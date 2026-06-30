Netanyahu afirma desde el Líbano que Israel permanecerá mientras persista la amenaza de Hezbolá

Soldados del ejército libanés patrullan una calle en la entrada del pueblo sureño libanés de Froun el 30 de junio de 2026.

El primer ministro Benjamin Netanyahu visitó la zona de seguridad en el sur del Líbano, junto con el ministro de Defensa, Israel Katz, y el subjefe del Estado Mayor, el general de división Tamir Yadai.

JERUSALÉN — El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, visitó este martes a las tropas en el sur del Líbano y prometió que las fuerzas de su país permanecerán en la zona mientras el grupo terrorista Hezbolá, respaldado por Irán, siga siendo una "amenaza".

Netanyahu visitó la zona de seguridad en el sur del Líbano, junto con el ministro de Defensa, Israel Katz, y el subjefe del Estado Mayor General, el mayor general Tamir Yadai.

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"Nuestra postura está clara: no nos iremos del sur del Líbano hasta que la amenaza haya desaparecido. Y mientras Hezbolá, armado, esté aquí y nos amenace, nos quedaremos aquí", afirmó Netanyahu ante las tropas israelíes, según un comunicado de su oficina.

El primer ministro agregó que Líbano e Israel son dos Estados soberanos que quieren vivir en paz.

Netanyahu envía aviso

"Les decimos a Irán y a Hezbolá: salgan de este lugar, ya no pertenecen aquí (...) Hay dos Estados soberanos que quieren vivir en paz", declaró.

Líbano fue arrastrado al conflicto a principios de marzo, cuando Hezbolá atacó a Israel en apoyo de Irán, tras el estallido de la guerra contra la república islámica, lo que desencadenó una campaña de bombardeos israelíes y una invasión terrestre.

Las tropas israelíes operan en una "zona de seguridad" que decretaron que se extiende desde la frontera hasta unos 10 kilómetros dentro del territorio de Líbano.

Líbano e Israel firmaron el viernes, con el auspicio de Estados Unidos, un acuerdo marco para una paz duradera.

Desarme

El acuerdo compromete al Líbano a restablecer su soberanía sobre su territorio mediante el "desarme verificado de grupos armados no estatales y el desmantelamiento de sus infraestructuras", lo que permitiría una retirada progresiva de Israel.

El primer ministro y el ministro de Defensa recibieron un informe exhaustivo sobre la actividad en el sector del comandante del Mando Norte, el mayor general Rafi Milo, el comandante de la 91.ª División y los comandantes de brigada en el terreno.

Además, al primer ministro y al ministro de Defensa se les presentó una exhibición de municiones y armamento innovadores para enfrentar la amenaza de los drones.

"Han realizado un trabajo tremendo aquí y esencialmente, lo que hemos hecho es tomar el eje iraní y comenzar a aplastarlo. Golpeamos dentro de Irán mismo, algo en lo que nadie creía, y eliminamos una amenaza existencial", dijo Netanyahu a los soldados israelíes.

El eslabón más importante en el eje iraní estaba aquí, Hezbolá. Había 150.000 misiles y cohetes, la mayor densidad de misiles y cohetes en el planeta Tierra. Hoy, les queda aproximadamente el 8%. Sigue siendo significativo, pero ya no es lo que era."

Agrego que en las operaciones israelíes "hemos eliminado a 9.000 terroristas, cientos de terroristas en las últimas semanas. Y por supuesto, lo principal que hicimos – y esto es lo que están haciendo aquí – es crear zonas de amortiguación, zonas de seguridad, no en nuestro lado de la frontera, sino en el de ellos. Así que estamos haciendo esto en el Líbano. Lo hemos hecho en Gaza", apuntó.

FUENTE: Con información de AFP