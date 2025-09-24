Trump acusa a la "izquierda radical" de incitar a la violencia contra agentes de ICE

El alcalde Ras Baraka de Newark enfrenta a agentes de ICE en una demostración fuera de un centro de detención de inmigrantes en Elizabeth, Nueva Jersey, el 7 de mayo de 2025.

Agentes del ICE se enfrentan a manifestantes violentos a las afueras de un Tribunal de Inmigración en San Francisco el 8 de julio de 2025. Archivo.

WASHINGTON — El presidente Donald Trump acusó a los "demócratas de izquierda radical" de incitar a la "violencia" contra la policía migratoria ( ICE ) después de un ataque este miércoles contra un centro de detención en Texas que se saldó con un muerto y dos heridos.

"Esta violencia es el resultado de la constante demonización de las fuerzas del orden por parte de los demócratas de izquierda radical, que llaman a desmantelar ICE y tratan a los agentes de ICE de 'nazis'", escribió el presidente estadounidense en su red Truth Social.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que dos migrantes murieron y uno resultó herido en el ataque contra un centro de detención en Texas, Estados Unidos, por parte de un francotirador que se suicidó.

De acuerdo con el director del FBI, Kash Patel, el ataque ocurrió poco antes de las 07H00 locales (12H00 GMT). Tras disparar "varias balas" contra el centro, el atacante "se suicidó", precisó.

Las identidades de los involucrados no han sido reveladas oficialmente.

"Mientras la investigación continúa, una revisión inicial de las pruebas revela un motivo ideológico detrás de este ataque. Uno de los casquillos recuperados tenía grabada la frase 'ANTI ICE', dijo el director del FBI en una publicación de X, acompañada de una foto.

Aunque Patel reconoció que, "afortunadamente, ningún agente de las fuerzas del orden resultó herido".

Aumento de agresiones contra oficiales

Las agresiones contra agentes de ICE han aumentado en 1.000%, de acuerdo con datos proporcionados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El mandatario dijo que los agentes de ICE se enfrentan a un aumento sin precedentes de amenazas, violencia y ataques por parte de izquierdistas radicales trastornados.

"Ahora se ha revelado que el tirador trastornado escribió 'Anti-ICE' en sus casquillos. ¡Esto es despreciable! Los valientes hombres y mujeres de ICE solo están tratando de hacer su trabajo y sacar a lo "peor de los peores" criminales de nuestro país, pero se enfrentan a un aumento sin precedentes de amenazas, violencia y ataques por parte de izquierdistas radicales trastornados.

Por su parte, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo que "estos horrendos asesinatos deben servir como una llamada de atención a la extrema izquierda: su discurso sobre el ICE tiene consecuencias".

"Comparar el ICE con la Gestapo nazi, la Policía Secreta y las patrullas de esclavos tiene consecuencias", agregó.

Trump apunta a demócratas

Trump señaló que la violencia a la que se enfrentan los oficiales de ICE "es el resultado de que los demócratas de izquierda radical demonizan constantemente a las fuerzas del orden, piden que (la agencia) sea abolida y comparan a los oficiales de ICE con 'nazis'".

Y añadió: "La continua violencia de los terroristas de izquierda radical, tras el asesinato de Charlie Kirk, debe detenerse. Los oficiales de ICE y otros valientes miembros de las fuerzas del orden están bajo grave amenaza. Ya hemos declarado a ANTIFA una organización terrorista, y esta semana firmaré una orden ejecutiva para desmantelar estas redes de terrorismo doméstico".

Al mismo tiempo hizo un llamado a los demócratas a parar la violencia. ¡Hago un llamado a todos los demócratas para que detengan esta retórica!

"La administración Trump está completamente comprometida a respaldar a las fuerzas del orden, fronteras fuertes, asegurar nuestra patria, deportar a los criminales ilegales violentos y erradicar completamente el terrorismo doméstico de izquierda que está aterrorizando a nuestro país", escribió Trump en su red social.

FUENTE: Redacciòn e informaciòn de AFP