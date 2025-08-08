Inter Miami ya conoce a su próximo rival en los Cuartos de Final

Los argentinos Tadeo Allende (izquierda) y Rodrigo De Paul (derecha) celebran con el uruguayo Luis Suárez luego del tercer gol del Inter Miami en un partido, el 6 de agosto de 2025.

La Leagues Cup 2025 entra en su fase más emocionante con los cuartos de final definidos, destacando un choque de alto voltaje entre Inter Miami y Tigres UANL , dos de los clubes más populares de la MLS y la Liga MX .

El enfrentamiento entre Lionel Messi y los felinos de Monterrey se disputará el 19 o 20 de agosto en el Chase Stadium, aunque la participación del astro argentino aún está en duda debido a una lesión muscular.

Tigres vs Inter Miami: duelo de estrellas en cuartos de final

Tigres llega con fuerza tras eliminar a Juárez, mientras que Inter Miami venció recientemente a Pumas. Este choque reúne a grandes figuras del fútbol internacional:

Ángel Correa, máximo goleador del torneo con 4 tantos, lidera a Tigres.

En el equipo de Miami destacan Luis Suárez y Rodrigo De Paul, excompañeros de Correa en el Atlético de Madrid.

El antecedente directo favorece a los mexicanos, que se impusieron 2-1 en la edición 2024 de la Leagues Cup.

Todos los cruces de cuartos de final de la Leagues Cup 2025

Los cruces confirmados tras el cierre de la fase de grupos son los siguientes:

Seattle Sounders vs Puebla

Inter Miami vs Tigres

Orlando City vs Toluca

LA Galaxy vs Pachuca

Los partidos se jugarán entre el 19 y 21 de agosto.

Resultados de la última jornada de fase de grupos (jueves 7 de agosto)

New York Red Bulls 1-1 Juárez (Red Bulls avanzaron 5-3 en penales)

Monterrey 0-2 Charlotte

Cruz Azul 2-2 Colorado Rapids

FC Cincinnati 1-2 Guadalajara (Chivas)

LA Galaxy 4-0 Santos Lagun

LA Galaxy selló su clasificación con una contundente victoria y ahora enfrentará a Pachuca, uno de los favoritos al título.