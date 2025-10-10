viernes 10  de  octubre 2025
Revelan que el régimen de Maduro ofreció "beneficios petroleros" a EEUU para evitar conflicto

El dictador venezolano, Nicolás Maduro, busca reducir tensiones con Washington ofreciendo abrir los recursos del país

El dictador socialista de Venezuela, Nicolás Maduro, y el presidente de EEUU, Donald Trump.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI - Según una investigación del The New York Times, altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro ofrecieron al gobierno del presidente Donald Trump amplios beneficios petroleros y mineros con el objetivo de reducir las tensiones diplomáticas entre Caracas y Washington.

El informe revela que el dictador venezolano propuso abrir todos los proyectos energéticos y de oro del país a empresas estadounidenses, limitar los contratos con China, Rusia e Irán y redirigir las exportaciones hacia Estados Unidos. La maniobra del régimen buscaba aliviar el impacto de las sanciones económicas impuestas por la Casa Blanca y obtener un respiro político frente al creciente aislamiento internacional.

Miguel Angel Martin Tortabu
El silencio del New York Times sobre el narcotráfico del régimen de Maduro: lo que no cuenta de la realidad en Venezuela
rubio se impuso y grenell perdio terreno en venezuela
Rubio se impuso y Grenell perdió terreno en Venezuela

Sin embargo, la administración Trump rechazó la oferta y suspendió cualquier contacto con el régimen chavista. Washington mantuvo su posición firme al considerar a Maduro como jefe de un “cártel narcoterrorista” y reiterar que no habrá levantamiento de sanciones mientras Venezuela permanezca bajo un régimen autoritario.

"Despliegue militar en el Caribe"

En paralelo, Estados Unidos reforzó su presencia militar en el Caribe, donde se desplegaron ocho buques de guerra, aeronaves de vigilancia y unidades de la Guardia Costera en operaciones de interdicción antinarcóticos. La estrategia de la administración de Trump, busca neutralizar las rutas marítimas utilizadas por redes vinculadas al tráfico de drogas y al lavado de dinero, muchas de ellas asociadas a estructuras del chavismo.

Fuentes de seguridad en Washington indicaron que las operaciones también tienen como propósito disuadir la influencia de potencias aliadas de Maduro, como Irán, Rusia y China, que han incrementado su presencia estratégica en la región.

"Recuperación de Venezuela"

Mientras el régimen buscaba desesperadamente un acercamiento con Estados Unidos, la líder opositora María Corina Machado presentó en Washington una propuesta alternativa centrada en la recuperación institucional y la apertura económica. “Solo con democracia y Estado de derecho Venezuela podrá atraer inversiones legítimas y sostenibles”, reseñó el portal de noticias EVTV.

El reportaje del New York Times contradice el discurso oficial del chavismo, que insiste en acusar a EEUU de “buscar apoderarse de los recursos de Venezuela”.

FUENTE: Con información de Redes Sociales/EVTV Miami/Reddit

