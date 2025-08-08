Aseguran que Jennifer López no tuvo acceso a tienda Chanel en Estambul

Jennifer López asiste al estreno de "El beso de la mujer araña" durante el Festival de Cine de Sundance 2025 en el Eccles Center Theatre el 26 de enero de 2025 en Park City, Utah.

MIAMI.- La gira Up All Night: Live in 2025 ha significado el renacer de Jennifer López tras un amargo año marcado por el divorcio de Ben Affleck. Los conciertos han sido un reencuentro con su fanaticada, la cual ha estado marcada por diversos momentos memorables que la artistas misma ha asegurado atesorará en su corazón.

Sin embargo, no ha estado exenta de momentos desagradables, como cuando en pleno escenario sufrió un accidente con su vestuario.

Pero ha sido durante su paso en Estambul que la celebridad sufrió un presunto rechazo por parte de una de las casas de moda más importantes: Chanel.

Rechazo

Según reseñó el portal patronlardunyasi.com, una fuente del entorno de la artista confirmó que cuando se encontraba paseando por Istinye Park, uno de los centros comerciales más lujosos de la capital turca, y lucía un outfit color de rosa de shorts y camisa holgada a juego, con unas sandalias doradas.

JLo tuvo la intención de ingresar a la tienda. No obstante, cuando se acercó a la entrada, el guardia le negó el ingreso alegando que la tienda estaba llena.

El informante dijo que la actriz y cantante respondió con un tranquilo: "Okay, no problem”.

Señalan que posteriormente, el guardia de seguridad llamó para darle acceso al lugar, pero en esta oportunidad la Diva del Bronx rechazó la invitación.

La publicación alega que López visitó otras boutiques como Celine y Beymen.