Inter Miami ya conoce a su próximo rival en los Cuartos de Final

La Leagues Cup 2025 entra en su fase más emocionante con los cuartos de final definidos, destacando un choque de alto voltaje entre Inter Miami y Tigres UANL, dos de los clubes más populares de la MLS y la Liga MX.
La Leagues Cup 2025 entra en su fase más emocionante con los cuartos de final definidos, destacando un choque de alto voltaje entre Inter Miami y Tigres UANL
La Leagues Cup 2025 entra en su fase más emocionante con los cuartos de final definidos, destacando un choque de alto voltaje entre Inter Miami y Tigres UANL, dos de los clubes más populares de la MLS y la Liga MX.
El enfrentamiento entre Lionel Messi y los felinos de Monterrey se disputará el 19 o 20 de agosto en el Chase Stadium, aunque la participación del astro argentino aún está en duda debido a una lesión muscular.
Tigres llega con fuerza tras eliminar a Juárez, mientras que Inter Miami venció recientemente a Pumas. Este choque reúne a grandes figuras del fútbol internacional:
Ángel Correa, máximo goleador del torneo con 4 tantos, lidera a Tigres.
En el equipo de Miami destacan Luis Suárez y Rodrigo De Paul, excompañeros de Correa en el Atlético de Madrid.
El antecedente directo favorece a los mexicanos, que se impusieron 2-1 en la edición 2024 de la Leagues Cup.
Los cruces confirmados tras el cierre de la fase de grupos son los siguientes:
Seattle Sounders vs Puebla
Inter Miami vs Tigres
Orlando City vs Toluca
LA Galaxy vs Pachuca
Los partidos se jugarán entre el 19 y 21 de agosto.
Resultados de la última jornada de fase de grupos (jueves 7 de agosto)
New York Red Bulls 1-1 Juárez (Red Bulls avanzaron 5-3 en penales)
Monterrey 0-2 Charlotte
Cruz Azul 2-2 Colorado Rapids
FC Cincinnati 1-2 Guadalajara (Chivas)
LA Galaxy 4-0 Santos Lagun
LA Galaxy selló su clasificación con una contundente victoria y ahora enfrentará a Pachuca, uno de los favoritos al título.