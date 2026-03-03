martes 3  de  marzo 2026
VENEZUELA

Régimen excarcela a dos presos políticos del equipo de seguridad de María Corina Machado

Milciades Ávila y Edwin Moya fueron perseguidos por el régimen chavista dada sus funciones como escoltas de la dirigente María Corina Machado

Milciades Ávila, jefe de seguridad de María Corina Machado, fue detenido en septiembre de 2024. Fue excarcelado este 2 de marzo de 2026

Milciades Ávila, jefe de seguridad de María Corina Machado, fue detenido en septiembre de 2024. Fue excarcelado este 2 de marzo de 2026

Vente Venezuela
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- El régimen chavista excarceló a dos miembros del equipo de seguridad de la líder opositora, María Corina Machado, quienes permanecían como presos políticos. Se trata de Milciades Ávila, jefe de seguridad, y Edwin Moya, también miembro de la custodia de la dirigente.

"¡Milciades Ávila y Edwin Moya hoy vuelven a casa! Celebramos su liberación, conscientes de que cada excarcelación es un alivio para sus familias y una señal de que la presión y la firmeza dan resultados", indicó Vente Venezuela en la red social X, este lunes 2 de marzo. Ávila y Moya estaban recluidos en la cárcel de Yare.

Lee además
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk
REPRESIÓN

Foro Penal denuncia que quedan 568 presos políticos del chavismo
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, en una conferencia de prensa en Khartoum, Sudán, el 16 de noviembre de 2022
DDHH

El alto comisionado de la ONU, Volker Türk, pide liberar a todos los presos políticos en Venezuela

Estas personas de seguridad fueron detenidos en septiembre de 2024. Su aprehensión fue denunciada como arbitraria y motivada por su función de escoltas de Machado, Premio Nobel de la Paz 2025.

"Son dos familias que hoy se reencuentran tras más de un año de secuestro. ¡Seguimos exigiendo la liberación inmediata de todos los presos políticos! ", señaló Vente Venezuela.

Padre de dirigente

Dentro de los más recientes excarcelados está Julio Velazco, padre de Marcos Velazco (dirigente de Vente Venezuela), quien estuvo seis meses detenido. Tras 47 días sin paradero conocido, Velazco fue presentado ante un tribunal con competencia en terrorismo, durante una audiencia telemática, en la que le imputaron los delitos de incitación al odio, asociación para delinquir y terrorismo.

" Quiero expresar mi gratitud profunda a la administración del presidente Donald Trump y al secretario de Estado Marco Rubio, así como a todas las personas que han acompañado de cerca el proceso de liberación de presos políticos y los pasos para encaminar a Venezuela hacia una verdadera transición democrática. Su compromiso ha marcado una diferencia real", dijo Marcos Velazco en X, tras la salida de su padre de la cárcel.

También agradeció a Dios. "A todas las familias de presos políticos que han velado noche tras noche, exigiendo la libertad de nuestros héroes: no están solos. Su fuerza nos inspira a seguir", expresó el dirigente.

FUENTE: Con información de Vente Venezuela /Marcos Velazco

Temas
Te puede interesar

ONG venezolana registra excarcelación de ocho presos políticos militares

Venezuela libera al gendarme argentino Nahuel Gallo

Respondiendo a Enrique Márquez

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La gente espera en la fila del control de seguridad en el Aeropuerto.
Amenaza

EEUU insta a sus ciudadanos a "salir inmediatamente" de 14 países de Medio Oriente por "graves riesgos"

El presidente Donald Trump hace una declaración sobre los ataques de Estados Unidos en Irán, el 28 de febrero de 2026.
CONFLICTO

Trump asegura que esta era "la última y mejor oportunidad" para atacar Irán

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.
CONFLICTO

Gobierno de Pedro Sánchez rehúsa a que EEUU use sus bases por la guerra en Irán, Israel responde

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte.
Guerra

La OTAN califica de "crucial" la ofensiva contra Irán y destaca un "amplio apoyo" de líderes europeos

Donald Trump, presidente de Estados Unidos
ATAQUE DIPLOMÁTICO

Trump advierte que "pronto sabrán" la respuesta de EEUU tras ataque a su embajada en Riad

Te puede interesar

Capitolio estatal de Florida. 
LEGISLACIÓN

Proyecto de ley que endurece penas para agresores sexuales de niños avanza al pleno del Senado de Florida

Por Daniel Castropé
Los manifestantes ondean la bandera iraní de la revolución preislámica de 1979 y las banderas nacionales de Israel y de los Estados Unidos durante una manifestación Libertad para Irán mientras se ve la cuadriga en la parte superior de la Puerta de Brandeburgo al fondo en Berlín, Alemania, el 28 de febrero de 2026.
Guerra

EEUU ordena salida del personal diplomático no esencial de seis países en Medio Oriente

Donald Trump, presidente de Estados Unidos
ATAQUE DIPLOMÁTICO

Trump advierte que "pronto sabrán" la respuesta de EEUU tras ataque a su embajada en Riad

Una imagen de un video tomada de material difundido por el ejército israelí el 1 de marzo de 2026, muestra los ataques a gran escala en la sede del régimen terrorista iraní en Teherán el 1 de marzo.
GUERRA

Irán se adjudica nuevos ataques contra Israel y bases de EEUU en otros países

Una adolescente que se siente gata en una reunion callejera en Barcelona.
FENÓMENO SOCIAL

El boom de los "therian", urgencia sobre salud mental, falta de cohesión familiar