viernes 16  de  enero 2026
Protestas

El hijo del sah presenta un "plan de cien días" para cuando "colapse el régimen iraní"

Reza Pahlavi, exiliado en EEUU, emergió en los últimos días como una de las voces opositoras más contundentes contra las protestas y los disturbios que llevan casi 20 días sacudiendo el país

Reza Pahlavi, el hijo del ex Sha de Irán derrocado, Mohammed Reza Pahlavi, residente en Estados Unidos, habla durante una conferencia de prensa en el National Press Club en Washington, DC, el 16 de enero de 2026.

Reza Pahlavi, el hijo del ex Sha de Irán derrocado, Mohammed Reza Pahlavi, residente en Estados Unidos, habla durante una conferencia de prensa en el National Press Club en Washington, DC, el 16 de enero de 2026.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El hijo del último sah de Irán, Reza Pahlavi, acusó este viernes al estamento clerical iraní de haberse convertido en una "fuerza de ocupación" que ha "secuestrado" el país y pidió a la comunidad internacional que actúe inmediatamente para orquestar un "proceso de transición hacia un Irán libre y democrático".

Pahlavi, exiliado en Estados Unidos, emergió en los últimos días como una de las voces opositoras más contundentes contra las protestas y los disturbios que llevan casi 20 días sacudiendo el país.

Lee además
La activista de Irán y Nobel de la Paz 2023, Narges Mohammadi.
REPRESIÓN

Unión Europea reitera exigencia a Irán de liberar a la Nobel de la Paz iraní Narges Mohammadi
Manifestantes iraníes en el centro de Londres piden el derrocamiento del régimen.
MUNDO

Irán busca regresar a lo que fue antes de 1978

En rueda de prensa este viernes, Pahlavi aprovechó también para explicar las líneas maestras de un plan para los "cien días posteriores al colapso del régimen", que comienza con la "restauración de la confianza económica" en el país y garantías para el funcionamiento de los servicios esenciales.

En paralelo, comenzará un "proceso constitucional bajo observación internacional con vistas a la celebración de "elecciones libres y justas" de cara a un Irán "libre y democrático que vivirá en paz con sus vecinos". Todo ello para que los iraníes asuman el "control total de su propio destino" a través de una "devolución del poder que les ha sido arrebatado por este régimen".

Respaldo de Trump

El opositor declaró convencido de que tiene el respaldo necesario para guiar al país en esta transición. "Estoy seguro de que tengo el respaldo de mis compatriotas y creo que el pueblo iraní ha declarado, en masa además, quién quiere que lidere esta transición", indicó Pahlavi.

"Conocen mi trayectoria. Conocen mi compromiso inquebrantable con la democracia y los derechos humanos. Esta ha sido mi postura desde el primer día y la sigo manteniendo hasta el día de hoy. Saben que pueden confiar en mí", manifestó el opositor.

Pahlavi defendió la validez de una operación militar estadounidense para debilitar a las autoridades iraníes y proteger a la población, que está "indefensa en las calles".

"Cualquier ataque contra las entidades de represión del régimen facilitará nuestra tarea, evitará más pérdidas de vidas y debilitará al régimen hasta el punto de que la resistencia será inútil: intentaremos animar a la cúpula del régimen a que finalmente se retire, y la sociedad se dará cuenta de que se ha desmoronado por completo", dijo.

El hijo del sah solicitó a la comunidad internacional que actúe con urgencia porque "cuanto más rápido" ocurra su asistencia, "más vidas se podrán salvar y antes podremos ver el colapso del régimen", antes de asegurar que sigue convencido del "compromiso" expresado por el presidente estadounidense, Donald Trump, cuando dice que "la ayuda está en camino". "Creo que el presidente es un hombre de palabra", ha añadido.

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press

Temas
Te puede interesar

Régimen iraní bloquea internet para ocultar la magnitud de la represión; cifra de muertos superaría los 6.000

Ucrania y EEUU anuncian conversaciones en Miami para abordar las "garantías de seguridad"

Israel pide a la UE designar a la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente Trump se reúne con la líder de la oposición venezolana María Corina Machado en la Oficina Oval el 15 de enero de 2026.
Política

Trump saluda gesto "maravilloso" de María Corina Machado que le entregó su medalla del Nobel

El sector inmobiliario se encuentra en una crisis desde hace varios años en Florida.
VIVIENDA

Legislatura de Florida abre la puerta a un recorte histórico del impuesto a la propiedad

La líder venezolana y la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ofrece rueda de prensa desde la Fundación Heritage en Washington, tras su reunión con el presidente Donald Trump video
DECLARACIONES A LA PRENSA

María Corina Machado: "El futuro de América Latina se está luchando en suelo venezolano"

Militares en Cuba.  video
DERROTA

Militar cubano herido admite que no contaban con armamento suficiente para defender a Maduro

María Corina Machado, líder venexzolana, en reunión con senadores bipartdistas de EEUU.
REUNIÓN EN EL CAPITOLIO

María Corina Machado refuerza apoyo bipartidista en Washington: "El 3 de enero cambió la historia del país"

Te puede interesar

La líder democrática y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, fue rescatada por el equipo Brave Bull Rescue
NOBEL DE LA PAZ

Revelan detalles del operativo clandestino que sacó a María Corina Machado de Venezuela

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Los Boeing EA-18G Growlers de la Armada de Estados Unidos. 
Precaución

Autoridad aérea de EEUU advierte de "actividad militar" en el espacio aéreo de México y América Central

Dereck Rosa aceptará culpabilidad en el caso por el asesinato de su madre.
AUDIENCIA

Giro clave en el caso de Dereck Rosa acusado de matar a su madre; el menor aceptaría culpabilidad

Un agente de la Bolsa de Nueva York en una de las sesiones bursátiles.
LA BOLSA

Wall Street abre al alza por alentadores resultados económicos en EEUU

Don Gaetz, senador estatal republicano por Crestview. 
UNANIMIDAD

Florida: Aprueban más supervisión a vouchers escolares por $270 millones en pagos a estudiantes no localizados