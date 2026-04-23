Trump anuncia una extensión del alto el fuego entre Israel y el Líbano por tres semanas

El embajador de EEUU en Israel, Mike Huckabee; el embajador de Israel en EEUU, Yechiel Leiter; el vicepresidente de EEUU, JD Vance; el secretario de Estado, Marco Rubio; la embajadora de Líbano en EEUU, Nada Hamadeh Moawad; y el embajador de EEUU en Líbano, Michel Issa; escuchan mientras el presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante una reunión con la embajadora de Líbano en EEUU y el embajador de Israel en EEUU, en la Casa Blanca en Washington, DC, el 23 de abril de 2026.

WASHINGTON — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves una extensión del alto el fuego entre Israel y Líbano durante tres semanas, tras haber asistido al segundo encuentro entre delegaciones de ambos países auspiciado por Washington.

Con este anuncio, se prolonga la tregua declarada el pasado 16 de abril, que establecía un periodo inicial de diez días de cese de los ataques israelíes en el sur del Líbano, mientras ambas partes buscan un acuerdo de paz definitivo.

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Trump recibió este jueves en el Despacho Oval a los embajadores de Israel y del Líbano en Estados Unidos, Yechiel Leiter y Nada Hamadeh, para avanzar en las negociaciones.

"¡La reunión ha ido muy bien! Estados Unidos va a colaborar con Líbano para ayudarle a protegerse de Hezbolá. El alto el fuego entre Israel y Líbano se prorrogará tres semanas", indicó en sus redes sociales.

Hezbolá excluido de las conversaciones

La de este jueves es la segunda ronda de contactos entre Israel y el Líbano tras la celebrada el 14 de abril en la sede del Departamento de Estado, en Washington, que supuso la primera reunión de alto nivel entre ambas naciones desde 1993 y concluyó con un acuerdo de alto el fuego de diez días.

Tras el inicio de la guerra contra Irán lanzada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, el Ejército israelí comenzó el 2 de marzo una ofensiva en territorio libanés contra Hezbolá, que ha causado más de 2.300 muertos y un millón de desplazados.

En las conversaciones de paz no participa Hezbolá, aliado de Irán y autor de los ataques lanzados desde el Líbano sobre Israel.

El Gobierno libanés ha rechazado que Irán negocie en su nombre en las conversaciones que mantiene con Estados Unidos en Pakistán y ha apostado por mantener estas negociaciones directas con Israel, que Hezbolá rechaza.

Reunión histórica

El jefe de la Casa Blanca confirmó su presencia en una reunión que calificó de "histórica" y afirmó que espera "con interés" recibir en su país tanto al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu —que ya se ha visto con Trump en varias ocasiones— como al presidente de Líbano, Joseph Aoun.

"Ha sido un gran honor participar en esta reunión tan histórica", afirmó sobre una cita a la que también han asistido su 'número dos', JD Vance, el secretario de Estado, Marco Rubio; los embajadores de Estados Unidos en Israel y Líbano, Mike Huckabee y Michel Issa, respectivamente, y las delegaciones de los dos países.

El vicepresidente estadounidense, en presencia de Trump, felicitó al mandatario y al secretario de Estado así como a los pueblos libanés e israelí ante lo que ha calificado de "momento histórico trascendental".

Así, aseguró que la prórroga de la tregua "no habría sido posible sin la participación directa del presidente". "El hecho de que estos líderes de diferentes países se reúnan por primera vez, en el Despacho Oval, y que lo hicieran gracias a una diplomacia enérgica, liderada por el presidente de Estados Unidos, es realmente significativo", declaró.

FUENTE: Con información de Europa Press y EFE