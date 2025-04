Trump tras charla con Zelenski: Putin está "dando largas" al fin de la guerra

MIAMI.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó este sábado 26 de abril su sospecha de que Vladimir Putin, gobernante de Rusia , no tiene intenciones de paz. En el vuelo de regreso del Vaticano, Trump condenó los ataques rusos contra objetivos civiles en Ucrania.

Subrayó que Putin "no tiene motivos para bombardear zonas civiles, ciudades y pueblos de Ucrania con misiles".

"Me hace pensar que tal vez no quiere detener la guerra, solo me está dando largas y hay que tratarlo de otra manera", señaló el mandatario en una publicación en su plataforma Truth Social.

Al mismo tiempo, dijo: "Es posible que haya que lidiar con Putin mediante sanciones bancarias y secundarias".

Las afirmaciones de Trump fueron emitidas luego de su encuentro de 15 minutos con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en el Vaticano.

El jueves 24 de abril, el mandatario de EEUU hizo un llamado a su homólogo ruso: "No estoy contento con los ataques rusos en Kyiv. Innecesarios y en un mal momento. Vladimir, ¡para! Mueren 5.000 soldados a la semana. ¡Logremos el acuerdo de paz!". El ataque del jueves contra infraestructuras civiles, entre ellas el hospital infantil de Okhmatdyt.

Diferencias con Putin

Ya en marzo, el presidente estadounidense sostuvo que estaba "muy enfadado" con Putin ante el rumbo que está adquiriendo la negociación para un alto el fuego en Ucrania, y amenazó con imponer sanciones adicionales al petróleo ruso si acaba decidiendo que Moscú es el único culpable de la parálisis de las conversaciones.

"Como Rusia y yo no logremos llegar a un acuerdo para detener el derramamiento de sangre en Ucrania, como crea que es culpa de Rusia —que podría no serlo—, impondré aranceles secundarios a todo el petróleo que salga de Rusia", indicó Trump en una llamada con NBC News.

FUENTE: Con información de Europa Press