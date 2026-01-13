Régimen iraní bloquea internet para ocultar la magnitud de la represión; cifra de muertos superaría los 6.000

Decenas de cuerpos tendidos dentro del Centro de Diagnóstico y Laboratorio Forense de la provincia de Teherán en Kahrizak. Familiares buscan a sus seres queridos.

TEHERÁN — La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA, por sus siglas en inglés), con sede en Estados Unidos , denunció este martes que 1.850 personas, incluyendo nueve niños, han muerto como consecuencia de la represión durante las protestas antigubernamentales en Irán y ha cifrado en más de 16.700 los detenidos por las fuerzas de seguridad iraníes.

Agregó que el número real debe ser mucho mayor de lo que se ha informado debido a que el país se encuentra incomunicado por el bloqueo a internet desde hace cinco días. La ONG aseguró que las fuerzas de seguridad utilizan "tácticas cada vez más letales contra los manifestantes, incluyendo armas de tipo militar, armas de perdigones y escopetas", así como "tiroteos a corta distancia", acciones que "violan el derecho a la vida conforme al Derecho Internacional".

La cifra real de víctimas podría superar las 6.000. De acuerdo con la ONG Iran Human Right (IHR), el saldo de fallecidos incluye a nueve jóvenes con menos de 18 años, y se registran también miles de heridos. El director de IHR, Mahmood Amiry-Moghaddam, afirmó que "los números que publicamos están basados en información recibida de menos de la mitad del país".

NetBlocks, grupo de monitoreo de internet, informó que Irán lleva cinco días sin acceso a internet, desde que el régimen teocrático impuso un bloqueo a nivel nacional la semana pasada, lo que mantiene bloqueada en gran parte de la comunicación con el mundo, limitando el flujo de imágenes, videos y testimonios.

El régimen justifica la represión alegando que están "retomando" el control tras las sucesivas manifestaciones, que empezaron hace dos semanas.

Trump alienta a manifestantes

El presidente estadounidense Donald Trump alentó este martes a los manifestantes en Irán a continuar con su movimiento y a derrocar a las autoridades de la República Islámica, cuya represión de las protestas dejó al menos 734 muertos, según la ONG Iran Human Rights.

Al principio, las marchas iban dirigidas contra el costo de vida, pero se han convertido en un movimiento contra el régimen teocrático que ha gobernado desde la revolución de 1979 y que desde 1989 está dirigido por el "guía supremo" Alí Jamenei.

"Patriotas iraníes, MANTENGAN LAS MANIFESTACIONES", escribió Donald Trump en su plataforma Truth Social. "He cancelado todas las reuniones con los funcionarios iraníes hasta que CESE esta matanza sin sentido de manifestantes. LA AYUDA ESTÁ EN CAMINO", lanzó.

Trump ha amenazado en múltiples ocasiones con intervenir militarmente y ahora, en un intento de redoblar la presión, el republicano anunció que impondrá "inmediatamente" aranceles del 25% a los socios comerciales de la República Islámica.

Y aunque este martes se restableció la conexión telefónica internacional, los iraníes siguen sin poder acceder a internet desde el 8 de enero en un intento, denuncian organizaciones de derechos humanos, de ocultar la magnitud del derramamiento de sangre.

En videos publicados en redes sociales y geolocalizados aparecen cuerpos alineados en una mezquita al sur de la capital.

"La violencia aumenta, las detenciones también. Los opresores disparan indiscriminadamente", contó en Estambul Kian Tahsildari, dando cuenta del testimonio de sus amigos en Mashhad, en el noreste de Irán.

"Matanzas a gran escala"

La ONG Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, indicó el martes que pudo verificar 734 muertes, incluyendo nueve menores de edad, pero advirtió que la cifra real de víctimas podría superar las 6.000. Además, reportó que hay más de 10.000 detenidos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/isaacrrr7/status/2010783684476227829&partner=&hide_thread=false Según informes de la BBC, ya hay más de 10.000 muertos en Irán.



Israel ha matado a menos civiles inocentes en dos años de guerra que Irán en dos semanas de manifestaciones.



¿Por qué entonces todos los que hablan de Israel no dicen una sola palabra de Irán? pic.twitter.com/VvSfNIOG9P — Isaac (@isaacrrr7) January 12, 2026

Human Rights Watch (HRW) abundó diciendo que existen "informes fiables de que las fuerzas de seguridad están llevando a cabo matanzas a gran escala".

Según la prensa estatal, decenas de miembros de las fuerzas de seguridad murieron en las protestas. Sus funerales se acabaron convirtiendo en grandes concentraciones a favor del gobierno, que declaró tres días de luto oficial.

El martes, el canciller iraní, Abás Araqchi, declaró a Al Jazeera que el gobierno ordenó que se cortara internet tras verse "confrontado a operaciones terroristas y darse cuenta de que las órdenes venían de fuera del país".

Respecto a las amenazas de Trump, añadió: "Estamos preparados para cualquier eventualidad y esperamos que Washington elija una opción sensata. No importa qué opción elijan, estamos preparados para ello".

En tanto, la Fiscalía afirmó que las autoridades presentarán cargos por delitos capitales de "moharebeh" ("guerra contra Dios") contra algunos de los sospechosos detenidos en las protestas. En el pasado, ha habido casos en que esos cargos han acarreado la pena de muerte.

Llamado de los Pahlavi

A sus 86 años, el ayatolá Jamenei se ha visto confrontado a multitud de retos, como la guerra de 12 días con Israel en junio, desencadenada por un ataque masivo contra las instalaciones militares y nucleares de la República Islámica.

Sin embargo, estas protestas "representan el desafío más grave a la República Islámica en años, tanto por su alcance como por sus reclamos políticos cada vez más explícitos", declaró Nicole Grajewski, profesora en el Centro de Estudios Internacionales Sciences Po, en París.

Aún así, varios analistas advirtieron que es demasiado pronto para predecir una caída inmediata del sistema teocrático, subrayando que Irán cuenta con un aparato represivo sólido, empezando por el cuerpo de los Guardianes de la Revolución, encargado de proteger la República Islámica.

Reza Pahlavi, hijo del sah depuesto en 1979 y figura opositora exiliada en Estados Unidos, instó a las fuerzas de seguridad a "ponerse del lado del pueblo".

En la misma línea, su madre, Farah Pahlavi, también en el exilio, las llamó a "escuchar los gritos de angustia y de rabia de los manifestantes" y a "unirse a [sus] hermanos y hermanas antes de que sea demasiado tarde".

Sanciones a Irán

En el plano internacional, el tono se endureció.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, se declaró "horrorizado" por la represión y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que se propondrán sanciones "rápidamente" en respuesta al "aterrador" número de muertos.

España, Francia, Reino Unido, Finlandia, Dinamarca y Alemania convocaron este martes a diplomáticos iraníes para expresar su "condena" por la represión en las protestas.

FUENTE: Con informaciòn de AFP y CNN