Cuatro contiendas definen la representación del sur de Miami-Dade en Tallahassee

Las contiendas de los distritos 38 y 40 del Senado estatal y 115 y 117 de la Cámara reúnen a diez candidatos. La boleta de cada elector depende de su domicilio y del distrito asignado.

Los candidatos incluidos en las cuatro contiendas legislativas que sigue DIARIO LAS AMÉRICAS en el sur de Miami-Dade. En la fila superior aparecen Alexis María Calatayud, Richard Lamondin Jr., Jeffrey “Doc” Solomon, Ana María Rodríguez y José Antonio Stoute; en la inferior, Ramiro Orta, Omar Blanco, Marcos Reyes, Miguel Granda y Kevin Chambliss.

CUTLER BAY. - El sur de Miami-Dade elige este martes a cuatro de sus próximos legisladores en contiendas que pueden confirmar la permanencia de los actuales titulares o abrir paso a nuevas figuras en el Senado y la Cámara de Representantes de Florida.

Las carreras corresponden a los distritos senatoriales 38 y 40 y a los distritos 115 y 117 de la Cámara estatal. Sin embargo, no todos los residentes reciben las mismas opciones: el contenido de cada boleta depende del domicilio y de los límites electorales asignados a cada precinto.

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En Cutler Bay, los votantes participan en las elecciones del distrito 38 del Senado y el 115 de la Cámara. Homestead pertenece al distrito senatorial 40, mientras una parte de sus electores se encuentra dentro del distrito 117 de la Cámara estatal.

Las contiendas de los distritos 38 y 40 del Senado estatal y 115 y 117 de la Cámara reúnen a diez candidatos. La boleta de cada elector depende de su domicilio y del distrito asignado. CARLOS ARMANDO CABRERA

Dos escaños del Senado

La republicana Alexis María Calatayud busca continuar al frente del distrito 38, que comprende una parte de Miami-Dade. Sus contendientes son el demócrata Richard Lamondin Jr. y Jeffrey “Doc” Solomon, quien se presenta sin afiliación partidista.

Calatayud fue elegida al Senado en 2022. Durante el periodo legislativo que concluye, presidió el Comité de Educación Postsecundaria y ocupó la vicepresidencia del Comité de Educación Preescolar, Primaria y Secundaria. También integró paneles relacionados con asignaciones educativas, política fiscal, salud e industrias reguladas.

La elección del distrito 40 enfrenta a la republicana Ana María Rodríguez, el demócrata José Antonio Stoute y Ramiro Orta, sin afiliación partidista.

Rodríguez llegó al Senado en 2020 después de haber servido en la Cámara de Representantes entre 2018 y 2020. En el periodo más reciente presidió el Comité de Medioambiente y Recursos Naturales y formó parte de comités vinculados con asignaciones presupuestarias, salud, educación, política fiscal y supervisión gubernamental.

El distrito 40 es el único de los cuatro que no se limita a Miami-Dade. Su territorio comprende el condado Monroe y una parte de Miami-Dade, por lo que el resultado completo deberá incorporar los sufragios contabilizados en ambas jurisdicciones.

La Cámara estatal

En el distrito 115, el representante republicano Omar Blanco se enfrenta al demócrata Marcos Reyes. Blanco fue elegido por primera vez a la Cámara estatal en 2024 y busca permanecer en el escaño durante un nuevo periodo de dos años.

El legislador, capitán de bomberos de profesión, integró el Comité de Asuntos Estatales y subcomités relacionados con tecnología de la información, justicia civil, presupuesto de educación superior y desempeño académico estudiantil.

La contienda del distrito 117 reúne al republicano Miguel Granda y al representante demócrata Kevin Chambliss, elegido inicialmente en 2020 y reelegido posteriormente.

Chambliss, residente de Homestead, formó parte de los comités de Presupuesto, Comercio y Justicia. También ocupó posiciones de liderazgo de la minoría demócrata en los subcomités de Infraestructura Económica y de Seguros y Banca.

Los representantes estatales son elegidos por periodos de dos años, mientras los senadores cumplen mandatos de cuatro. Ambas cámaras intervienen en la aprobación de leyes y del presupuesto de Florida, incluidas decisiones sobre educación, seguros, vivienda, infraestructura, salud, medioambiente y asignaciones para proyectos locales.

Electores ejercen su derecho en un recinto electoral en Florida. AFP

Resultados después del cierre

Los centros de votación permanecerán abiertos hasta las 7:00 p. m. Los electores que se encuentren en fila a esa hora podrán ejercer su derecho al sufragio.

La Oficina de la Supervisora de Elecciones de Miami-Dade comenzará a divulgar resultados no oficiales después del cierre de los recintos. Las primeras cifras suelen incluir los votos emitidos anticipadamente y las boletas recibidas por correo que hayan sido procesadas hasta ese momento, antes de la incorporación progresiva de los sufragios depositados este martes.

Los resultados estatales no serán divulgados por el Departamento de Estado de Florida hasta las 8:00 p. m., debido a que el estado se extiende sobre las zonas horarias del Este y Central. Esa plataforma será determinante para conocer el total del distrito 40, que abarca dos condados.

Los datos difundidos durante la noche tendrán carácter preliminar. Los porcentajes y las diferencias pueden variar conforme se incorporen nuevos precintos, boletas provisionales y votos por correo pendientes de subsanación antes de la certificación oficial.

El desenlace de estas cuatro carreras permitirá conocer quiénes llevarán a Tallahassee la voz de Cutler Bay, Homestead y otras comunidades del sur de Miami-Dade durante el próximo periodo legislativo.