Trump sostiene que hay profundas divisiones internas en Irán: "No sabemos quién es el líder"

WASHINGTON — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este jueves en que hay divisiones internas entre la cúpula política de Irán, al tiempo que reiteró que Estados Unidos mantiene el control sobre el paso de Ormuz y que el estratégico estrecho está "totalmente sellado".

"¡Irán está teniendo muchísima dificultad para averiguar quién es su líder! ¡Simplemente no lo saben! La lucha interna entre los 'duros', que han estado perdiendo TERRIBLEMENTE en el campo de batalla, y los 'moderados', que no son nada moderados (¡pero están ganando respeto!), es UNA LOCURA", aseguró.

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Según Trump, la división se produce entre "los duros", que afirma que están "perdiendo en el campo de batalla", y la facción de "moderados", "que en realidad no son tan moderados, pero están ganando respeto".

Trump dijo que su Administración desconoce quién es el líder de Irán, lo que estaría retrasando las negociaciones para poner fin al conflicto, después de que el jefe de la Casa Blanca decidiera extender la tregua temporal esta semana alegando que daba tiempo así a Teherán para presentar una propuesta unificada.

Quién es el líder

"Lo están retrasando porque no sabemos con quién negociar", señaló en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval en la Casa Blanca, asegurando que la guerra terminará "en poco tiempo".

El mandatario afirmó que las autoridades iraníes sí "saben quién es el líder" en Estados Unidos, lo que no ocurre en sentido contrario. "Nosotros no sabemos quién es el líder de Irán", apuntó, reiterando su mensaje esta semana de que el "régimen" iraní está sumamente dividido y fragmentado.

"Recuerden el cambio de régimen", expresó, en alusión a la ofensiva sorpresa lanzada junto a Israel el 28 de febrero en la que murió el entonces líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, así como a ataques posteriores que han acabado con varios altos cargos del país asiático. "Jamenei se fue. Se fue, y todo su equipo también. Luego llegó un segundo grupo. Todos se fueron. Y ahora tenemos al tercer grupo, y están un poco preocupados por desaparecer también", aseguró.

¿Tregua indefinida?

De esta forma, el presidente estadounidense volvió a hacer mención a esas supuestas grietas internas en Irán, motivo que adujo para extender de forma indefinida la tregua a la guerra, pese a que hasta entonces rechazaba prorrogar el alto el fuego. Trump apuntó que mantendrá el cese a los ataques hasta que las autoridades iraníes presentaran una propuesta y concluyan las negociaciones.

El jefe de la Casa Blanca subrayó que el Ejército estadounidense mantiene un "control total" sobre el estrecho de Ormuz. "Ningún barco puede entrar o salir sin la aprobación de la Marina de Estados Unidos. Está 'completamente sellado', hasta que Irán sea capaz de llegar a un acuerdo", advirtió, incidiendo en que el bloqueo perimetral que ejerce Estados Unidos se mantendrá hasta que Teherán se avenga a un pacto con Washington.

Irán niega división

En cambio, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, rechazó esta división de la que ha hablado Trump y remarcó que en su país "no existen extremistas ni moderados", sino que "todos" son "iraníes y revolucionarios" bajo "la unión férrea de la nación y el gobierno".

"Con obediencia total al líder supremo de la revolución, haremos que el agresor criminal se arrepienta. Un Dios, una nación, un líder y un camino; y ese es el camino de la victoria de nuestra querida Irán, más valiosa que la vida", manifestó en sus redes sociales.

¿Plazo límite?

Preguntado por un plazo límite para el alto el fuego con Irán, el presidente estadounidense se negó a precisar una fecha. "No me presionen", reclamó a los periodistas presentes. "No quiero precipitarme (...) Quiero conseguir el mejor acuerdo posible. Podría cerrar un trato ahora mismo... pero no quiero hacerlo. Quiero que sea para siempre", aseguró.

En todo caso, volvió a defender que su decisión de extender la suspensión de ataques se debe a una petición externa: "(Los) detuvimos la guerra antes de lo previsto porque querían algo de paz", ha afirmado antes de insistir en que Teherán "quiere llegar a un acuerdo" con Washington.

"Hemos estado hablando con ellos, pero ni siquiera saben quién dirige el país. Están sumidos en el caos, en el caos, así que pensamos darles una oportunidad para que resolvieran parte de su situación", reiteró.

Interrogado por el uso de armas nucleares, el presidente rechazó esta opción: "¿Por qué iba a usar un arma nuclear cuando ya los hemos diezmado por completo, de forma muy convencional, sin ella? No, no la usaría. Nadie debería tener permitido usar un arma nuclear jamás".

FUENTE: Con información de Europa Press