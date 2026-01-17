Trump: "Es el momento de buscar un nuevo liderazgo en Irán"

WASHINGTON — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , aseguró este sábado en una entrevista con Politico que "es el momento de buscar un nuevo liderazgo en Irán ", que acabe con los casi 37 años de mandato del líder supremo iraní, Ali Jameneí.

"Es el momento de buscar un nuevo liderazgo en Irán", declaró Trump a Politico en alusión a las protestas desatadas por todo el país que piden el fin del régimen. La dictadura ha desatado una ola represiva con saldo de miles de muertos y encarcelados.

El mensaje de Trump llegó después de que Jameneí responsabilizara al estadounidense de las víctimas y los daños sufridos en las movilizaciones de las últimas semanas que, según él, fueron un "complot" de Washington para "devorar a Irán".

"Consideramos al presidente estadounidense culpable de los muertos, los daños y las acusaciones formuladas contra la nación iraní", dijo el ayatolá ante simpatizantes en una festividad religiosa.

"Todo esto fue una conspiración norteamericana", añadió, y dijo que "el objetivo de Estados Unidos es comerse a Irán (...) el objetivo es someter a Irán a nivel militar, político y económico", enfatizó.

El liderazgo "se basa en el respeto, no en la muerte"

Tras conocer esta información, el estadounidense acusó a los gobernantes de Teherán de recurrir a la represión y a la violencia para gobernar.

"De lo que es culpable, como líder de un país, es de la destrucción total del país y del uso de la violencia a niveles nunca antes vistos", apuntó en la entrevista.

"Para mantener el país en funcionamiento, aunque sea a un nivel muy bajo, los dirigentes deberían centrarse en gobernar adecuadamente su país, como hago yo con Estados Unidos, y no matar a miles de personas para mantener el control", añadió.

Según Trump, el liderazgo "se basa en el respeto, no en el miedo y la muerte".

Represión y política del terror

Las movilizaciones comenzaron el 28 de diciembre cuando comerciantes de Teherán cerraron sus negocios por la caída del rial, pero pronto se expandieron por todo el país con gritos de "Muerte a la República Islámica" y "Muerte a Jameneí", el cabecilla religioso del régimen iraní que financia el terrorismo y somete a la población a través de la represión y la política del terror.

Las protestas se fueron expandiendo hasta que el jueves 8 de enero y el viernes 9 de enero llegaron a su momento álgido con una explosión de manifestaciones en prácticamente todo Irán.

Teherán sostiene que las protestas económicas se tornaron violentas por la infiltración de agentes externos apoyados por Israel y Estados Unidos para justificar una intervención militar de Washington, que no se ha producido hasta ahora.

Trump amenazó con atacar el país persa si morían más personas, cuando el recuento de muertos era de siete, y más tarde afirmó que iba "ayuda en camino", lo que muchos interpretaron como un aviso de intervención.

El dictador Jameneí reconoció este sábado que "varios miles" de personas han muerto en las protestas producto de la respuesta represiva del Estado. ONGs opositoras con sede en el exilio cifran en 3.428 los fallecidos y en 19.000 los detenidos.

Jamenei defendió que su régimen "tiene la obligación de romperle la espalda a los sediciosos" y culpó a Trump de los muertos en la represión de la reciente ola de protestas.

"No pretendemos llevar al país a la guerra, pero no perdonaremos a los criminales domésticos (...) como tampoco perdonaremos a los criminales internacionales, peores que los criminales domésticos", dijo.

"La nación iraní debe romperle la espalda a los sediciosos, de la misma forma que quebró la sedición", sentenció el dictador religioso.

