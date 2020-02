Barr admitió el jueves en una entrevista a ABC News que los constantes tuits de Trump a veces hacen "imposible" su trabajo, pero negó una petición expresa del presidente en relación a un procedimiento criminal.

Trump se ha hecho eco este viernes de esta parte de la entrevista --"el presidente nunca me ha pedido que hiciese nada en un caso penal"-- para defender sus supuestas competencias. "Esto no significa que, como presidente, no tenga legalmente derecho, aunque he elegido no hacerlo", ha señalado en Twitter.