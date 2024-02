Trump: "Biden no es demasiado viejo, sino demasiado incompetente"

MIAMI - El expresidente Donald Trump dijo este miércoles que no cree que el presidente Joe Biden sea “demasiado mayor” para ser presidente de Estados Unidos, tras la publicación la semana pasada de un informe del fiscal especial Robert Hur sobre la capacidad mental del actual inquilino de la Casa Blanca.

El informe describió la memoria del presidente Biden como “borrosa”, “defectuosa”, “pobre” y con “limitaciones significativas”. Señaló que el Presidente apenas pudo recordar cuándo murió su hijo Beau o cuándo se desempeñó como vicepresidente en el gobierno de Barack Obama.

“No, no es demasiado mayor en absoluto. Es tremendamente incompetente”, dijo Trump, el presidente 45 de Estados Unidos.

En la mente de millones de estadunidenses la pregunta que ronda es: A escasos meses de la elecciones presidenciales, ¿por qué ahora las revelaciones y la insistencia sobre la capacidad mental de Joe Biden que impulsa la gran prensa de izquierda?

Desde la campaña electoral en 2020, Biden dio diversas señales de lagunas mentales en presentaciones públicas y discursos.

Muchos creen que los demócratas preparan a la opinión pública para un cambio repentino del candidato presidencial o la destitución del actual mandatario, cuando la vicepresidenta Kamala Harris se ha encargado de diseminar que ella está lista para asumir la jefatura en la Casa Blanca.

Biden en picada en los sondeos

Las encuestas, enfocadas en la edad del político demócrata y no en su visible incapacidad mental, también demuestran que un gran número de estadounidenses cree que es demasiado mayor para el puesto.

Un sondeo de Ipsos-ABC News publicada el 11 de febrero muestra que el 86% de los encuestados cree que Biden es demasiado mayor para otro mandato.

Respecto a su posible gabinete, el expresidente Donald Trump dijo en recientes declaraciones que la exgobernadora de Carolina del Sur queda descartada como segunda al mando si llega a la Casa Blanca en 2024.

Mientras los políticos debaten a quién podría elegir el expresidente Donald J. Trump como su compañero de fórmula, una serie de comentarios en North Charleston parecieron una insinuación.

Si bien el presidente Trump ha descartado con anterioridad a la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, como candidata a la vicepresidencia, sus más recientes comentarios sobre su principal competidora para la nominación presidencial republicana son definitivos.

“Ella nunca se postulará para vicepresidenta”, dijo a la multitud poco después de opinar que Haley y la representante Nancy Pelosi (D-Calif.) tienen similitudes.

“Por cierto, tenemos mucha gente excelente”, continuó el expresidente, antes de que un grito que escuchó entre la multitud lo llevó a elogiar al senador Tim Scott.

“Es una persona modesta. Lo llamé después de una entrevista en 'Deface the Nation' donde me defendió”, indicó el expresidente, al emplear su típica versión satírica del nombre del programa “Face the Nation”.

“Lo observé [al Sr. Scott] el otro día en los programas del domingo. Quiero agradecerle”, dijo el presidente Trump.

Scott es uno de los muchos nombres a los que se hace referencia en las discusiones sobre un posible vicepresidente.

En la extensa lista se encuentran la gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, y el senador J.D. Vance (republicano por Ohio), a menudo se le han adelantado después de que Scott tuvo un desempeño regular en la temporada de campaña presidencial previa a las primarias.

Su campaña recibió grandes donaciones de Larry Ellison de Oracle, quien también ayudó a financiar la campaña de 2016 del senador Marco Rubio (republicano por Florida).

FUENTE: Con información de AP y AFP.