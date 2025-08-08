viernes 8  de  agosto 2025
Fútbol

Inter Miami ya conoce a su próximo rival en los Cuartos de Final

La Leagues Cup 2025 entra en su fase más emocionante con los cuartos de final definidos, destacando un choque de alto voltaje entre Inter Miami y Tigres UANL

Los argentinos Tadeo Allende (izquierda) y Rodrigo De Paul (derecha) celebran con el uruguayo Luis Suárez luego del tercer gol del Inter Miami en un partido, el 6 de agosto de 2025.

Los argentinos Tadeo Allende (izquierda) y Rodrigo De Paul (derecha) celebran con el uruguayo Luis Suárez luego del tercer gol del Inter Miami en un partido, el 6 de agosto de 2025.

LEONARDO FERNÁNDEZ / Getty Images vía AFP
Por Pedro Felipe Hernández

La Leagues Cup 2025 entra en su fase más emocionante con los cuartos de final definidos, destacando un choque de alto voltaje entre Inter Miami y Tigres UANL, dos de los clubes más populares de la MLS y la Liga MX.

El enfrentamiento entre Lionel Messi y los felinos de Monterrey se disputará el 19 o 20 de agosto en el Chase Stadium, aunque la participación del astro argentino aún está en duda debido a una lesión muscular.

Lee además
Rodrigo De Paul #7 y Luis Suárez del Inter Miami CF celebran tras anotar el primer gol de su equipo durante el partido de la Fase Uno de la Leagues Cup entre el Inter Miami CF y los Pumas de la UNAM en el Chase Stadium el 6 de agosto de 2025 en Fort Lauderdale, Florida. 
Fútbol

Rodrigo De Paul se estrena con gol en Inter Miami y la gran duda es si Messi estará en cuartos de final
Los argentinos Tadeo Allende (izquierda) y Rodrigo De Paul (derecha) celebran con el uruguayo Luis Suárez luego del tercer gol del Inter Miami en un partido, el 6 de agosto de 2025.
FÚTBOL

Inter Miami se mete a los cuartos de final de la Leagues Cup, incluso sin Messi

Tigres vs Inter Miami: duelo de estrellas en cuartos de final

Tigres llega con fuerza tras eliminar a Juárez, mientras que Inter Miami venció recientemente a Pumas. Este choque reúne a grandes figuras del fútbol internacional:

Ángel Correa, máximo goleador del torneo con 4 tantos, lidera a Tigres.

En el equipo de Miami destacan Luis Suárez y Rodrigo De Paul, excompañeros de Correa en el Atlético de Madrid.

El antecedente directo favorece a los mexicanos, que se impusieron 2-1 en la edición 2024 de la Leagues Cup.

Todos los cruces de cuartos de final de la Leagues Cup 2025

Los cruces confirmados tras el cierre de la fase de grupos son los siguientes:

Seattle Sounders vs Puebla

Inter Miami vs Tigres

Orlando City vs Toluca

LA Galaxy vs Pachuca

Los partidos se jugarán entre el 19 y 21 de agosto.

Resultados de la última jornada de fase de grupos (jueves 7 de agosto)

New York Red Bulls 1-1 Juárez (Red Bulls avanzaron 5-3 en penales)

Monterrey 0-2 Charlotte

Cruz Azul 2-2 Colorado Rapids

FC Cincinnati 1-2 Guadalajara (Chivas)

LA Galaxy 4-0 Santos Lagun

LA Galaxy selló su clasificación con una contundente victoria y ahora enfrentará a Pachuca, uno de los favoritos al título.

Temas
Te puede interesar

Descartan posible firma de internacional inglés con el Inter Miami: "No hay manera"

Mascherano confirma la ausencia de Messi en el próximo partido del Inter Miami

¡Alarma en Inter Miami! Messi se lesiona y preocupa de cara al duelo ante Pumas

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Nicolás Maduro en toma de posesión. 
VENEZUELA

$50 millones: EEUU duplica recompensa por captura de Maduro

Se informó que los órganos de Adam Turck serán donados, un último acto de generosidad que refleja el espíritu altruista con el que vivió
SUCESO

Actor Adam Turck muere al intentar detener una disputa doméstica en Virginia

Una mujer sostiene una bandera colombiana mientras protesta en apoyo al expresidente colombiano Álvaro Uribe en Bogotá el 7 de agosto de 2025. Uribe, presidente de Colombia entre 2002 y 2010, fue condenado a 12 años de arresto domiciliario el 1 de agosto de 2025.
COLOMBIA

Miles marchan en Colombia en apoyo al expresidente Uribe tras condena

Imagen difundida por el Ministerio del Interior y Justicia de Venezuela que muestra a Diosdado Cabello hablando sobre el arresto del miembro de la oposición Juan Pablo Guanipa, durante una conferencia de prensa en Caracas el 23 de mayo de 2025.
VENEZUELA

Diosdado Cabello vincula de nuevo a la oposición y a EEUU en supuesto atentado, hay 13 detenidos

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y su esposa, Jeanette Rubio, llegan para hablar con los empleados a su llegada al Departamento de Estado en Washington, DC, el 21 de enero de 2025.
PRESIÓN INTERNACIONAL

Marco Rubio: Designación de Cártel de los Soles como terrorista permite acción militar contra Maduro

Te puede interesar

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y su esposa, Jeanette Rubio, llegan para hablar con los empleados a su llegada al Departamento de Estado en Washington, DC, el 21 de enero de 2025.
PRESIÓN INTERNACIONAL

Marco Rubio: Designación de Cártel de los Soles como terrorista permite acción militar contra Maduro

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Alertan sobre el incremento de estafas dirigidas a jóvenes en Estados Unidos
CUIDADO FRAUDE

Chase alerta sobre estafas a estudiantes en el regreso a clases: pérdidas superan los $55 millones en 2024

Una persona usa una manguera de jardín para intentar evitar que una casa vecina se incendie durante el incendio de Eaton el 8 de enero de 2025 en Altadena, California.
SUCESOS

Incendio forestal se propaga en Los Ángeles entre miles de evacuados

María Corina Machado en su mensaje del 5 de julio de 2025. 
CRISIS POLÍTICA

María Corina Machado ante apoyo en la OEA: Venezuela es el conflicto más urgente del hemisferio

Foto de archivo que muestra a una delegación de médicos cubanos.
TESTIMONIO

Médico cubano que estuvo de misión en Bolivia revela casos de corrupción