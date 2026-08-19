Trump preocupado por poder nuclear de Corea del Norte planea reunión con Kim Jong Un

El presidente Donald Trump (der.) y el líder norcoreano, Kim Jong-un (izq.) se saludan antes de iniciar su encuentro privado en la histórica cumbre del 12 de junio en Singapur. (Archivo) EFE/KEVIN LIM/THE STRAITS TIMES

WASHINGTON — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estimó este miércoles en 57 las armas nucleares que posee Corea del Norte y afirmó que se lleva "bien" con el líder norcoreano, Kim Jong Un, con quien planea reunirse previsiblemente a finales de año.

"El hecho de que me lleve bien con él es algo bueno, no malo. Tienen 57 armas nucleares muy poderosas. Nunca debieron haber permitido que eso sucediera; nunca debieron haberlo permitido. Si yo hubiese sido presidente, no lo habría permitido, pero las tienen", indicó en declaraciones a la prensa.

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Preguntado por la posibilidad de verse cara a cara con el líder norcoreano, el magnate republicano afirmó que lo hará. "Mientras tengamos a un presidente inteligente, le irá bien, pero si tuviéramos a uno tonto, probablemente no le iría tan bien", aseguró.

Sus palabras se producen después de que el inquilino de la Casa Blanca haya anunciado que ordenó al Pentágono reducir "sustancialmente" los ejercicios conjuntos con Corea del Sur por considerar que son "costosos" y que envían una señal "totalmente inapropiada y hostil" a Corea del Norte.

Corea del Sur confirma reducción de ejercicios militares

Seúl confirmó este miércoles que las importantes maniobras militares en curso con Estados Unidos terminarán seis días antes de lo previsto, después de la orden del presidente Trump de recortarlas, en un intento por retomar el diálogo con Pionyang.

"Corea del Sur y Estados Unidos han acordado, a propuesta de la parte estadounidense, ajustar parcialmente la duración y la escala de los ejercicios, entre otros aspectos", dijo el Estado Mayor Conjunto (JCS) surcoreano, sobre los ejercicios anuales Ulchi Freedom Shield (UFS), iniciados el lunes.

El JCS precisó que los ejercicios, inicialmente previstos hasta el 27 de agosto, concluirán el día 21 y que también se reducirán parcialmente algunas maniobras combinadas sobre el terreno, cuyos detalles continúan negociando ambos aliados.

Negativa a apoyar guerra en Irán pasa factura

Al abordar la decisión del recorte, Trump también dijo que su homólogo surcoreano, Lee Jae Myung, había rechazado una petición estadounidense para sumarse a la "desnuclearización" de Irán.

Recientemente, Seúl presentó una nueva propuesta a Corea del Norte para poner fin de manera definitiva al estado de guerra en el que llevan ambos países desde hace 70 años, sin que Pyongyang se haya pronunciado al respecto de momento.

Trump dijo estar abierto al diálogo con Pyongyang "sin establecer condiciones previas". En el pasado, mantuvo tres reuniones con Kim durante su primer mandato: en Singapur en junio de 2018, en Vietnam en febrero de 2019 y en la localidad fronteriza intercoreana de Panmunjom en junio de 2019.

FUENTE: Con información de Europa Press y EFE