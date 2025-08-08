viernes 8  de  agosto 2025
MÁS ESPERA

Juez pospone sentencia de Joe Martínez por corrupción en Miami-Dade

El juez Miguel de la O reprogramó para septiembre la audiencia de sentencia del excomisionado Joe Martínez, hallado culpable de compensación ilícita y conspiración

Joe Martìnez espera la sentencia.&nbsp;

Joe Martìnez espera la sentencia. 

Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.- El juez Miguel de la O pospuso para el 15 de septiembre la audiencia de sentencia del excomisionado de Miami-Dade Joe Martínez, acusado de corrupción pública, tras escuchar emotivos testimonios de familiares y amigos durante la vista de este jueves 7 de agosto.

En noviembre de 2024, un jurado de seis miembros declaró culpable a Martínez de compensación ilícita y conspiración mientras ejercía como comisionado. El exteniente de policía había sido arrestado dos años antes.

Lee además
Joe Martínez fue hallado culpable.
ELECCIONES 2024

Joe Martínez promete aumentar presencia policial en calles de Miami-Dade si es elegido sheriff
Joe Martínez fue hallado culpable.
FLORIDA

Miami-Dade: Hallan culpable de corrupción al excomisionado Joe Martínez

El caso y la acusación

La fiscalía, encabezada por Tim VanderGiesen y William González, presentó pruebas de que Martínez recibió tres pagos de $5.000 cada uno (un total de $15.000) del propietario de un supermercado, Jorge Negrin, y de su arrendador, Sergio Delgado.

Los fiscales convencieron al jurado de que el dinero fue entregado para que Martínez utilizara su cargo con el fin de modificar una ordenanza del condado y así resolver problemas de estacionamiento de contenedores en una propiedad que acumulaba cuantiosas multas. Los pagos cesaron, subrayó la fiscalía, cuando la propuesta no fue aprobada, lo que interpretaron como un quid pro quo y no como una gestión legítima.

La defensa

Por su parte, los abogados defensores argumentaron que Martínez solo redactó un documento que podía ser sometido a votación por la Comisión de 13 miembros, pero que nunca se votó, y que la fiscalía confundió esa acción con “crear legislación”.

Tras se hallado culpable, los abogados de la defensa pidieron una pena reducida, tres años de libertad condicional, un año de arresto domiciliario, 150 horas de servicio comunitario y la participación en un programa de ética para funcionarios públicos. La defensa también adelantó que Martínez apelará la condena.

La posible condena

El próximo 15 de septiembre, Martínez, quien sirvió como comisionado de forma intermitente desde el año 2000 y evaluó postularse como sheriff de Miami-Dade en 2024, podría ser condenado hasta 20 años de prisión.

Temas
Te puede interesar

Florida: "Nueva ley Alerta Autista, salvará vidas"

Chase alerta sobre estafas a estudiantes en el regreso a clases: pérdidas superan los $55 millones en 2024

¿Preparados para el regreso a clases al estilo soleado de Florida?

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y su esposa, Jeanette Rubio, llegan para hablar con los empleados a su llegada al Departamento de Estado en Washington, DC, el 21 de enero de 2025.
PRESIÓN INTERNACIONAL

Marco Rubio: Designación de Cártel de los Soles como terrorista permite acción militar contra Maduro

Nicolás Maduro en toma de posesión. 
VENEZUELA

$50 millones: EEUU duplica recompensa por captura de Nicolás Maduro

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. 
COLOMBIA

Alcalde de Medellín arremete contra Petro y defiende alianza con Estados Unidos

Jennifer López asiste al estreno de El beso de la mujer araña durante el Festival de Cine de Sundance 2025 en el Eccles Center Theatre el 26 de enero de 2025 en Park City, Utah.
CONTROVERSIA

Aseguran que Jennifer López no tuvo acceso a tienda Chanel en Estambul

Foto de archivo que muestra a una delegación de médicos cubanos.
TESTIMONIO

Médico cubano que estuvo de misión en Bolivia revela casos de corrupción

Te puede interesar

Agentes de la Patrulla Fronteriza de EEUU y un vehículo blindado Stryker de ocho ruedas patrullan el área fronteriza en Sunland Park, estado de Nuevo México, EEUU. 
Narcoterrorismo

Trump ordena al ejército combatir los cárteles latinoamericanos designados como "terroristas globales"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
En esta foto del 6 de agosto del 2020, la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, escucha una pregunta en una conferencia de prensa en la ciudad de Nueva York. 
Acusaciones

Justicia abre investigación sobre la fiscal general de Nueva York, Letitia James

Joe Martìnez espera la sentencia. 
MÁS ESPERA

Juez pospone sentencia de Joe Martínez por corrupción en Miami-Dade

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y su esposa, Jeanette Rubio, llegan para hablar con los empleados a su llegada al Departamento de Estado en Washington, DC, el 21 de enero de 2025.
PRESIÓN INTERNACIONAL

Marco Rubio: Designación de Cártel de los Soles como terrorista permite acción militar contra Maduro

La directoraTamara Moodie recibe una copia de la nueva ley de Florida. 
LEGISLATURA

Florida: "Nueva ley Alerta Autista, salvará vidas"