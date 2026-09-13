Caso Plus Ultra: Declaración de exejecutivos apuntan a cobro de comisiones de Zapatero

José Luis Rodríguez Zapatero es investigado por su conexión con varios casos irregulares, entre ellos el de sus hijas.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero comparece ante la Comisión de Investigación sobre el ‘caso Koldo’, en el Senado, a 2 de marzo de 2026, en Madrid (España). ARCHIVO

MADRID.— La investigación sobre el rescate de Plus Ultra, aerolínea de capital venezolano, tomó un nuevo rumbo esta semana tras las declaraciones de su expresidente, Julio Martínez Sola, y del exconsejero delegado, Roberto Roselli, ante la Audiencia Nacional. Ambos coincidieron en señalar que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero desempeñó un papel decisivo en la obtención de la ayuda pública de 53 millones de euros y que, a través de su amigo y supuesto testaferro Julio “Julito” Martínez, pudo haber seguido recibiendo pagos posteriores vinculados a la operación.

De acuerdo con la información publicada por el portal de noticias ABC, Roselli declaró que después de conseguir la ayuda de 53 millones de euros de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Plus Ultra continuó haciendo ingresos en las sociedades de Martínez.

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El exdirectivo justificó esos pagos en trabajos realizados en Venezuela y en la apertura de contactos en Latinoamérica, pero las fuentes de la acusación consideran que Zapatero pudo ser también beneficiario de esas comisiones.

El “correveidile” de Zapatero

Martínez se presentó ante el juez José Luis Calama como un “correveidile” del expresidente, lo que refuerza la sospecha de que los pagos posteriores pudieron tener como destinatario final a Zapatero. Según los testimonios, el político socialista, presuntamente pactó una comisión de éxito equivalente al 1% del rescate —unos 530.000 euros— y siguió percibiendo beneficios a través de su entorno.

Imputaciones y hallazgos

Zapatero está imputado por tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad documental y organización criminal. Además, en el registro de su despacho profesional la Policía Nacional halló joyas valoradas en 1,3 millones de euros no declaradas, lo que derivó en nuevas imputaciones por contrabando y delitos contra Hacienda.

Una situación cada vez más complicada

Las declaraciones de Martínez Sola y Roselli se suman a las de Julio Martínez, quien reconoció que siempre actuó en nombre de Zapatero y que recibió en sus cuentas el porcentaje de éxito, trasladándolo después al expresidente y a sus hijas, también investigadas. Todos coincidieron en que Zapatero intervino para facilitar el rescate de Plus Ultra en plena pandemia y que puso a su amigo en contacto con empresarios venezolanos, quienes continuaron otorgándole trabajos remunerados.

El magistrado Calama investiga si las facturas giradas por la sociedad Análisis Relevante, propiedad de Martínez, ocultaban el pago de la mordida inicial y si Zapatero siguió beneficiándose de los negocios abiertos en Venezuela gracias a su mediación.

FUENTE: Con información de ABC/Albertonews