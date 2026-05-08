viernes 8  de  mayo 2026
Fútbol

Trump critica el alto precio de las entradas del Mundial 2026: “Yo no pagaría eso”

Donald Trump criticó el elevado precio de las entradas del Mundial 2026 y aseguró que no pagaría casi 2.000 dólares para ver a Estados Unidos jugar ante Paraguay.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino (izquierda), y el máximo mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, durante una ceremonia en Doha, el 14 de mayo de 2025.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino (izquierda), y el máximo mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, durante una ceremonia en Doha, el 14 de mayo de 2025.

AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su sorpresa por el elevado costo de las entradas para el Mundial 2026 y aseguró que él mismo no pagaría más de 1.000 dólares para asistir a un partido de la selección estadounidense.

Trump reaccionó específicamente al precio de los boletos para el encuentro entre Estados Unidos y Paraguay, programado para el 12 de junio en Los Ángeles. Según la plataforma oficial de la FIFA, el ticket más económico para ese compromiso alcanza los 1.940 dólares.

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“No estaba al tanto de ese importe”, declaró Trump al diario New York Post. “Me encantaría estar ahí, pero yo no pagaría eso, para ser sincero”, añadió.

Las declaraciones llegan en medio de crecientes críticas hacia la política de precios implementada por la FIFA para el Mundial que organizarán conjuntamente Estados Unidos, Canadá y México entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, defendió recientemente el costo de las entradas argumentando que responde a las dinámicas del mercado del entretenimiento estadounidense. Además, sostuvo que el 25% de los boletos para la fase de grupos se comercializaron por menos de 300 dólares.

Trump también dejó abierta la posibilidad de que su administración revise la situación, luego de que grupos de aficionados presentaran una denuncia ante la Comisión Europea por considerar “exorbitantes” los precios de las entradas.

“Me gustaría que la gente que votó por mí pudiera ir”, comentó el mandatario. “Si la gente de Queens y Brooklyn que apoya a Donald Trump no puede asistir, me decepcionaría”, agregó.

Pese a las críticas, Trump reconoció el enorme impacto comercial del torneo y afirmó que el Mundial “está batiendo todos los récords” de demanda y ventas.

La FIFA informó que ya se han vendido aproximadamente cinco millones de las siete millones de entradas disponibles para el torneo y esta semana abrió una nueva fase de venta de última hora en su portal oficial.

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