Régimen excarcela a dos presos políticos del equipo de seguridad de María Corina Machado

CARACAS.- El régimen chavista excarceló a dos miembros del equipo de seguridad de la líder opositora, María Corina Machado , quienes permanecían como presos políticos. Se trata de Milciades Ávila, jefe de seguridad, y Edwin Moya, también miembro de la custodia de la dirigente.

"¡Milciades Ávila y Edwin Moya hoy vuelven a casa! Celebramos su liberación, conscientes de que cada excarcelación es un alivio para sus familias y una señal de que la presión y la firmeza dan resultados", indicó Vente Venezuela en la red social X, este lunes 2 de marzo. Ávila y Moya estaban recluidos en la cárcel de Yare.

Estas personas de seguridad fueron detenidos en septiembre de 2024. Su aprehensión fue denunciada como arbitraria y motivada por su función de escoltas de Machado, Premio Nobel de la Paz 2025.

"Son dos familias que hoy se reencuentran tras más de un año de secuestro. ¡Seguimos exigiendo la liberación inmediata de todos los presos políticos! ", señaló Vente Venezuela.

Padre de dirigente

Dentro de los más recientes excarcelados está Julio Velazco, padre de Marcos Velazco (dirigente de Vente Venezuela), quien estuvo seis meses detenido. Tras 47 días sin paradero conocido, Velazco fue presentado ante un tribunal con competencia en terrorismo, durante una audiencia telemática, en la que le imputaron los delitos de incitación al odio, asociación para delinquir y terrorismo.

" Quiero expresar mi gratitud profunda a la administración del presidente Donald Trump y al secretario de Estado Marco Rubio, así como a todas las personas que han acompañado de cerca el proceso de liberación de presos políticos y los pasos para encaminar a Venezuela hacia una verdadera transición democrática. Su compromiso ha marcado una diferencia real", dijo Marcos Velazco en X, tras la salida de su padre de la cárcel.

También agradeció a Dios. "A todas las familias de presos políticos que han velado noche tras noche, exigiendo la libertad de nuestros héroes: no están solos. Su fuerza nos inspira a seguir", expresó el dirigente.

FUENTE: Con información de Vente Venezuela /Marcos Velazco