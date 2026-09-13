domingo 13  de  septiembre 2026
EEUU

Trump, el empresario que supera las adversidades

Ante los obstáculos, Trump "en vez de esconderse, se levantó, alzó el puño. Esa imagen le dio la vuelta al mundo", señala un perfil en Instagram

El presidente Donald Trump habla durante la entrega de la Medalla de Honor Espacial del Congreso en el Centro Espacial Lyndon B. Johnson de la NASA en Houston, Texas, el 28 de agosto de 2026.

El presidente Donald Trump habla durante la entrega de la Medalla de Honor Espacial del Congreso en el Centro Espacial Lyndon B. Johnson de la NASA en Houston, Texas, el 28 de agosto de 2026.

AFP
Por Julián Varela

MIAMI.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de 80 años, tiene un amplio recorrido empresarial y una carrera política no exenta de altibajos, pero de las que ha salido airoso. Así lo refiere la cuenta de Luis Belaunzarán en Instagram, en la que hace un recuento de la trayectoria del mandatario republicano.

Allí se plantea una pregunta sobre Trump: "¿Lo amas o lo odias?".

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El post recuerda que, en 1990, Donald Trump "lo perdió todo, sus casinos se hundieron, debía casi mil millones de dólares. El rey del imperio estaba en la lona.En su peor momento vio a un indigente en la calle y dijo algo que lo define: 'Ese hombre no tiene nada, pero está en cero. Eso lo pone 900 millones arriba de mí'.Pero en vez de esconderse, se puso frente a la cámara y el programa 'El Aprendiz' lo volvió el empresario más famoso del país. Su nombre dejó de ser deuda, se volvió marca".

"En 2016, nadie creyó que Trump que ganaría la Presidencia. Sin experiencia. Contra todos los medios, contra todos los pronósticos, el empresario quebrado se volvió presidente", indica el post.

Destacan, asimismo, que el actual mandatario perdió la reelección en 2020, frente al demócrata Joe Biden, y fue el primer expresidente en ser condenado por la justicia. Pero, luego remontó el escenario a su favor.

"Después, todos lo dieron por muerto. Perdió la reelección, cuatro acusaciones criminales, el primer expresidente condenado por la justicia.El mundo dijo, esta vez sí está acabado. Y entonces una bala le pasó a centímetros de la cabeza. En vez de esconderse, se levantó, alzó el puño.Esa imagen le dio la vuelta al mundo. Cuatro meses, después volvió a ganar. El primer presidente en 132 años en lograr dos mandatos no consecutivos", resaltó la publicación de Luis Belaunzarán.

Dentro de los procesos judiciales, la jueza de distrito de Estados Unidos, Tanya Chutkan, en Washington, desestimó en noviembre de 2024 los cargos de según los cuales, Donald Trump intentó ilegalmente revertir su derrota en la reelección de 2020. Este paso se hizo luego de el fiscal especial de Estados Unidos, Jack Smith, reconoció en un expediente judicial que la política de larga data del Departamento de Justicia impedía el procesamiento de un presidente en funciones.

Trump, más fuerte

En el post de Luis Belaunzarán, también se señala que Donald Trump "hoy vale 6,500 millones de dólares. Del rojo absoluto a multimillonario otra vez".

Añade que se puede pensar lo que sea del actual presidente de EEUU, "pero lo dieron por muerto dos veces y volvió más fuerte cada vez.La diferencia no es suerte, es negarse a quedarse abajo".

Trump prometió, el 10 de septiembre, otorgar 5.000 dólares a cada "adulto estadounidense" si los republicanos mantienen el control del Congreso en los comicios de medio mandato de noviembre, en los que pidió el voto como si fuera para él.

"Si los republicanos ganan, ustedes ganan con nosotros y reciben 5.000 dólares. Se llamará el dividendo Trump", señaló en una convención republicana en Dallas, Texas.

FUENTE: Con información de Luis Belaunzarán/BBC News

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