Trump avanza ofensiva contra Irán pese al afán de los demócratas por frenarlo

El presidente Donald J. Trump, habla sobre la guerra con Irán desde el Salón Cross de la Casa Blanca el 1 de abril de 2026, en Washington, DC, el 01 de abril de 2026.

WASHINGTON.- Los intentos de la oposición demócrata en el Congreso consiguieron un nuevo fracaso el 9 de abril en sus intenciones de limitar el poder global del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y de impedir que continúe con la guerra con Irán sin autorización.

Sin embargo, los demócratas insisten en sus cuestionamientos al mandatario republicano. “Creo que es importante que sigamos intentando sacar adelante este tema, y al final (los republicanos) tendrán que dejarnos llevarlo al pleno y someterlo a votación”, señaló el representante Glen Ivey (Maryland).

El congresista también argumentó: “Ahora estamos en un punto en el que el precio de la gasolina ha subido más de un dólar por galón. Hasta ahora, hemos gastado 54,000 millones de dólares en esta guerra, y no se vislumbra el final”.

El 14 de abril, representantes demócratas destacaron que presentarán semanalmente en el Senado una resolución de poderes de guerra sobre Irán, para frenar la ofensiva. La propuesta es encabezada por el senador Tim Kaine (Virginia).

El congresista dijo a EFE que la guerra es ilegal, “no es popular y está resultando un desastre para los estadounidenses y sus familias”. “Si los republicanos lo bloquean, votaremos de nuevo. Y otra vez. Y otra vez. Cada semana hasta que termine la Operación Fracaso Épico, o hasta que el Congreso cumpla con su deber y la autorice”, subrayó Chuck Schumer (Nueva York), quien lidera la minoría demócrata en el Senado.

El Senado rechazó el 15 de abril la cuarta resolución para limitar la capacidad de Trump de emplear los poderes de guerra, en el marco de la guerra de Irán. El texto no salió adelante por 47 votos frente a 52.

Javier Maza, analista y asesor en comunicación política, indica a DIARIO LAS AMÉRICAS que la Constitución de EEUU señala que el presidente, como jefe de la Fuerza Armada, puede ordenar una acción militar de corto alcance, sin el aval del Congreso.

“Cuando se habla, por ejemplo, del secuestro de Nicolás Maduro fue típicamente una acción de entrada y salida rápida que no requería autorización del Congreso. Pero, si Trump quisiera mandar tropas para mantener el orden en Venezuela, sí requeriría autorización del Congreso”, explica.Maza enfatiza: “El caso de Irán es una guerra declarada y evidentemente llevamos ya más de un mes en esto. En este tema concreto de Irán definitivamente no respetó la Constitución, o sea, Trump cayó en una infracción constitucional”.

Cree que, una vez que el Congreso pase a mano de los demócratas, por lo menos la Cámara Baja, en las sesiones de noviembre, va a cuestionar al mandatario republicano.

“Van a llamar al Secretario de Defensa a declarar, probablemente, y a ver qué explicación da”, asegura.El analista ratifica que “Trump pasa por encima de la Constitución”.“El presidente tiene acción militar limitada en tiempo y espacio y, por consecuencia, tiene presupuesto. El Congreso toma decisiones para las acciones militares prolongadas que requieren muchísimo dinero y que tienen que ser políticamente”, indica.

La Constitución de EEUU concede al Congreso la atribución de declarar una guerra. Por su parte, la Resolución de Poderes de Guerra (War Powers Resolution), ley federal de 1973, limita la capacidad del presidente de involucrar al país en conflictos armados, con lo cual debe notificar en un lapso máximo de 48 horas la acción militar. Además, restringe a 60 días el periodo de combate con posibilidad de agregar 30 días más para una retirada segura.

Trump, en entrevista con la cadena Fox, dijo el 14 de abril que la guerra en Irán “está muy cerca de terminar”. Esto cuando se espera un reinicio de las negociaciones.

No obstante, el presidente de EEUU sostuvo: “Si me marcho ahora mismo, tardarían 20 años en reconstruir ese país, y aún no hemos terminado. Ya veremos qué pasa”.

Estrategia cuestionada

Javier Maza sostiene que, desde el punto de vista geopolítico militar, ningún presidente se mete a una guerra sin una estrategia de salida. “Trump simplemente se metió sin un cálculo y se encontraron con un enemigo más grande y más poderoso de lo que esperaba. Subestimaron el poder de Irán, subestimaron su capacidad de resistencia, subestimaron su arsenal, subestimaron su inteligencia y su estrategia”, asevera.

Para Maza, la Administración Trump también sobreestimó la reacción internacional. “Ellos pensaron que toda Europa, la Comunidad Europea, la OTAN se iba a sumar a esta a esta aventura estúpida, pues no lo puedo llamar de otra manera, una guerra que no tenía ningún sentido”, añade.

Puntualiza: “Esto es una guerra de Israel, el enemigo natural de Israel ha sido Irán, pero desde hace muchísimo tiempo. Netanyahu (Benjamin) convenció a Trump y Trump fue suficientemente ingenuo, por no decir otra cosa, para comprarse la guerra, comprarse un pleito que no le tocaba a Estados Unidos”.

