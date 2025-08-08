Marco Rubio: Designación de Cártel de los Soles como terrorista permite acción militar contra Maduro

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y su esposa, Jeanette Rubio, llegan para hablar con los empleados a su llegada al Departamento de Estado en Washington, DC, el 21 de enero de 2025.

MIAMI. -En una firme declaración, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que la designación del Cártel de los Soles como organización terrorista permite a EEUU emplear medios y acciones militares contra Nicolás Maduro y sus aliados, pues la amenaza que representa "es un asunto de seguridad nacional ".

"Ya no es un tema de aplicación de la ley, es un asunto de seguridad nacional. Podemos usar agencias de inteligencia, el Departamento de Defensa o cualquier otro elemento del poder estadounidense para atacarlos", dijo Rubio en el programa The World Over, transmitido por EWTN, en el que abordó el tema de la organización del narcotráfico de Venezuela y de otros carteles latinoamericanos.

"No podemos seguir tratando a estos sujetos simplemente como pandillas locales. Tienen armamento que, en algunos casos, es similar al que poseen terroristas o incluso ejércitos. En muchos casos, controlan territorios", dijo.

Maduro a la justicia

Poco antes, Rubio señaló que Maduro debe ser llevado ante la Justicia por liderar el “despiadado” Cartel de los Soles, en un mensaje por su cuenta en X, al fijar posición sobre el anuncio de la fiscal general Pam Bondi de duplicar la recompensa en 50 millones de dólares, por información que conduzca al arresto del dictador, este jueves 8 de agosto.

“Maduro es la cabeza del despiadado Cartel de Los Soles, una organización narcoterrorista que se ha apoderado de Venezuela. Maduro debe ser llevado ante la justicia”, afirmó Rubio.

La declaración, minutos después de anunciarse la redoblada recompensa contra Maduro, muestra el endurecimiento de la estrategia de presión internacional del gobierno de Trump contra el autoritarismo y operaciones de narcotráfico del régimen de Venezuela que amenazan a EEUU y al hemisferio, según el marco legal y la posición oficial.

.@StateDept and @TheJusticeDept are increasing the reward for the arrest of dictator Nicolás Maduro to $50 million for violating U.S. narcotics laws.



Maduro is the head of the vicious Cartel de Los Soles, a narco-terror organization which has taken over Venezuela. Maduro MUST… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) August 8, 2025

Cartel de los Soles de Venezuela

Durante la entrevista en la televisora local, Rubio destacó que las organizaciones criminales como el Cartel de los Soles se extienden desde Venezuela hacia México, Ecuador y Guatemala.

"Esos carteles se extienden desde el régimen de Maduro en Venezuela, que no es un gobierno legítimo", enfatizó Rubio.

"No reconocemos al régimen de Maduro como legítimo; es una empresa criminal, y su alcance llega hasta los distintos carteles que operan en México. Y, en medio, los encuentras en Ecuador, en Guatemala; encuentras lo que la gente llamaría pandillas callejeras, pero que en realidad funcionan como empresas criminales muy bien organizadas", dijo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Emmanuel Rincón (@emmanuelrincon_)

Relaciones de ley

También el vicesecretario de Estado, Christopher Landau, reafirmó la posición del Departamento de Estado que dirige la política exterior de EEUU, y afirmó que con Venezuela no son posibles las relaciones diplomáticas, como supone las que existen entre países que tienen realmente gobiernos, sino la “aplicación de la ley”, porque esa nación “ha sido secuestrada por una banda criminal”.

“Cuando hay diferencias entre países, los representantes de ambos gobiernos pueden reunirse para tratar de resolverlas; en eso consiste la diplomacia. Pero eso supone que ambos países tienen realmente gobiernos. Desgraciadamente, ese no es el caso de Venezuela que ha sido secuestrada por una banda criminal”, afirmó Landau en su cuenta de X.

“En consecuencia, nuestras relaciones con Venezuela son fundamentalmente un asunto de aplicación de la ley, no un asunto diplomático”, añadió.

Recompensa por Maduro

Landau explicó así la decisión de duplicar la recompensa en 50 millones de dólares, que es la más grande de la historia y el doble de la cantidad ofrecida por Osama bin Laden, según dijo.

"Espero la pronta restauración del gobierno constitucional en Venezuela, que rechazó abrumadoramente a Maduro y votó por Edmundo González y María Corina Machado, el año pasado”, subrayó.

Usually when there are differences between countries, representatives from both governments can get together to try to work them out—that's what diplomacy is all about. But that assumes that both countries actually have governments. That's unfortunately not the case with… https://t.co/bzW1fzDPZe pic.twitter.com/84fahZSSZ7 — Christopher Landau (@DeputySecState) August 8, 2025

Desde Venezuela, el canciller de Maduro, Yván Gl, calificó la recompensa de "patética" y de "cortina de humo".

FUENTE: Con información de redes Marco Rubio, Christopher Landau,