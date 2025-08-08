Juez pospone sentencia de Joe Martínez por corrupción en Miami-Dade

MIAMI .- El juez Miguel de la O pospuso para el 15 de septiembre la audiencia de sentencia del excomisionado de Miami-Dade Joe Martínez , acusado de corrupción pública, tras escuchar emotivos testimonios de familiares y amigos durante la vista de este jueves 7 de agosto.

En noviembre de 2024, un jurado de seis miembros declaró culpable a Martínez de compensación ilícita y conspiración mientras ejercía como comisionado. El exteniente de policía había sido arrestado dos años antes.

El caso y la acusación

La fiscalía, encabezada por Tim VanderGiesen y William González, presentó pruebas de que Martínez recibió tres pagos de $5.000 cada uno (un total de $15.000) del propietario de un supermercado, Jorge Negrin, y de su arrendador, Sergio Delgado.

Los fiscales convencieron al jurado de que el dinero fue entregado para que Martínez utilizara su cargo con el fin de modificar una ordenanza del condado y así resolver problemas de estacionamiento de contenedores en una propiedad que acumulaba cuantiosas multas. Los pagos cesaron, subrayó la fiscalía, cuando la propuesta no fue aprobada, lo que interpretaron como un quid pro quo y no como una gestión legítima.

La defensa

Por su parte, los abogados defensores argumentaron que Martínez solo redactó un documento que podía ser sometido a votación por la Comisión de 13 miembros, pero que nunca se votó, y que la fiscalía confundió esa acción con “crear legislación”.

Tras se hallado culpable, los abogados de la defensa pidieron una pena reducida, tres años de libertad condicional, un año de arresto domiciliario, 150 horas de servicio comunitario y la participación en un programa de ética para funcionarios públicos. La defensa también adelantó que Martínez apelará la condena.

La posible condena

El próximo 15 de septiembre, Martínez, quien sirvió como comisionado de forma intermitente desde el año 2000 y evaluó postularse como sheriff de Miami-Dade en 2024, podría ser condenado hasta 20 años de prisión.