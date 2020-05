"Mueren en todas partes del mundo y quizás es una pregunta que deberías plantear a China", respondió Trump. La periodista interrogó a continuación al presidente sí se estaba dirigiendo a ella, a lo que Trump alegó que no se dirigía "específicamente" a nadie.

EEUU._Trump.jpg El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Polaris Images/Europa Press

Trump ha aludido a la comunidad norteamericana de origen asiático en varios tuits.

Estas personas "están muy enfadadas con lo que ha hecho China a nuestro país y al mundo", según Trump. "Son los más enfadados de todos. ¡No les culpo!", indicó el inquilino de la Casa Blanca.

No es la primera vez que Trump se refiere a esta comunidad durante la actual pandemia, a la que el presidente se ha referido en numerosas ocasiones como el "virus chino". El mandatario de EEUU dijo en otra ocasión en sucuenta de la red social Twitter que son "personas maravillosas" y que "no tienen la culpa" de los extendidos contagios, según reseña The Hill.