Por otra parte, el consultor considera que Trump “es el presidente más incoherente que hemos tenido”. Refiere que el mandatario prometió que no habría más guerras.También cuestiona las afirmaciones de Trump de que el Canal de Panamá volvería a ser propiedad de EEUU.

Menciona el tema de que Groelandia, “tenía que ser de Estados Unidos por las buenas o por las malas”, y cuando la Comunidad Europea le dijo que por ahí no era, abandonó el tema. “Luego habló de redemocratización en Venezuela y qué pasó, nos estamos llevando el petróleo de Venezuela y el país sigue bajo el gobierno de una presidenta chavista”, afirma.

Refiere que el mandatario republicano busca aprobación política: “Cuando se ven las encuestas, todas están en más de 60% de desaprobación”.

El analista agrega: “La presidencia no es un concurso de popularidad, estamos de acuerdo. Pero, las encuestas reflejan el humor ciudadano, cómo están evaluando un gobierno, cómo ven el desempeño del presidente y es un rechazo que incluye a un 15% de republicanos, ya en el Congreso hay voces disidentes”.

Pesadilla de los demócratas

Jaime Florez, portavoz en español del Comité Nacional Republicano, indica a DIARIO LAS AMÉRICAS que las iniciativas demócratas han fracasado en evitar que Trump salga airoso en sus políticas.

“Para los demócratas sería una pesadilla insoportable que el presidente Trump logre ganar la guerra en Irán, logre acabar con la amenaza de un país, el mayor patrocinador del terrorismo en el mundo, con capacidad de usar armas nucleares”, afirma.

Añade que a los opositores también les molestaría si la situación económica de Estados Unidos mejore significativamente “comparada con la que teníamos durante la última administración demócrata”.Dice que, además, está la posibilidad de resolver los temas del castro-chavismo en América Latina “y quien sabe, se logra finalmente un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania”.

Señala: “El presidente Trump, su secretario de Estado, Marco Rubio, y su equipo quedarían como los grandes triunfadores. Para evitar eso, los demócratas vienen ignorando la historia reciente cuando presidentes de su mismo partido también ordenaron acciones militares sin una aprobación del Congreso”.

Florez argumenta que la Administración Trump adelanta “acciones militares de carácter predominantemente preventivo, para lo cual sería absurdo que el presidente obtuviera la aprobación del Congreso. Habría que divulgar los planes de la Secretaría de Guerra, someterlos a aprobación, quién sabe por cuánto tiempo y se perdería algo que en materia de guerra es fundamental que es el factor sorpresa, el secreto y la confidencialidad”

.Asimismo, el portavoz indica que los demócratas parecen ignorar la Constitución la cual “establece con absoluta claridad que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos es el presidente. Existen algunas disposiciones que exigen que el presidente obtenga para una declaración de guerra una aprobación del Congreso. En este este momento, no ha habido una declaración de guerra contra ningún país por parte de los Estados Unidos”.

A su juicio, los demócratas están poniendo en riesgo la seguridad de todos los estadounidenses al pedir algo que “es absolutamente inconcebible”.

Enfrentamiento entre potencias

Jaime Florez recuerda que, en junio de 2025, hubo una operación militar ordenada por el presidente Trump, de las fuerzas militares de los Estados Unidos contra el lugar donde Irán estaba enriqueciendo uranio y a punto de producir armas nucleares. Se refiere a la Operación Martillo de Medianoche.El portavoz republicano resalta que esa operación “fue un éxito rotundo”.

Indica que actualmente hay una situación de enfrentamiento armado entre dos potencias, “una mucho más poderosa que la otra por fortuna, pero donde las cosas van cambiando día a día”.

Agrega que la información que tienen los servicios de inteligencia de EEUU es cambiante: “Tenemos que tener en cuenta que en Irán no solamente tenemos un ejército regular, sino que además tenemos una organización paramilitar muy poderosa, que es una fuerza revolucionaria con una capacidad bélica de grandes proporciones. Es una organización terrorista reconocida. Durante otros gobiernos ha habido acciones militares para eliminar ciertos líderes iraníes que han tenido éxito y han sido aplaudidas tanto por demócratas como por republicanos”.

Florez puntualiza que en caso de que existiera una ilegalidad en las actuaciones de EEUU, debería determinarse tras una investigación “y que las autoridades competentes definan, y hasta la última instancia, si el presidente Trump ha actuado dentro del marco de la Constitución y de la ley”.

“La amenaza de Irán es una amenaza global. Recordemos que los ataques terroristas contra la población civil israelí fueron patrocinados y ordenados, el personal que los ejecutó y que los perpetró fue entrenado en Irán. Como sucede con la mayoría de las organizaciones terroristas en el resto del mundo, inclusive en algunos países de América Latina. Irán estaba produciendo drones en Venezuela”, subraya.

@snederr

FUENTE: Con información del DIARIO LAS AMÉRICAS, AFP, EFE