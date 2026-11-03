Trump sigue la jornada electoral de las legislativas desde la Casa Blanca

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , permanecerá este martes en la Casa Blanca durante la jornada electoral de los comicios de medio mandato, en los que está en juego la mayoría republicana en el Congreso.

Durante toda la jornada, el mandatario permanecerá en la Casa Blanca, con varias reuniones privadas previstas, entre ellas una con el embajador de Estados Unidos en Portugal y su amigo personal, John Arrigo.

Según la agenda oficial del mandatario, publicada este lunes, Trump tendrá un evento privado en la residencia presidencial para seguir los resultados electorales a partir de las 19:00 hora local

Trump y la primera dama, Melania Trump, empadronados oficialmente en Florida, votaron de forma anticipada el 24 de octubre en el condado de Palm Beach.

Las elecciones de medio término se interpretan como una evaluación sobre la gestión del presidente de EEUU. En este momento el contexto la inflación, el precio de la gasolina, la guerra de Irán y el tema migratorio son los principales temas de motivación de la gente para ejercer el voto.

Cierre de campaña

Trump cerró la campaña el lunes con un discurso junto al estanque del Monumento a Abraham Lincoln, en Washington, donde defendió las obras de reforma que impulsó en la capital y advirtió que los demócratas son "radicales y peligrosos".

"Como saben, este es el último día antes de las elecciones de mitad de mandato, las más importantes, creo, de nuestra vida. El Partido Demócrata ha nominado a los candidatos más radicales y peligrosos en la historia de Estados Unidos", declaró.

"Son los candidatos más peligrosos jamás presentados", advirtió antes de criticar a la formación del burro por ser "muy, muy corrupta".

Trump llegó a afirmar que son "yihadistas y miembros de los Hermanos Musulmanes", en referencia al candidato demócrata al Senado por Míchigan, Abdul El-Sayed, quien, de resultar elegido, se convertiría en el primer senador musulmán de la historia de Estados Unidos.

FUENTE: Con información de EFE