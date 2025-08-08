viernes 8  de  agosto 2025
Trump confirma reunión con Putin en un intento por poner fin a la guerra en Ucrania

El mandatario estadounidense mencionó un posible "intercambio de territorios" en caso de un futuro acuerdo Rusia-Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó este viernes que se reunirá "muy pronto" con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en un intento por poner fin a la guerra en Ucrania.

Y aunque no ha querido revelar cuándo ni dónde tendrá lugar esta cita, sí que sugirió que, de cara a un futuro acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia, habrá un "intercambio de territorio" entre ambos países.

"Me reuniré muy pronto con el presidente Putin. Habría sido antes, pero supongo que desafortunadamente hay medidas de seguridad que tomar", dijo Trump durante una cumbre trilateral con los dirigentes de Armenia y Azerbaiyán. Asimismo, sugirió que en las próximas horas se conocerán más detalles de una iniciativa diplomática en la que aún está por ver el papel que desempeñará el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, después de que Trump haya reconocido que no pedirá a Putin que se vea con él.

"Ubicación será muy popular"

Trump, que ha evitado dar detalles de su futura reunión con Putin para no "eclipsar" el acuerdo suscrito este viernes en la Casa Blanca por los líderes de Armenia y Azerbaiyán, sí adelantó que "la ubicación será muy popular, por muchas razones".

Para el mandatario estadounidense existe una "oportunidad" de poner fin al conflicto y, en cuanto a posibles concesiones, sugirió que "habrá un intercambio de territorios" que beneficiará a los dos países vecinos.

Zelenski siempre ha defendido que no cederá territorio alguno a Rusia, incluidas aquellas zonas del este que permanecen ocupadas desde el inicio de la invasión en febrero de 2022.

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press y AFP

