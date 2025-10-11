Zelenski insta a Trump a sellar acuerdo de paz en Ucrania "igual que hizo en el Medio Oriente"

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, habla durante una conferencia de prensa en los terrenos del Palacio Mariynski de Kiev el 10 de mayo de 2025, tras una reunión de líderes europeos en la capital ucraniana.

KIEV. - El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, urgió este sábado a su homólogo estadounidense, Donald Trump, a sellar la paz en Ucrania al igual que lo hizo en el Medio Oriente. Esto durante una conversación telefónica.

Zelenski escribió en Facebook: "Felicité al presidente Donald J. Trump por su éxito y por el acuerdo de Medio Oriente que logró alcanzar, lo cual es un logro extraordinario".

Manifestó también: "Si se puede detener una guerra en una región, sin duda también se pueden detener otras guerras, incluida la guerra de Rusia".

Trump anunció el jueves que intentará viajar a Egipto para la firma del acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes en Gaza entre Israel y Hamás.

La conversación telefónica entre Zelenski y Trump tuvo lugar al día siguiente de uno de los mayores ataques rusos contra la red energética ucraniana, que dejó sin electricidad a cientos de miles de hogares en Kiev y causó la muerte de un niño de siete años.

Zelenski ya había pedido a Trump que presionara al presidente ruso, Vladimir Putin, para detener los bombardeos contra Ucrania, invadida por Moscú en febrero de 2022.

Otro ataque ruso dirigido contra la red eléctrica dejó el sábado a varias partes de la región de Odesa, en el sur del país, sin luz, informaron las autoridades.

Una delegación ucraniana debe viajar "a principios de la próxima semana" a Estados Unidos para hablar de posibles sanciones, energía y defensa antiaérea de Ucrania, según anunció el presidente Zelenski el jueves pasado.

"También se discutirá con Estados Unidos el tema del congelamiento de activos" rusos, añadió el líder ucraniano.

Ofensiva de Moscú

Desde el inicio de su ofensiva, Moscú ha atacado la red energética ucraniana cada invierno. Los bombardeos cortan la electricidad y la calefacción a millones de hogares y perturban el suministro de agua.

Kiev dijo que esos ataques son un descarado crimen de guerra, pero Rusia niega que los civiles sean su objetivo y argumenta que Ucrania usa la infraestructura eléctrica para abastecer a su aparato militar.

FUENTE: Con información de AFP