”.

"Hostigamientos"

Por su parte, autoridades del régimen cubano, confirmaron la salida de Ferrer, tras una “solicitud expresa” de las autoridades estadounidenses y la “aceptación expresa” del líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU).

Ferrer había sido detenido en abril, luego de que se le revocara una medida de libertad provisional.

El régimen cubano alegó que la revocación se debió a los supuestos “reiterados quebrantamientos” de las condiciones impuestas por la Justicia y que, tras una revisión del caso, la fiscalía decidió modificar la medida cautelar.

En una carta fechada en septiembre, Ferrer explicó que decidió abandonar Cuba “por la seguridad de su familia y por la frustración que le generó la desunión, el sectarismo y la falta de efectividad de la oposición dentro y fuera del país en la lucha por la libertad y el bienestar de la patria”.

FUENTE: Con información de Europa Press

